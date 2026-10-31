ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗ, ନିଆଳିର ଯୁବ ନେତା ଗିରଫ
ଭୁବନେଶ୍ବର ବମିଖାଲସ୍ଥିତ ଏକ ହୋଟେଲରେ ମହିଳାଙ୍କ ସହିତ ଦୁଷ୍କର୍ମ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଜାମିନ ନାମଞ୍ଜୁର ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ବର JMFC-4 କୋର୍ଟ । ରିପୋର୍ଟ-ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : October 31, 2026 at 2:15 PM IST
BHUBANESWAR RAPE CASE
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରାଯାଇଥିବା ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ କଟକ ନିଆଳି ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଯୁବ ରାଜନେତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଭୁବନେଶ୍ବର କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ । ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଶଶିକାନ୍ତ ଲେଙ୍କା । ଆଜି (ଶନିବାର) ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ଥାନା ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟଚାଲାଣ କରିଥିଲା । ଭୁବନେଶ୍ବର JMFC-4 କୋର୍ଟରେ ଜାମିନ ନାମଞ୍ଜୁର ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି ।
ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ଥାନା ପୋଲିସ, କେସ୍ ନମ୍ବର ୭୪୯/୨୦୨୬ରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି । ଆମ ଭୁବନେଶ୍ବର ପ୍ରତିନିଧି ସତ୍ୟଜିତ ସାହୁ, ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ଥାନା ଅଧିକାରୀ ପି. ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ରାଓଙ୍କୁ ଫୋନ ଯୋଗେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପରେ, ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, " ଗତ ମେ ୨୮ ତାରିଖରେ ବମିଖାଲର ଏକ ହୋଟେଲରେ ମହିଳାଙ୍କ ସହ ଦୁଷ୍କର୍ମ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ଚଳିତ ମାସ ଅକ୍ଟୋବର ୧୭ ତାରିଖରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା । "
ପୋଲିସ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କର ଡାକ୍ତରୀ ମାଇନା କରାଇଛି। ଏଥିସହ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମଧ୍ୟ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି।
ପୋଲିସର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବମିଖାଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଏକ ହୋଟେଲରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶଶିକାନ୍ତ ନିଆଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ରାଜନୀତି ସହ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ବେଳେ ସମାଜସେବୀ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ପରିଚିତ । ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଶଶିକାନ୍ତ ନିଆଳିର ତିହୁଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତର ସମିତି ସଭ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ।
ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୋଲିସ ଟିମ୍, ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶଶିକାନ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଘରୁ ଉଠାଇ ଆଣି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲକ୍ଷ୍ମୀସାରଗ ଥାନାକୁ ଆଣିଥିଲା । ପଚରାଉଚରା ପରେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ବର Judicial Magistrate First Class(JMFC)-4 କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରିଥିଲା । ଅଦାଲତ ଜାମିନ ନାମଞ୍ଜୁର କରିବା ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶଶିକାନ୍ତଙ୍କୁ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି ।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ବଡ଼ ଆର୍ଥିକ ଅନିୟମିତତା ଅଭିଯୋଗ, ଅବ୍ୟବହୃତ ଛୁଟି ବାବଦକୁ ଉଠାଇ ନେଲେ କୋଟିଏରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର