ଅଗଷ୍ଟ ୧ରେ ନିଯୁକ୍ତି ମେଳା, ୧୧୦୧ ନବନିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିବ ନିଯୁକ୍ତିପତ୍ର
ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ବାଣ୍ଟିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଓ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଚିଠି ଜାରି କରାଯାଇଛି ।
Published : July 24, 2026 at 4:07 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ 1ରେ ଏକ ବୃହତ ନିଯୁକ୍ତି ମେଳା ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବନିଯୁକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତିପତ୍ର ବଣ୍ଟନ କରିବେ । ଏନେଇ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଓ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ଚିଠି ଜାରି କରାଯାଇଛି ।
ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ମେଳା:
ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ସୁରେଶ କୁମାର ବଶିଷ୍ଠ ଜାରି କରିଥିବା ଚିଠିରେ ସମସ୍ତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗକୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ‘ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ’ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରି ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶୀଘ୍ର ଶେଷ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ମେଳା ରାଜ୍ୟର ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପ୍ରଦାନ ଦିଗରେ ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି ମନେ କରାଯାଉଛି ।
ଚିଠି ଅନୁସାରେ, ଗୃହ ଓ ସହରାଞ୍ଚଳ ବିକାଶ ବିଭାଗକୁ ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ମେଳାର ନୋଡାଲ ବିଭାଗ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହି ବିଭାଗକୁ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ, ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପଶୁସମ୍ପଦ ବିକାଶ, ଶକ୍ତି, ଅବକାରୀ, କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଯୁବସେବା ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଓ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ସହ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରି ନିଯୁକ୍ତିପତ୍ର ବଣ୍ଟନ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
୭ ବିଭାଗରେ ୪୬୨୩ ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି; ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ୫ ପରାମର୍ଶ, 'ଚାକିରୀ କେବଳ ଜୀବିକା ନୁହେଁ, ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ'
ନିଯୁକ୍ତି ମେଳା: ୩ଟି ବିଭାଗରେ ୫୯୧ ଜଣ ନିଯୁକ୍ତ, ୫ ବର୍ଷରେ ପୂରଣ ହେବ ଦେଢ ଲକ୍ଷ ପଦ: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
୧୧୦୧ ଜଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ନିଯୁକ୍ତି:
ନିଯୁକ୍ତି ମେଳାରେ ମୋଟ ୧୧୦୧ ଜଣ ନବନିଯୁକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୃହ ଓ ସହରାଞ୍ଚଳ ବିକାଶ ବିଭାଗର ୩୬୪ ଜଣ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗର ୩୫୭ ଜଣ ଜୁନିଅର ଇଞ୍ଜିନିୟର (ସିଭିଲ୍) ରହିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଶକ୍ତି ବିଭାଗର ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀରେ ୨୪୮ ଜଣ, ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପଶୁସମ୍ପଦ ବିକାଶ ବିଭାଗର ୮୬ ଜଣ, କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଯୁବସେବା ବିଭାଗର ୨୫ ଜଣ ଜୁନିଅର କୋଚ୍, ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଓ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ୧୧ ଜଣ ସହକାରୀ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ୧୦ ଜଣ ସବ୍-ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ନିଯୁକ୍ତିପତ୍ର ପାଇବେ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର