ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ବିସ୍ଫୋରଣ: କାର୍ଯ୍ୟରତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବିରେ ରାସ୍ତାରୋକ
ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ପରିସରରେ ଥିବା ଏକ ପୁରୁଣା ତେଲ ଟାଙ୍କିକୁ ଗ୍ୟାସ୍ କଟର ସାହାଯ୍ୟରେ କାଟୁଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଟାଙ୍କିରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିଲା ।
Published : October 28, 2026 at 12:30 PM IST
ବାଲେଶ୍ବର: ନୀଳଗିରିରେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ବିସ୍ଫୋରଣ । ପୁରୁଣା ତେଲ ଟାଙ୍କିକୁ ଗ୍ୟାସ୍ କଟରରେ କାଟୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ଅଘଟଣ ଘଟିଛି । ଜଣେ କାର୍ଯ୍ୟରତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ଘଟଣା ପରେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ପରିସରରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ନୀଳଗିରି ଥାନା IIC ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ରାସ୍ତାରେ ମୃତଦେହ ରଖି ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି ।
କାର୍ଯ୍ୟରତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ:
ନୀଳଗିରି ସହରର ୭ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଲିଗୋହିରୀସ୍ଥିତ ସତ୍ୟସାଇ ଫିଲିଂ ଷ୍ଟେସନରେ ଏପରି ଅଘଟଣ ଘଟିଯାଇଛି । ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ପରିସରରେ ଥିବା ଏକ ପୁରୁଣା ତେଲ ଟାଙ୍କିକୁ ଗ୍ୟାସ୍ କଟର ସାହାଯ୍ୟରେ କାଟୁଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଟାଙ୍କିରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିଲା । ଟାଙ୍କିର ଢାଙ୍କୁଣୀ ଛିଟିକି ଯାଇ ସେଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ରେମୁଣା ବ୍ଲକ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିମୁରିଆ ଗ୍ରାମର ହୁଆ ଓରଫ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସିଂହଙ୍କ ଉପରେ ମାଡ଼ ହେବାରୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ଘଟଣା ପରେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ପରିସରରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।
ପରିସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛି ପୋଲିସ୍:
ଖବର ପାଇ ନୀଳଗିରି ଥାନା ଆଇଆଇସି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ନାୟକ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ସହ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ପୋଲିସ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ମାଲିକ ଦୀପ୍ତିକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ମ୍ୟାନେଜର କମଳଲୋଚନ ନାୟକ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ କଟର କାମରେ ନିୟୋଜିତ ଦୁଇ ଜଣ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଥାନାକୁ ନେଇଛି । ଘଟଣାରେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକେ ନ୍ୟାୟ ଦାବିରେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ପରିସରରେ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଛନ୍ତି । ମୃତକ ବୀରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବିରେ ନୀଳଗିରି-ସେରଗଡ଼ ରାସ୍ତାରେ ମୃତଦେହ ରଖି ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଇଛି । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିବା ସହ ପରିସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆଣିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛି ।
ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇନି:
ମୃତକ ବୀରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଭାଇ ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଅଭିଯୋଗ ଆଣି କହିଛନ୍ତି, "କମ୍ପାନୀ ଓ ତେଲ ଟାଙ୍କି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଅବହେଳା ପାଇଁ ଆଜି ମୋ ଭାଇଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି । ତେଲ ଟାଙ୍କି ଭିତରେ ଗ୍ୟାସ୍ କଟର ଲଗାଇ କାଟିବା ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ତତଃ ସାଧାରଣ ବୁଦ୍ଧି ଖଟାଇବା ଦରକାର ଥିଲା । ଟାଙ୍କିଟି ଖାଲି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଗ୍ୟାସ୍ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦହନଶୀଳ ପଦାର୍ଥର ଅବଶେଷ ଥାଇପାରେ ଏବଂ କାଟିବା ସମୟରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିପାରେ । କିନ୍ତୁ ଏଥିପ୍ରତି କୌଣସି ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇନାହିଁ । ଏପରି ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇନାହିଁ । ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗକୁ ଡାକିବା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଉଚିତ ଥିଲା । କିନ୍ତୁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସେସବୁ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି ।"
କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବି:
ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଦାବି କରି କହିଛନ୍ତି, ‘ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଏକ କୋଟି ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯାଉ । ଏହି ଦାବି ପୂରଣ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ରାସ୍ତାରୋକ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ହଟିବୁ ନାହିଁ । ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଟାଙ୍କି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ମନମାନୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ସେମାନଙ୍କ ମୂର୍ଖାମୀ ଓ ଅବହେଳା ପାଇଁ ଘଟିଛି । ଟାଙ୍କିର ମାଲିକ ତଥା ପ୍ରୋପ୍ରାଇଟର ଏଥିପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟୀ । ଟାଙ୍କିର ମାଲିକ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ । ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ରାସ୍ତାରୁ ହଟିବୁ ନାହିଁ । ’-
"ମାଲିକ ଏଠାକୁ ଆସି ଆମ ସହ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ। ଲିଖିତ ଭାବରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଉ, ଆବଶ୍ୟକ ଲେଖାପଢ଼ା ହେଉ। ତା'ପରେ ଯାଇ ଆମେ ରାସ୍ତାରୋକରୁ ହଟିବୁ।"~ ମୃତକଙ୍କ ଭାଇ ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ
ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ମ୍ୟାନେଜର:
ଅନ୍ୟପଟେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ମ୍ୟାନେଜର ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ପାଣିଆ କହିଛନ୍ତି, "ଆଜି ଘଟଣା ସମୟରେ କମ୍ପାନୀର କର୍ମଚାରୀମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ । ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସକାଳ ୬ଟା ବେଳେ ଆସି ଅଫିସରେ ବସି କାମ କରୁଥିଲି । ହଠାତ୍ ମୋ ଉପରକୁ କାଚ ଖଣ୍ଡ ଛିଟିକି ଆସିଥିଲା । ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଲା, ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରିନଥିଲି । ପରେ ଦେଖିବା ବେଳକୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ମୁଁ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଯାଇଛି ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ବାଣ ଭିଡୁଥିବା ବେଳେ ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ; ବାପ-ପୁଅ ମୃତ, ଜଣେ ଗୁରୁତର
ବିହାରରେ ବେଆଇନ ବାଣ ତିଆରି ବେଳେ ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ, 4 ମୃତ୍ୟୁ !
ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଭିତରେ ଫାଟିଲା ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସିଲିଣ୍ଡର: ଜଣେ ରୋଗୀ ମୃତ, 2 ଗୁରୁତର
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର