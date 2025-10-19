ETV Bharat / state

ଫାଇଟର ପ୍ଲେନ 'ତେଜସ'ର ପ୍ରଥମ ଉ଼ଡାଣ ଭରି ଆକାଶର ଛାତିରେ ବୀରତ୍ୱ ଦେଖାଇଲେ ଓଡିଶାର ଲଢୁଆ ପୁଅ

ସ୍ବଦେଶୀ ଜ୍ଞାନକୌଶଳରେ ନିର୍ମିତ ଫାଇଟରପ୍ଲେନ ତେଜସ ବିମାନର ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ଫ୍ଲାଇଟ ଶୁକ୍ରବାର ସଫଳ ଭାବରେ ତାର ଉଡାନ ଭରିଛି । ଖୁବଶୀଘ୍ର ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ସାମିଲ ହୋଇ ସେନାର ବଳବୃଦ୍ଧି କରିବ ।

ସ୍ବଦେଶୀ ଜ୍ଞାନକୌଶଳରେ ନିର୍ମିତ ଫାଇଟର ପ୍ଲେନ ତେଜସର ପ୍ରଥମ ଉଡାଣ ଭରିଲେ ବଲାଙ୍ଗୀରର ଲଢୁଆ ପୁଅ ନିଖିଳ କୁମାର ରଥ
ସ୍ବଦେଶୀ ଜ୍ଞାନକୌଶଳରେ ନିର୍ମିତ ଫାଇଟର ପ୍ଲେନ ତେଜସର ପ୍ରଥମ ଉଡାଣ ଭରିଲେ ବଲାଙ୍ଗୀରର ଲଢୁଆ ପୁଅ ନିଖିଳ କୁମାର ରଥ (ଇଟଭି ଭାରତ)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 19, 2025 at 10:59 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ରିପୋର୍ଟ-ଶେଖ ମହମ୍ମଦ ୱାହିଦ

ବଲାଙ୍ଗୀର: ଆକାଶର ଛାତିରେ ବୀରତ୍ୱ ଦେଖାଇଲେ ବଲାଙ୍ଗୀରର ଲଢୁଆ ପୁଅ । ଉଡାଇଲେ ଭାରତର ସ୍ବଦେଶୀ ନିର୍ମିତ ଫାଇଟର ପ୍ଲେନ ତେଜସ ବିମାନ । ଫାଇଟର ପ୍ଲେନ ତେଜସ ଏମକେଏ-1 ପ୍ରଥମ କରି ଉଡାଇ ଓଡିଶାକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କଲେ ୱିଙ୍ଗ କମାଣ୍ଡର ନିଖିଳ କୁମାର ରଥ । ନିଖିଲଙ୍କର ଏହି ବୀରତ୍ତ୍ୱ ଦେଖି ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ ।


ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ପ୍ରତିଭାର ପରିଚୟ ଦେଲା ତେଜସ୍

ଫାଇଟର ପ୍ଲେନ 'ତେଜସ'ର ପ୍ରଥମ ଉ଼ଡାଣ
ଫାଇଟର ପ୍ଲେନ 'ତେଜସ'ର ପ୍ରଥମ ଉ଼ଡାଣ (ଇଟଭି ଭାରତ)

ଭାରତର ସ୍ବଦେଶୀ ଜ୍ଞାନକୌଶଳରେ ନିର୍ମିତ ଫାଇଟର ପ୍ଲେନ ତେଜସ ବିମାନର ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ଫ୍ଲାଇଟ ଶୁକ୍ରବାର ସଫଳ ଭାବରେ ତାର ଉଡାନ ଭରିଛି । ହିନ୍ଦୁସ୍ଥାନ ଏରୋଲିଟିକ୍ସ ଲିମିଟେଡ (HaL)ର ନାସିକ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଠାରେ ଏକ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏହାର ଟେଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାରତର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଆକାଶରେ ତେଜସ ନିଜର ବଳ ଦେଖାଇବା ସହ ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ପ୍ରତିଭାର ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲା। ତେଜସର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ ହେବା ପରେ ଏହା ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ସାମିଲ ହୋଇ ସେନାର ବଳବୃଦ୍ଧି କରିବ ।

ତେଜସ ସଫଳତାରେ ଯୋଡି ହୋଇଛି ଓଡିଶାର ଗୌରବମୟ ଫର୍ଦ୍ଦ

ଫାଇଟର ପ୍ଲେନ 'ତେଜସ'ର ପ୍ରଥମ ଉ଼ଡାଣ
ଫାଇଟର ପ୍ଲେନ 'ତେଜସ'ର ପ୍ରଥମ ଉ଼ଡାଣ (ଇଟଭି ଭାରତ)

ତେଜସର ଏହି ସଗର୍ବ ଅଭିଯାନରେ ଓଡିଶାର ଏକ ଗୌରବମୟ ଫର୍ଦ୍ଦ ଯୋଡି ହୋଇଛି । ଏହି ପ୍ରଥମ ମେଡେନ ଫ୍ଲାଇଟ ଟେଷ୍ଟରେ ସାମିଲ ହୋଇଥଲେ ଓଡିଶାର ଲଢୁଆ ପୁଅ ବଲାଂଗୀର ନିବାସୀ ୱିଙ୍ଗ କମାଣ୍ଡର ନିଖିଳ ରଥ । ସେ ନିଜେ ତେଜସକୁ ଆକାଶରେ ଉଡାଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ପାଇଲଟ ଭାବରେ ଏହାର ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଉଡାଣ ଭରି ଓଡିଶା ଓ ବଲାଂଗୀର ପାଇଁ ଗର୍ବ ଆଣି ଦେଇଛନ୍ତି। ଭାରତର ଏହି ପ୍ରଥମ ସ୍ବଦେଶୀ ଫାଇଟର ଜେଟ ତେଜସ ଏମଏକଏ-1 କୁ ନେଇ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏହାର ପ୍ରଥମ ପାଇଲଟର ଗର୍ବ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ନିଖିଳ କୁମାର ରଥ। ନିଖିଳଙ୍କଏହି ଉପଲବ୍ଧି ପାଇଁ ବଲାଂଗୀରରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳି ଯାଇଛି। ପୁଅର ଏହି ସଫଳତାର କାହାଣୀ ଶୁଣି ମା ବାପାଖୁବ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁଅକୁ ନେଇ ଗର୍ବିତ ବୋଲି ଭାବଭରା କଣ୍ଠରେ କହିଛନ୍ତି।

20 ବର୍ଷ ଧରି ଦେଶ ସେବା କରି ଆସୁଛନ୍ତି ନିଖିଲ

ଫାଇଟର ପ୍ଲେନ 'ତେଜସ'ର ପ୍ରଥମ ଉ଼ଡାଣ
ଫାଇଟର ପ୍ଲେନ 'ତେଜସ'ର ପ୍ରଥମ ଉ଼ଡାଣ (ଇଟଭି ଭାରତ)

ବଲାଂଗୀର ସମାଜସେବୀ, ରାଜନୀତିଜ୍ଞ ତଥା ବ୍ୟବସାୟୀ ଅଶୋକ ରଥ ଏବଂ ସମାଜ ସେବୀ ତଥା ପୂର୍ବତନ ମହିଳା କମିଶନ ସଦସ୍ୟା କୁସୁମ ରଥଙ୍କ ପୁଅ ନିଖିଲ। ନିଖିଲ ପ୍ରଥମେ ଏନଡିଏରେ ପାଠ ପଢି ବାୟୁ ସେନାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । 20 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହେବ ସେ ଦେଶ ସେବା କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ପାଇଁ ସେ ରୁଷ ଯାଇ ଏଷ୍ଟ୍ରନଟ ଟ୍ରେନିଂ ମଧ୍ୟ ନେଇ ସାରିଛନ୍ତି। ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ ସେ ଭାରତର ମହାକାଶ ଯାତ୍ରାର ପ୍ରଥମ ମହାକାଶଚାରୀ ହେବେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ନିଖିଳ ଏବେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ୱିଙ୍ଗ କମାଣ୍ଡର ଭାବରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି । ସେ ସୁଖୋଇ, ମିରାଜ, ମିଗ, ରାଫେଲ, ଏଫ 16 ବିମାନ ଉଡାଇବାରେ ମଧ୍ୟ ସିଦ୍ଧହସ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ଟ୍ରେନିଂ ପରେ ସେ ସ୍ବଦେଶୀ ତେଜସ ପ୍ଲେନ ଉଡାଇ ନିଜ ଦକ୍ଷତାର ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛନ୍ତି।

'ମୁଁ ମୋ ପୁଅକୁ ନେଇ ଖୁବ ଗର୍ବିତ'

ଫାଇଟର ପ୍ଲେନ 'ତେଜସ'ର ପ୍ରଥମ ଉ଼ଡାଣ
ଫାଇଟର ପ୍ଲେନ 'ତେଜସ'ର ପ୍ରଥମ ଉ଼ଡାଣ (ଇଟଭି ଭାରତ)

ପୁଅର ଏହି ଏହି ସଫଳତା ଖବର ପାଇବା ପରେ ବାପା ଆଶୋକ ରଥ କହିଛନ୍ତି "ମୋତେ ଖୁବ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ମୋ ପୁଅକୁ ନେଇ ଖୁବ ଗର୍ବିତ ଅଟେ। ସେ ଏବେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁ ସେନାରେ ୱିଙ୍ଗ କମାଣ୍ଡର ଅଛି । ସେ ଏନଡ଼ିଏରେ ପାଠ ପଢିବା ପରେ ବାୟୁସେନାର ସାମିଲ ହୋଇଥଲା। ଏବେ 20 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହେବ ଦେଶର ସେବା କରି ଆସୁଛି ଏବଂ ଆମ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ଫାଇଟର ଜେଟ ଉଡାଇବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛି। ସାରା ଦେଶର ଗର୍ବ ତେଜସକୁ ସଫଳତାର ସହ ଉଡାଇ ବିମାନର ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ପ୍ରରାକ୍ରମର ନିଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି ନିଖିଲ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଭାରତୀୟ ରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି।”

ବାପା ଆଶୋକ ରଥ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ଆମ ପରିବାର ସବୁ ବେଳେ ଦେଶର ସେବା କରି ଆସିଛନ୍ତି । ମୋ ବାପା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଥିଲେ। ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ବାୟୁସେନାର ଥିଲେ ଓ ଦେଶ ପାଇଁ ସହିଦ ହୋଇଥିଲେ। ସେହିପରି ମୋ ଶଳା ମଧ୍ୟ ଆର୍ମିରେ ସେବା ଦେଇ ଏବେ ଅବସର ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ରମରେ ମୋ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ବାୟୁସେନାରେ ରହି ଦେଶ ସେବା କରୁଛି। ଆମେ ମାଆ-ବାପା ଭାବରେ ତାକୁ ନେଇ ଖୁବ ଗର୍ବିତ । ସେ କେବଳ ଆମ ପାଇଁ ନୁହେଁ ସାରା ବଲାଂଗୀର ଓ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗର୍ବ ଅଟେ ।"

ଇଟଭି ଭାରତ, ବଲାଙ୍ଗିର

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ 'ଡ୍ରୋନ ଦିଦି' କୁମୁଦିନୀ; ଦିନକୁ 10 ଏକର ଜମିରେ ସାର ସିଞ୍ଚନ, 2000ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମହିଳାଙ୍କୁ କଲେଣି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଚାଷ ଦେଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ: ବିନା ପାଠପଢାରେ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ଡକ୍ଟରେଟ ଉପାଧି

TAGGED:

INDIAS INDIGENOUS FIGHTER
INDIAN AIR FORCE
HAL
ସ୍ବଦେଶୀ ନିର୍ମିତ ଫାଇଟର ପ୍ଲେନ ତେଜସ
MK1A FIGHTER JET TEJAS

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

OPINION: ଭାରତୀୟ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ କାହିଁକି ବଢୁଛି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ? ପ୍ରାଣଘାତକ ସାଜୁଛି କି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଭେଦଭାବ ?

'ରୂପା' ହେବ ଭବିଷ୍ୟତର ନୂଆ ସୁନା !; ଅଚାନକ କାହିଁକି ବଢ଼ୁଛି ଦର, ଜାଣନ୍ତୁ...

AI ROBOT CHEF: ଚାଇନିଜ୍‌ଠୁ ମେକ୍ସିକାନ୍‌, ଚୁଟ୍‌କିରେ ତିଆରି କରୁଛି ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ବାଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ

ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର ଜାତୀୟ ହାରଠୁ ଅଧିକ, କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ସରକାର ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.