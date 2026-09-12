ନିମାପଡ଼ାରେ ବଢୁଛି ବୁଲା ଗୋରୁଙ୍କ ଉତ୍ପାତ ! ରୁଆଁ ଧାନ ସୁରକ୍ଷା ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ
ଷଣ୍ଢ ଓ ଗୋରୁଙ୍କ ଅବାଧ ବିଚରଣ ଯୋଗୁଁ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମରଣଯନ୍ତା ପାଲଟିଛି । କ୍ଷେତରେ ଥିବା ରୁଆଁ ଧାନର ସୁରକ୍ଷା ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ । ରିପୋର୍ଟ: ବିରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ
Published : September 12, 2026 at 2:52 PM IST
ନିମାପଡ଼ା: ଦିନକୁ ଦିନ ବଢିଚାଲିଛି ବୁଲା ଗୋରୁଙ୍କ ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ । ବୁଲା ଷଣ୍ଢ ଓ ଗୋରୁଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଫଳରେ ସ୍ଥାନୀୟବାସିନ୍ଦା ଓ ଚାଷୀମାନେ ଅତିଷ୍ଟ ହୋଇପଡିଛନ୍ତି । କେବଳ ଚାଷୀ ନୁହଁନ୍ତି ଯାତ୍ରୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଯାତାୟତ କରିବା ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି । ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ନିମାପଡ଼ା, ଗୋପ, ବଳଙ୍ଗା, ପିପିଲି, କାକଟପୁର, ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ଓ କୋଣାର୍କ ପ୍ରଭୃତି ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବେ ଧାନ ଚାଷ ସରିଯାଇଛି । ହେଲେ ବୁଲା ଗୋରୁଙ୍କ ଯୋଗୁଁ କ୍ଷେତରେ ଥିବା ରୁଆଁ ଧାନର ସୁରକ୍ଷା ଚିନ୍ତା ସ୍ଥାନୀୟ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଘାରିବାରେ ଲାଗିଛି ।
ଶୁଣିଲାନି ପ୍ରଶାସନ, ଅସ୍ଥାୟୀ ଗୋଶାଳା ନିର୍ମାଣ କଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ:
ବେଳକୁ ବେଳ ବୁଲା ଷଣ୍ଢ ଓ ଗୋରୁଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଫଳରେ ଚାଷୀ ଓ ସାଧାରଣ ଜନଜୀବନ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତର ସମସ୍ୟା ଭାବେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି । ଧାରକରଜ କରି କ୍ଷେତରେ ଧାନ ରୋଇଥିବା ଗରିବ ଚାଷୀଟିଏ ଏବେ ନିଜ ଫସଲକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଦିନରାତି ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛି । ଷଣ୍ଢ ଓ ବୁଲା ଗୋରୁ ପଲ କ୍ଷେତରେ ପଶି ଏକର ଏକର ଜମିର ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି । ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ସତ୍ତ୍ୱେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନ ନିଆଯିବାରୁ, ଶେଷରେ ନିମାପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଦଣ୍ଡିପୁର ଓ ଆଖପାଖ ଗାଁର ଲୋକେ ନିଜସ୍ୱ ଉଦ୍ୟମରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଗୋଶାଳା ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ।
ଯାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ହନ୍ତସନ୍ତ:
ଏହି ଅସ୍ଥାୟୀ ଗୋଶାଳାରେ ବୁଲା ଷଣ୍ଢମାନଙ୍କୁ ଆବଦ୍ଧ କରି ରଖିବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ଖାଦ୍ୟପେୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରାମବାସୀ ନିଜେ କରୁଛନ୍ତି । କେବଳ ଚାଷ ଜମି ନୁହେଁ, ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକରେ ଷଣ୍ଢ ଓ ଗୋରୁଙ୍କ ଅବାଧ ବିଚରଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମରଣଯନ୍ତା ପାଲଟିଛି । ଗୋରୁମାନେ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଶୋଇବା ଏବଂ ହଠାତ୍ ରାସ୍ତା ପାର ହେବା ଯୋଗୁଁ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀ ଓ ଅନ୍ୟ ଯାନବାହନ ଚାଳକମାନେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି । ଅନେକ ସମୟରେ ଲୋକେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହେବା ସହ ଅକାଳରେ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରେ ପଢୁଛନ୍ତି ।
ରାଜପଥକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ଚାଷୀ:
ଗୋପ ସୁରକ୍ଷା ମଞ୍ଚର ସଭାପତି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଗୋଛାୟତ କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ବିଷୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟିକା ତଥା ରାଜ୍ୟ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ାଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଓ ମୌଖିକ ଭାବେ ଏକାଧିକଥର ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି । ମାତ୍ର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ହୋଇପାରିନାହିଁ । ଚାଷୀ ନିଜେ ବିଲ ଜଗିବେ, ରାସ୍ତାରୁ ଗୋରୁ ହଟାଇବେ ଏବଂ ନିଜେ ଗୋଶାଳା ତିଆରି କରିବେ । ତେବେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ବୁଲା ଷଣ୍ଢ ସମସ୍ୟାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ନହେଲେ ନିମାପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ହତାଶ ଚାଷୀ ରାଜପଥକୁ ଓହ୍ଲାଇ ବ୍ୟାପକ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବେ," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ବାସିନ୍ଦା, ଚାରି ଗାଁ ଲୋକମାନେ ମିଶି ଏକାଠି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ରଖି ଗୋରୁଗାଈ ଓ ଷଣ୍ଢ ମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛୁ । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସରକାର ଯଦି କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନ ନେବେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରି ବ୍ଲକ ଘେରାଉ କରିବା ସହିତ ରାଜ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବୁ ।
ଚାଷୀ ଅର୍ଜୁନ ସ୍ୱାଇଁ କହିଛନ୍ତି, "ଗାଈ ଗୋରୁମାନେ ମୋର ଧାନ ତଳି ପାଞ୍ଚ ଥର ଖାଇ ଯାଇଛନ୍ତି । ସବୁବେଳେ ଦିନ ସାରା ଗାଈଗୋରୁ ଓ ଷଣ୍ଢ ଜଗୁଛୁ । ନହେଲେ ଚାଷ ସବୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବେ । ଆମେ ବହୁତ ଧାର କରଜ କରି ଚାଷ କରିଛୁ, ସୁଝିବୁ କିପରି । ମୁଣ୍ଡରେ ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କାର ଋଣ । ସରକାର ଏହାର କଣ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ ।"
ଖୁବ୍ଶୀଘ୍ର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ:
ନିମାପଡ଼ା ତହସିଲଦାର ମନୋଜ କୁମାର ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, "ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଗୋଶାଳା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି । ଗୋଶାଳା କିପରି ହେବ ଏବଂ ନିମାପଡ଼ା ପାଟପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଜମି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ଖୁବ୍ଶୀଘ୍ର ଗୋଶାଳା ନିର୍ମାଣ ହେବ। ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁଠି ଗୋଶାଳା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ବିଡିଓ ଜଣାଇଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅନୁମତି ନେଇ ସେଠାରେ ଗୋଶାଳା ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି ତାହାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଅସ୍ଥାୟୀ ସୁବିଧା ନିମନ୍ତେ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଓ ବିଡିଓ କିଛି ଅନୁଦାନ ଯୋଗାଇ ଦେଲେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଗୋଶାଳା କରି କିଛି ଗାଈଗୋରୁ ମାନଙ୍କୁ ରଖାଯାଇ ପାରନ୍ତା । ଚାଷୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ରଖାଯାଇଥିବା ଗୋରୁଗାଈ ଓ ଷଣ୍ଢମାନଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯିବ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ନିମାପଡ଼ା-ପିପିଲି-କଣାସ-ଗୋପରେ ବନ୍ୟା ବିତ୍ପାତ, ପାଣିରେ ଭାସୁଛି ଜୀବନ ଜୀବିକା
ଗିରଫ ଭୟରେ ଛାନିଆ ଅଭିଯୁକ୍ତ; ଗଛରେ ଚଢି ଛପିଥିଲା, ଧରିବାକୁ ନାକେଦମ୍ ହେଲା ପୋଲିସ୍
ଇଟିଭି ଭାରତ, ନିମାପଡ଼ା