ଚାଷୀ ମୁଣ୍ଡରେ ଚଡ଼କ ! ବାତ୍ୟା 'ଆକଭାନ୍' ପ୍ରଭାବରେ ଅମଳ ପୂର୍ବରୁ ବିଲରେ ଶୋଇଲା ପାଚିଲା ଧାନ
ଅମଳ ସମୟରେ ପ୍ରକୃତିର ଦାଉ ଚାଷୀକୁଳକୁ ହତାଶ କରିଛି। ତୁରନ୍ତ ବିଲରୁ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ନ ହେଲେ, ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିବା ଧାନ ନଷ୍ଟ ହେବାର ଆଶଙ୍କା । ରିପୋର୍ଟ: ବୀରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ
Published : November 21, 2026 at 1:12 PM IST
ନିମାପଡ଼ା: ବାତ୍ୟା 'ଆକଭାନ' ପ୍ରଭାବରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ସେତେଟା ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନାହିଁ । ମାତ୍ର ବାତ୍ୟା ଜନିତ ବର୍ଷା ଚାଷୀକୂଳକୁ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇଛି । ଆଉ 8 ଦିନ ପରେ ଚାଷୀ ବିଲରୁ ପାଚିଲା ଧାନ ଅମଳ କରିଥାନ୍ତା । ମାତ୍ର ବର୍ଷା ସବୁ କିଛି ଉଜାଡ଼ି ଦେଲା । ପାଚିଲା ଧାନ ପାଣିଭରା ବିଲରେ ଲୋଟିପଡିଛି । ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଚାଷୀମାନେ କୃଷି ବିଭାଗ ଏବଂ ଓଡି଼ଶା ସରକାରଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ବିଜେଡି ଦାବି କରିଛି ।
ବିଲରେ ଶୋଇଲା ପାଚିଲା ଧାନ ଗଛ:
ବିଲରେ ଅମଳ ପାଇଁ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ପାଚିଲା ଧାନ ଗଛ ଏବେ ପାଣିରେ ଶୋଇଛି । ବର୍ଷକର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ, ଋଣ ଭାର ଏବଂ ଅନେକ ଆଶା ନେଇ ଫସଲ ଅମଳ କରିବାକୁ ଚାହିଁ ବସିଥିବା ଚାଷୀଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ମେରୁଦଣ୍ଡକୁ ଏହା ଦୋହଲାଇ ଦେଇଛି । ଅମଳ ସମୟରେ ପ୍ରକୃତିର ଏହି ଦାଉ ଚାଷୀକୁଳକୁ ହତାଶ କରିଦେଇଛି । ଯଦି ତୁରନ୍ତ ବିଲରୁ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ନହୁଏ, ତେବେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିବା ଧାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି ।
ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଓ ପବନ ଯୋଗୁଁ କ୍ଷତି:
ବିଶେଷ କରି ପିପିଲି, ଡେଲାଙ୍ଗ, ନିମାପଡ଼ା, ଗୋପ, କାକଟପୁର ଓ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡୁିଛନ୍ତି । ବାତ୍ୟା ଅକୱାନର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଥିଲା । ବାତ୍ୟାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବରୁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛି । ସେଭଳି କୌଣସି ବଡ଼ ଧରଣର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇନଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ଆକଳନରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଏହି ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଭିତରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଦୁଃଖ କିନ୍ତୁ ବଢ଼ିଯାଇଛି । ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଓ ପବନ ଯୋଗୁଁ ପିପିଲି, ଡେଲାଙ୍ଗ, ନିମାପଡ଼ା, ଗୋପ, କାକଟପୁର ଏବଂ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ବ୍ଲକର ହଜାର ହଜାର ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମିରେ ପାଣି ଜମି ରହିଛି ।
ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକଙ୍କ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳ ଗସ୍ତ:
ଅନ୍ୟପଟେ ଚାଷୀଙ୍କ ଏହି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାକୁ ନେଇ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ । ପିପିଲିର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ରୁଦ୍ର ପ୍ରତାପ ମହାରଥୀ ପିପିଲି ଓ ଡେଲାଙ୍ଗର ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଷା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳ ଗସ୍ତ କରି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ବିଲକୁ ଯାଇ ଫସଲ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ସହ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତୁରନ୍ତ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରକୃତ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ତୁରନ୍ତ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି ।
ପିପିଲି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ରୁଦ୍ରପ୍ରତାପ ମହାରଥୀ କହିଛନ୍ତି, "ବିଶେଷ କରି ବାତ୍ୟାପରେ ଚାଷୀମାନେ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି । ଧାନ ଅମଳର ସମୟଥିଲା, ପାଚିଲା ଧାନ କାଟିବାର ବେଳେ ଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଚାଷୀ ମାନେ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ପାଚିଲା ଧାନ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋଇପଡିଛି । ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ ରହିବ, ତୁରନ୍ତ ତଦନ୍ତ କରି ଚାଷୀଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଅନ୍ତୁ ।"
ପିପିଲି ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ମନସ୍ଵିନୀ ନନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି, "ବାତ୍ୟା ପବନରେ ସେମିତି କିଛି କ୍ଷତି ହୋଇ ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଚିଲା ଧାନ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଛି । ଯଥାଶୀଘ୍ର ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତି ପୂରଣ ଦିଆଯିବ । ଯେଉଁ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କ ଧାନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଡିଓଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦିଆ ହେବ ।"
ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ଧରଣୀଧର ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ଆଠ ଦିନ ଯାଇଥିଲେ ଧାନ ଅମଳ ହୋଇଥାନ୍ତା । କିନ୍ତୁ ଧାନ ସବୁ ପାଣିରେ ପଡ଼ି ଯାଇଛି । ସରକାର ତୁରନ୍ତ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବା ଦରକାର । ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିପିଲି କୃଷି ଅଧିକାରୀ ଆସି ନାହାନ୍ତି ବିଲ ଦେଖିବା ପାଇଁ । ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଚାଷୀ କିଭଳି ଅଛି ଏବଂ ଚାଷୀ କିଭଳି ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବ ତାହା ଦେଖନ୍ତୁ ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ବାତ୍ୟା ଆକଭାନ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ କୋଣାର୍କ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ସମୁଦ୍ର ମନା, ବୋଟ୍ ଓ ଡଙ୍ଗା ଚଳାଚଳ ଠପ୍
ବାତ୍ୟା 'ଅର୍ଣ୍ଣବ' ପ୍ରଭାବରେ ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ କୋଣାର୍କ ଓ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଜାରି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ନିମାପଡ଼ା