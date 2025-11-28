ରାଜ୍ୟରେ ଖସିଲା ରାତି ତାପମାତ୍ରା, ବଢ଼ିଲା ଶୀତ: ଦକ୍ଷିଣ ରାଜ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ିଆସୁଛି ବାତ୍ୟା 'ଦ୍ବିତା'
ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ନିକଟକୁ ମାଡ଼ିଆସୁଛି ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ 'ଦ୍ବିତା'। ଫଳସ୍ବରୂପ ଆଇଏମଡି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି।
ଭୁବନେଶ୍ବର/ବିଶାଖାପାଟଣା (ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ): Odisha weather Update ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ତାପମାତ୍ରା ସାଧାରଣ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକରେ ତାପମାତ୍ରା ସାଧାରଣରୁ କମ୍ ରହିଛି। ରାଉରକେଲାରେ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ତାପମାତ୍ରା 7.7 ଡିଗ୍ରି ସେଲସିୟସ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ଜି ଉଦୟଗିରିରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 7.4 ଡିଗ୍ରି ସେଲସିୟସ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ିର ଆସ୍ତରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।
ଶୀତରେ ଥରୁଛି ରାଉରକେଲା:
ଭୁବନେଶ୍ବର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ମନୋରମା ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି, "ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ତାପମାତ୍ରା ସାଧାରଣ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକରେ ତାପମାତ୍ରା ସାଧାରଣରୁ କମ୍ ରହିଛି। ରାଉରକେଲାରେ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ତାପମାତ୍ରା 7.7 ଡିଗ୍ରି ସେଲସିୟସ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ଜି ଉଦୟଗିରିରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 7.4 ଡିଗ୍ରି ସେଲସିୟସ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି।"
Realised weather during past 24 hours ending at 0830 hours IST of today, the 27th November, 2025:— India Meteorological Department (@Indiametdept) November 27, 2025
❖ Dense fog (visibility 50-199 m): reported in isolated pockets of Odisha and Himachal Pradesh.
❖ Cold wave conditions at isolated places over Punjab.
For more information,… pic.twitter.com/rwaSo1g0Iw
ମାଡ଼ିଆସୁଛି ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ 'ଦ୍ବିତା'
ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ 'ଦ୍ବିତା' ପାଗକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ (APDMA) କହିଛି ଯେ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଉପକୂଳରେ ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଭୟଙ୍କର ଚାପର କ୍ଷେତ୍ର ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଅଧିକାରୀମାନେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ୟେମେନ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼କୁ 'ଦ୍ବିତା' ବୋଲି ନାମକରଣ କରିଛି।
Cyclone Ditwah formed over the SW Bay of Bengal near 6.9°N/81.9°E at 1130 IST today. It lay close to Pottuvil, ~90 km SSE of Batticaloa and ~700 km SSE of Chennai. The system will move NNW and reach off North Tamil Nadu–Puducherry–south AP coasts by early 30 Nov. pic.twitter.com/I8sQbCqbk7— India Meteorological Department (@Indiametdept) November 27, 2025
ଗତ ଛଅ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ 'ଦ୍ବିତା' ଉତ୍ତର ତାମିଲନାଡୁ ଏବଂ ପୁଡୁଚେରୀ ସଂଲଗ୍ନ ଦକ୍ଷିଣ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳ ଆଡକୁ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 15 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଗତି କରୁଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି। ବିଭାଗ କହିଛି ଯେ ରବିବାର, ନଭେମ୍ବର 30 ସୁଦ୍ଧା ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଖରାପ ହୋଇପାରେ। ରବିବାର ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ଦିଟୱା ତାମିଲନାଡୁ, ପୁଡୁଚେରୀ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଉପକୂଳରେ ପହଞ୍ଚିବ।
ସର୍ବଶେଷ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ 'ଦ୍ବିତା' ବର୍ତ୍ତମାନ ତ୍ରିଙ୍କୋମାଲି (ଶ୍ରୀଲଙ୍କା) ଠାରୁ 200 କିଲୋମିଟର, ପୁଡୁଚେରୀ ଠାରୁ 610 କିଲୋମିଟର ଏବଂ ଚେନ୍ନାଇରୁ 700 କିଲୋମିଟର ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଅଧିକାରୀମାନେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଦକ୍ଷିଣ ଉପକୂଳ ଆନ୍ଧ୍ର ଏବଂ ରାୟଲସୀମା ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।
Cyclonic Storm #Ditwah has formed near #SriLanka & will spread rain, some heavy, from #TamilNadu & #Puducherry to #AndhraPradesh Friday into early next week. Strong wind gusts are possible in Puducherry & eastern Tamil Nadu. pic.twitter.com/hTojrIA24b— Jason Nicholls 💙 (@jnmet) November 27, 2025
ଅନେକ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି
ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ରବିବାର ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ତାମିଲନାଡୁ-ପୁଡୁଚେରୀ-ଦକ୍ଷିଣ ଉପକୂଳ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଉପକୂଳରେ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ବିପଦ ସତର୍କତା- ‘Second Level Danger Warning’ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ନଭେମ୍ବର 30ରେ ପ୍ରକାଶମ, ନେଲୋର, କଡପା, ଅନ୍ନମାୟା, ତିରୁପତି ଏବଂ ଚିତ୍ତୁର ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।
ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା:
ଆଜି (ଶୁକ୍ରବାର) ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଦକ୍ଷିଣ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଷା ଏବଂ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। କାଲି (ଶନିବାର) ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ରୟଲସୀମାର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଷା ଏବଂ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ନଭେମ୍ବର ୨୯ ତାରିଖରେ ଶନିବାର, ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।
ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ଦ୍ବିତାର ତାଣ୍ଡବ
ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ଦିତ୍ବା ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଧ୍ବଂସ ଲୀଳା ଜାରି ରଖିଛି । ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ପ୍ରଭାବରେ ହୋଇଥିବା ଭୂସ୍ଖଳନ ଓ ବନ୍ୟାରେ 47 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 25ରୁ ଅଧିକ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି । ଗତକାଲି ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ଦିତ୍ବା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଉପକୂଳ ଛୁଇଁଥିଲା। ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ବେଳେ ପବନର ବେଗ ଥିଲା ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି 80 କିଲୋମିଟର । ନଭେମ୍ବର 26ରେ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ଏକ ବକ୍ରାକାର ରୂପ ନେବା ସହ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଉପକୂଳ ଆଡେ ମୁହାଇଁଥିଲା । ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ଉତ୍ତର, ଉତ୍ତର-କେନ୍ଦ୍ରୀୟ, ପୂର୍ବ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏବଂ ଉଭା ପ୍ରଦେଶରେ 200 ମିମିରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି । ବାତ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟିଛି । ୫ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଘର ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରାସ୍ତାଘାଟ ଓ ପୋଲ ଭାସିଯାଇଛି । ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଗାଁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସେନା ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି ।
