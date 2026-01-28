ସୁନ୍ଦରପଦା ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ମାମଲାରେ NIA ଏଣ୍ଟ୍ରି, ପୂର୍ବ-ପର ଲିଙ୍କ ଖୋଜୁଛି ପୋଲିସ
ସୁନ୍ଦରପଦାରେ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ମାମଲାରେ NIAର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ । ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିବା ଘର ମାଲିକଙ୍କୁ ଜେରା କରି ବିସ୍ଫୋରଣ ପଛର କାରଣ ଖୋଜୁଛି ତଦନ୍ତକାରୀ ଦଳ ।
Published : January 28, 2026 at 6:59 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ସୁନ୍ଦରପଦାରେ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ମାମଲାରେ NIA ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ୟୁନିଟ-6ର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି । ହସ୍ପିଟାଲରୁ ତଦନ୍ତକାରୀ ଦଳ ଆହତଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ଼ କରିଛି । ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିବା ଡ଼ାକ୍ତରଙ୍କୁ ବି ପଚରାଉଚରା କରୁଛି ପୋଲିସ । ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିବା ଘର ମାଲିକଙ୍କୁ ବି ଜେରା କରିବା ସହିତ ବିସ୍ଫୋରଣ ପଛର କାରଣ ଖୋଜୁଛି ତଦନ୍ତକାରୀ ଦଳ ।
ଆହତ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପରେ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ:
ସୁନ୍ଦରପଦା ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟଣାରେ ପୋଲିସର ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ କୌଣସି ଅପରାଧ ଘଟାଇବା ପାଇଁ ବୋମା ତିଆରି କରୁଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିଲା । ଏଥିରେ 4 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହି ଘଟଣାର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହେଉଛି ସାହାନାଜ ଅଲି । ସାହାନାଜ, ତାଙ୍କ ମା', ବାନ୍ଧବୀ ଏବଂ ସାଙ୍ଗ ଅମୀୟ ମଲିକ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଆହତ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପୋଲିସ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି । ସୁସ୍ଥ ହେବା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ।
ଅଭିଯୁକ୍ତ ନାମରେ ପୂର୍ବରୁ 7ଟି ମାମଲା:
କେଉଁଠି ଅପରାଧ ଘଟାଇବା ପାଇଁ ବୋମା ତିଆରି କରୁଥିଲେ ତାକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ଚଳାଇଛି ତନାଘନା । ଏହି ଅପରାଧରେ ଆଉ କେଉଁମାନେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ଯ ଖୋଜା ଚାଲିଛି । ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପୂର୍ବାପର ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପି ଜଗମୋହନ ମିନା କହିଛନ୍ତି । ଘଟଣାର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହେଉଛି ସାହାନାଜ ଅଲି ନାମରେ ପୂର୍ବରୁ 7 ଟି ମାମଲା ରହିଛି । ଏହା ମଧ୍ୟରେ Explosive actରେ ମଧ୍ୟ ମାମଲା ରହିଛି । ଅଭିଯୁକ୍ତ ନାଁରେ ହତ୍ୟା, ବିସ୍ପୋରଣ, ଗଣ୍ଡଗୋଳ, ନିର୍ଯାତନା ଭଳି ମାମଲା ରହିଛି । ଏହାକୁ ନେଇ ଖୋଳତାଡ଼ କରୁଛି ପୋଲିସ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର