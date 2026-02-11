ETV Bharat / state

ସତ୍ୟବ୍ରତ ହତ୍ୟା ଘଟଣାର ଖୋଲିଲା ରହସ୍ୟ; ଦିନେଶକୁ ଗିରଫକରି କ୍ରାଇମ ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏଟ୍ କଲା ପୋଲିସ

ସତ୍ୟବ୍ରତ ଓ ଲିଜାଙ୍କୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖି ଦିନେଶ ରାଗି ଯାଇଥିଲା । ଏହାପରେ ସେ ମାରଣାସ୍ତ୍ରରେ ସତ୍ୟବ୍ରତଙ୍କୁ ଏକାଧିକ ଥର ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା ।

ସତ୍ୟବ୍ରତ ହତ୍ୟା ଘଟଣାର ଖୋଲିଲା ରହସ୍ୟ; ଦିନେଶକୁ ଗିରଫକରି କ୍ରାଇମ ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏଟ୍ କଲା ପୋଲିସ
ସତ୍ୟବ୍ରତ ହତ୍ୟା ଘଟଣାର ଖୋଲିଲା ରହସ୍ୟ; ଦିନେଶକୁ ଗିରଫକରି କ୍ରାଇମ ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏଟ୍ କଲା ପୋଲିସ (ETV BHARAT ODISHA)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : February 11, 2026 at 7:22 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଟ୍ୟାକ୍ସି ଡ୍ରାଇଭର ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନ ଓରଫ ବାବୁନାଙ୍କ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଆଜି (ବୁଧବାର) ରହସ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ କରିିଛି । ଜଗତସିଂପରୁ ପୋଲିସ ନିକଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦିନବନ୍ଧୁ ନାୟକ ଓରଫ ଦିନେଶକୁ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଥାନା ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି । ତା ପାଖରୁ କାର ଜବତ କରାଯାାଇଛି । ଦିନେଶକୁ ଆଜି ରାତିସୁଦ୍ଧା କୋର୍ଟଚାଲାଣ ପାଇଁ ପୋଲିସ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଘଟଣାଦିନ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ପ୍ରେମିକା ଲିଜାଙ୍କ ସହ ସତ୍ୟବ୍ରତଙ୍କୁ ଦେଖି ଦିନେଶ ରାଗିଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଲିଜାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସତ୍ୟବ୍ରତଙ୍କୁ, ଛୁରାମାଡ଼ କରି ଦିନେଶ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା ବୋଲି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଜୋନ-6 ଏସିପି ସୋନାଲି ସିଂ ପରମାର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଦିନେଶକୁ ଗିରଫକରି କ୍ରାଇମ ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏଟ୍ କଲା ପୋଲିସ
ଦିନେଶକୁ ଗିରଫକରି କ୍ରାଇମ ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏଟ୍ କଲା ପୋଲିସ (ETV BHARAT ODISHA)

ସତ୍ୟବ୍ରତ ଓ ଲିଜାଙ୍କୁ ଏକାଠି ଦେଖି ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା ଦିନେଶ

ଏସିପି ସୋନାଲି କହିଛନ୍ତି, "ପୂର୍ବରୁ ଦିନେଶ ଓ ଲିଜା କାଣ୍ଡି ନିଳାଦ୍ରୀ ବିହାରରେ ଭଡ଼ା ଘର ନେଇ ରହୁଥିଲେ । ହେଲେ ଗତ ବର୍ଷ ଶେଷ ବେଳକୁ ଦିନେଶ ଜଗତସିଂପୁର ଅରିଲୋସ୍ଥିତ ଘରକୁ ପଳାଇଯାଇଥିଲା । ଏହାପରେ ଲିଜାର ଅନ୍ୟ ଏକ ପୁଅ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଚାଲୁଥିବା ସେ ସନ୍ଦେହ କରିଥିଲ । ଦିନେଶ ବିବାହିତ ହୋଇଥିବାବେଳେ ଗାଁରେ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଝିଅ ରହିଛି । ସତ୍ୟବ୍ରତଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଦିନେଶ ଜାଣି ନ ଥିଲା । ସେ ରବିବାର ରାତିରେ ଲିଜାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କଲ୍ କରିଥିଲା। ହେଲେ ଲିଜା ତାର କଲ୍ ରିସିଭ୍ କରି ନ ଥିଲେ। ଏହାପରେ ସନ୍ଦେହ କରି ରବିବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଗାଁରୁ ନିଜ କାରରେ ଦିନେଶ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଥିଲା । ସିଧା ସେ ନିଳାଦ୍ରୀବିହାରସ୍ଥିତ ଭଡାଘରକୁ ଯାଇଥିଲା । ସେଠରେ ସତ୍ୟବ୍ରତ ଓ ଲିଜାଙ୍କୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖି ଦିନେଶ ରାଗି ଯାଇଥିଲା । ଏହାପରେ ସେ ମାରଣାସ୍ତ୍ରରେ ସତ୍ୟବ୍ରତଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା ।"

ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦିନବନ୍ଧୁ ନାୟକ ଓରଫ ଦିନେଶ
ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦିନବନ୍ଧୁ ନାୟକ ଓରଫ ଦିନେଶ (ETV BHARAT ODISHA)

ସତ୍ୟବ୍ରତଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ ଲିଜା

ଏସିପି ସୋନାଲି ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ,"ସତ୍ୟବ୍ରତଙ୍କୁ ଦିନେଶ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ସମୟରେ ଲିଜା ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ । ହେଲେ ସେଥିରେ ସେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ । ସତ୍ୟବ୍ରତଙ୍କୁ ଏକାଧିକ ଥର ଛୁରାମାଡ଼ କରି ଦିନେଶ ନିଜ କାରରେ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲା। ସତ୍ୟବ୍ରତ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚାହିଁ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଆସି ଦୋଡ଼ିଥିଲେ । ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର ଛକ ନିକଟରେ ସେ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ତଳେ ପଡିଯାଇଥିଲେ । ସେଠାରେ ଲିଜା ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ସତ୍ୟବ୍ରତଙ୍କୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ପଠାଇଥିଲେ । ତେବେ ବିଭିନ୍ନ କୌଶଳ ଆପଣାଇ ତାକୁ ଧରିବାକୁ ପୋଲିସ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ଦିନେଶ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲା । ଏହାପରେ ସେ ଜଗତସିଂହପୁର ପୋଲିସ ନିକଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିଲା । ତଦନ୍ତ ସମୟରେ କୌଣସି ପୂର୍ବ ଯୋଜନା କିିମ୍ବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଏଯାଏ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଜବତ କରାଯାଇନାହିଁ," ବୋଲି ଏସିପି କହିଛନ୍ତି ।

ଦିନେଶକୁ ଗିରଫକରି କ୍ରାଇମ ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏଟ୍ କଲା ପୋଲିସ
ଦିନେଶକୁ ଗିରଫକରି କ୍ରାଇମ ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏଟ୍ କଲା ପୋଲିସ (ETV BHARAT ODISHA)

ଲିଜାଙ୍କୁ ରାଜସାକ୍ଷୀ କରିପାରେ ପୋଲିସ
ଏହି ମାମଲାରେ ଲିଜାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ପଚରାଉଚରା କରି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି । ଲିଜାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ମିଳି ନ ଥିବା ଏସିପି କହିଛନ୍ତି । ତେବେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଲିଜାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ନ ଥିଲେ । ତେବେ ଲିଜାଙ୍କୁ ଏହି ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ରାଜସାକ୍ଷୀ କରି ଦିନେଶକୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହିଁବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଲିଜାଙ୍କୁ ରାଜସାକ୍ଷୀ କରାଯିବ କି ? ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ, ଏନେଇ ଦେଖୁଛୁ ବୋଲି ଏସିପି ସୋନାଲି କହିଛନ୍ତି ।

ଦିନେଶକୁ ଗିରଫକରି କ୍ରାଇମ ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏଟ୍ କଲା ପୋଲିସ
ଦିନେଶକୁ ଗିରଫକରି କ୍ରାଇମ ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏଟ୍ କଲା ପୋଲିସ (ETV BHARAT ODISHA)

ଦିନେଶ କହିଲା, ସେଦିନ ରାତିର ଘଟଣା
ଦିନେଶକୁ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଧରି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡସ୍ଥଳରେ କ୍ରାଇମ ସିନ୍ ରିକ୍ରେଏଟ୍ କରିଛି । ରବିବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ସତ୍ୟବ୍ରତଙ୍କୁ କେମିତି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ଦିନେଶ ତାହା ଦେଖାଇଥିଲା । ପୋଲିସ ଦିନେଶକୁ ଧରି ନିଳାଦ୍ରୀ ବିହାର ସ୍ଥିତ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା ଭଡାଘରକୁ ନେଇଥିଲା। ଉକ୍ତ ଘରେ ପଶି ଦିନେଶ କେମିତି କାଣ୍ଡ ଘଟାଇଥିଲା ତାହା ଗୋଟି ଗୋଟି କରି କହିଥିଲେ। ଏଥିସହ ଛୁରାମାଡ ପରେ ସେ କେଉଁବାଟ ଦେଇ ନିଜ କାରରେ ଫେରାର ମାରିଥିଲା, ତାହା ମଧ୍ୟ ହାତ ଠାରି ପୋଲିସକୁ ଦେଖାଇଥିଲା ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଟ୍ୟାକ୍ସି ଡ୍ରାଇଭର ସତ୍ୟବ୍ରତ ହତ୍ୟା ଘଟଣା, ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଲା ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦିନବନ୍ଧୁ ନାୟକ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ରାଜଧାନୀରେ ତ୍ରିକୋଣୀୟ ପ୍ରେମରୁ ଟ୍ୟାକ୍ସି ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ହତ୍ୟା, ଶିଶୁଭବନ କାର୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ସହ ଲିଙ୍କ୍

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ରାଜଧାନୀରେ ଛାତିଥରା ଦୁର୍ଘଟଣା; ଓଭରବ୍ରିଜରୁ ଖସି ଘର ଉପରେ ପଡ଼ିଲା କାର୍

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

SATYABRATA MURDER CASE
CHANDRASHEKHARPUR POLICE
ଟ୍ୟାକ୍ସି ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ହତ୍ୟା
TAXI DRIVER MURDER IN BHUBANESWAR
CRIME SCENE RECREAT POLICE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.