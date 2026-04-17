ବାଲି ଚୋରାଚାଲାଣକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କଲେ ନିଆଳି ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ
ନିଆଳି ତହସିଲ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସିଠାଳୋ ପଞ୍ଚାୟତ ଆଳିପିଙ୍ଗଳ ବ୍ରିଜ ନିକଟରୁ ସୀମା ଆରପାର କରି ବେଆଇନ ବାଲି ଉଠାଣକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବିଧାୟକ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ: ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକ
Published : April 17, 2026 at 9:33 PM IST
ନିଆଳି: ସରକାରୀ ଲିଜ ବାଲିଘାଟରେ ବେଆଇନ ବାଲି ଚୋରାଚାଲାଣକୁ ନେଇ ଗର୍ଜିଲେ ନିଆଳିର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରମୋଦ ମଲ୍ଲିକ । କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ବାଲି ଚୋରି ସାଙ୍ଗକୁ ରାସ୍ତା ଘାଟ ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡୁଛି । ଏଭଳି ସଙ୍ଗିନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ନିଆଳିର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ।
ଲିଜ୍ ସୀମା ଠାରୁ ଅଧିକ ବାଲି ଉଠାଣ:
ସମସ୍ତଙ୍କ ଜାଣତରେ ସରକାରୀ ଲିଜ ବାଲିଘାଟରେ ବେଆଇନ ବାଲି ଚୋରାଚାଲାଣ ହେଉଛି । ଲିଜ୍ ସୀମା ଠାରୁ ଅଧିକ ବାଲି ଚାଲାଣ କରାଯାଉଛି । କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ବାଲି ଲୁଟ୍ ହେଉଛି । ବାଲି ଚାଲାଣ ପାଇଁ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନିଆଳି, କଣ୍ଟାପଡ଼ା ଓ ବାରଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳ ବେଶ୍ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି । ଏଠାରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାଚୀ ନଦୀ ଏବଂ ଏହାର ଶାଖା ନଦୀ ଗର୍ଭରୁ ବାଲି ଚୋରି ହେଉଥିବା ନେଇ ନିଆଳିର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରମୋଦ ମଲ୍ଲିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ।
କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ବ ଲୁଟ୍:
ଏହା ଦ୍ବାରା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ବ ଲୁଟ୍ ହେଉଛି । ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ 15 ବର୍ଷ ବିଧାୟକ ଥିଲି । କେବଳ ସରକାରୀ ଲିଜ୍ ସ୍ଥାନରୁ ବାଲି ଉଠୁଥିଲା । ଏହା ସହିତ ରାସ୍ତା ଘାଟ ନିର୍ମାଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବ ଦିଆଯାଉଥିଲା । ଏବେ କିନ୍ତୁ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ନଦୀ ବାଲି ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି ।" ନିଆଳି ତହସିଲ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସିଠାଳୋ ପଞ୍ଚାୟତ ଆଳିପିଙ୍ଗଳ ବ୍ରିଜ ନିକଟରୁ ସୀମା ଆରପାର କରି ବେଆଇନ ବାଲି ଉଠାଣକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବିଧାୟକ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ଦେବୀ ନଦୀର ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଏବଂ ସେଡୁଆ ନଦୀର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ବାଲି ଚୋରି ହେଉଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ।
ଏହି ମାମଲାରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ଭାଉ ସାହେବ ସିନ୍ଦେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ସୀମା ଆରପାର ହୋଇ ବାଲି ଉଠାଣ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲେ ଆମେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବୁ । ବାଲି ଉଠାଣ ନେଇ ଅନିୟମିତତା ଥିଲେ ଜଣାଇବୁ । ଓରସାକ୍ (ORSAC) ସର୍ଭେ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ଗତବର୍ଷ 12 କୋଟି ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ ଆଦାୟ କରିଛୁ ।" କେହି ସୀମା ଆରପାର କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲେ ଡ୍ରୋନ ସର୍ଭେ କରି ଏହାର ଫାଇନ କଟାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବାଲିଘାଟ ଗୁଡିକ ପାଇଁ ନୂଆ ନିୟମ ଆଣିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ନିଆଳି