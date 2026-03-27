ETV Bharat / state

ଜାତୀୟ ଫ୍ୟାଶନ୍ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ‘Spectrum 2026' : କଳାକୃତି, ସୃଜନଶୀଳତା, ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ହସ୍ତଶିଳ୍ପର ଏକ ମିଳିତ ପ୍ରଦର୍ଶନ

NIFT ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ବିଭାବରୀ କୁମାର  ପାରମ୍ପରିକ ହସ୍ତଶିଳ୍ପକୁ ଆଧୁନିକ ଫ୍ୟାଶନ୍ ଶିକ୍ଷା ସହିତ ସମନ୍ୱିତ କରିବାର ମହତ୍ୱ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ ।

'Spectrum 2026' : କଳାକୃତି, ସୃଜନଶୀଳତା, ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ହସ୍ତଶିଳ୍ପର ଏକ ମିଳିତ ପ୍ରଦର୍ଶନ
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 27, 2026 at 4:04 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ବୟନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଜାତୀୟ ଫ୍ୟାଶନ୍ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ (NIFT) ତାହାର ବାର୍ଷିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ମହୋତ୍ସବ 'Spectrum 2026- ନକ୍ଷ ପାଳନ କରିଛି । ଏଥି ସହ ନିଜ କ୍ୟାମ୍ପସରେ କ୍ରାଫ୍ଟ ବଜାର 2026 - କଳାକୃତି'ର ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରିଛି । ଏହି ମହୋତ୍ସବ କ୍ୟାମ୍ପସର ସୃଜନଶୀଳତା, ସଂସ୍କୃତି, ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଏବଂ ନବସୃଜନର ଏକ ମିଳିତ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଥିଲା ।

'Spectrum 2026' : କଳାକୃତି, ସୃଜନଶୀଳତା, ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ହସ୍ତଶିଳ୍ପର ଏକ ମିଳିତ ପ୍ରଦର୍ଶନ

ଏହି ଅବସରରେ NIFT ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ବିଭାବରୀ କୁମାର ପାରମ୍ପରିକ ହସ୍ତଶିଳ୍ପକୁ ଆଧୁନିକ ଫ୍ୟାଶନ୍ ଶିକ୍ଷା ସହିତ ସମନ୍ୱିତ କରିବାର ମହତ୍ୱ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ । ଏଥି ସହିତ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଚୟକୁ ସୁଦୃଢ କରି ଏହି ଉଦ୍ୟୋଗ ପାଇଁ ଦକ୍ଷ ବୃତ୍ତିଗତ ଯୁବପ୍ରତିନିଧି ଗଠନ କରିବାରେ NIFTର ଭୂମିକା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ।

'Spectrum 2026' : କଳାକୃତି, ସୃଜନଶୀଳତା, ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ହସ୍ତଶିଳ୍ପର ଏକ ମିଳିତ ପ୍ରଦର୍ଶନ

Spectrum 2026 ଯାହା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତିଭା ଏବଂ କଳାତ୍ମକ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ଏକ ଗତିଶୀଳ ଉତ୍ସବର ଆରମ୍ଭ ଥିଲା । ଓଡ଼ିଶାର ସମୃଦ୍ଧ ଐତିହ୍ୟକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯାଇଥିଲା । IQQANVE ଦ୍ୱାରା ଏକ ତାରକା ନାଇଟ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ଫ୍ୟାଶନ୍ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଭାଗର ସାର୍ଥକ ଦଲାଲ ମିଷ୍ଟର୍ Spectrum ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଥିବା ବେଳେ ଫ୍ୟାଶନ୍ ଏବଂ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ ଆସେସୋରିଜ୍ ବିଭାଗର ଶ୍ରେୟା ଯାଦବ ମିସ୍ Spectrum 2026 ଟାଇଟଲ୍ ହାସଲ କରିଥିଲେ ।

'Spectrum 2026' : କଳାକୃତି, ସୃଜନଶୀଳତା, ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ହସ୍ତଶିଳ୍ପର ଏକ ମିଳିତ ପ୍ରଦର୍ଶନ

ଏହି ଉତ୍ସବସହିତ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବରେ କ୍ରାଫ୍ଟ ବଜାର ୨୦୨୬- କଳାକୃତି ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଡଭୋକେଟ୍ ଜେନେରାଲ ପୀତାମ୍ବର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି - ​​ଆଇପିଏସ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ରେଞ୍ଜର ଡକ୍ଟର ସତ୍ୟଜିତ ନାଏକ ଉଦଘାଟନ କରିଥିଲେ ।

ଏହି କ୍ରାଫ୍ଟ ବଜାରରେ କାରିଗର, ଡିଜାଇନର୍ ଏବଂ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଯେଉଁଠି ଭାରତର ସମୃଦ୍ଧ ହସ୍ତଶିଳ୍ପର ଏକ ଅନନ୍ୟ ମହୋତ୍ସବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିହାର, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ତେଲେଙ୍ଗାନା, ଗୁଜରାଟ, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯାଇଛି ।

କ୍ରାଫ୍ଟ ବଜାର-୨୦୨୬ କାରିଗର ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ସହାୟତାର ହାତ ବଢାଇବା ତଥା ସ୍ୱଦେଶୀ ଜ୍ଞାନକୌଶଳୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ NIFT ଭୁବନେଶ୍ୱରର ନିରନ୍ତର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିଆସୁଛି । ଏହି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ କାରିଗରମାନଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ବଜାର ପ୍ରବେଶ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଏହା ସହିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବାସ୍ତବ ଶିଳ୍ପ ଦୁନିଆ ସହିତ ଯୋଡିବାର ଏକ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି । ଏଥିସହିତ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅଭିଜ୍ଞତାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସହଯୋଗୀ ନବସୃଜନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରି ଆସୁଛି।

ଏନେଇ ଛାତ୍ରୀ ଅତୂଲ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଏଠାରେ ଯାହା ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ସବୁ କିଛି ଆମ ହାତ ତିଆରି ଅଟେ। ଏହାକୁ ଅନେକ ପସନ୍ଦ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ଅନେକ ଫ୍ୟାସନ ଡିଜାଇନର ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି । ନିଜ କାମକୁ ନେଇ ସେ ଏକ ବ୍ରାଣ୍ଡ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆଗକୁ ନେବାର ଲକ୍ଷ ରଖିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଖରାଛୁଟି ପୂର୍ବରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବଣ୍ଟାଯିବ ସ୍କୁଲ ୟୁନିଫର୍ମ, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଚିଠି

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଏପ୍ରିଲ ୨ରୁ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ଖାତା ଦେଖା: ୧୫୧ ମୂଲ୍ୟାୟନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ନିୟୋଜିତ ହେବେ ୧୬ ହଜାର ଅଧ୍ୟାପକ

TAGGED:

BHUBANESWAR NIFT SPECTRUM
NIFT SPECTRUM
NIFT SPECTRUM 2026
କ୍ରାଫ୍ଟ ବଜାର 2026 କଳାକୃତୀ
NIFT

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.