ଆଧାର ଅଭାବରୁ ସମ୍ବଲପୁରର ଆଦିବାସୀ ପରିବାର ସରକାରୀ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ମାମଲା, NHRC ପକ୍ଷରୁ ତତ୍ପରତା, ଜବାବ ତଲବ
୪ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଆକ୍ସନ ଟେକେନ୍ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ସମେତ ୩ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜବାବ ତଲବ। ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା ETV Bharat
Published : October 19, 2026 at 8:38 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଧାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଦସ୍ତାବିଜ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଆଦିବାସୀ ପରିବାରଗୁଡ଼ିକ ସରକାରୀ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେଇଛି ଜାତୀୟ ମାନବାଧିକାର ଆୟୋଗ (NHRC)।
ସୋମବାର, ଅକ୍ଟୋବର ୧୯, ୨୦୨୬ରେ ଜାରି ଏକ ସକାରଣ ଆଦେଶ (Speaking Order) ମାଧ୍ୟମରେ ଆୟୋଗ ଏହି ମାମଲାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ୪ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଆକ୍ସନ ଟେକେନ୍ ରିପୋର୍ଟ (ATR) ଦାଖଲ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି।
NHRC ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ କହିଛି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ, ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ବିଶିଷ୍ଟ ପରିଚୟ ପ୍ରାଧିକରଣ (UIDAI)ର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ରହିଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଆଦେଶଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଭାବେ, ଶୀର୍ଷ ସ୍ତରର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆୟୋଗର ଏହି କାରଣଦର୍ଶାଯୁକ୍ତ ଆଦେଶ ମାମଲାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଓ ଜରୁରିକାଳୀନ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି।
ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଜଣେ ଆଇନଜୀବୀ ୟେନ୍ନମ ବାଲଚନ୍ଦର ରେଡ୍ଡୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ NHRC ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି।
NEWS COVERAGE OF MY NHRC CASE: https://t.co/ETuX4rqElH— Advocate Yennam Balachander Reddy (@BalachanderRed1) October 19, 2026
ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ ୩୦ ତାରିଖରେ ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଆଧାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଦସ୍ତାବିଜର ଅଭାବ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ଯୋଗୁଁ ଆଦିବାସୀ ପରିବାରଗୁଡ଼ିକ ଖାଦ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଓ ଆବାସ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ପାଇବାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ସମସ୍ୟା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି।
ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ; ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀରେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଜମନକିରା ଥାନା ପଛପଟେ ରହୁଥିବା ୨୫ରୁ ଅଧିକ ପରିବାରର ୨୦୦ରୁ ଅଧିକ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଆଧାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ETV Bharat ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା।
ଆଧାର କାର୍ଡ ନଥିବାରୁ ଏହି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ କିପରି ଅଭାବ ଓ ଅନଟନ ମଧ୍ୟରେ ଜୀବନ ବିତାଉଛି, ତାହା ଉକ୍ତ ରିପୋର୍ଟରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ଏହି ପରିବାରଗୁଡ଼ିକର ଅଧିକାଂଶ ପିଲା ଡାକ୍ତରଖାନା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଘରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଔପଚାରିକ ଜନ୍ମ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନାହିଁ। ଆଉ ଆଧାର ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ ଜନ୍ମ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଏକ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଦସ୍ତାବିଜ ହୋଇଥିବାରୁ ସେମାନେ ଆଧାର କାର୍ଡ ପାଇବାରେ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି।
ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ, ଏହି ପରିବାରର ଅନେକ ବୟସ୍କଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଟର ପରିଚୟପତ୍ର ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନାର ସୁବିଧା ପାଇବା ପାଇଁ ଏବେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ଆଧାର କାର୍ଡ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ ବି ଅପହଞ୍ଚ ହୋଇରହିଛି।
ଏହି ପରିବାରଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ସବର ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର। ଦଶନ୍ଧି ଦଶନ୍ଧି ତଳେ ସେମାନେ ବିହାରରୁ ସମ୍ବଲପୁରକୁ ଆସିଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ଯାଯାବର ଜୀବନ ବିତାଉଥିବା ଏହି ପରିବାରଗୁଡ଼ିକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜମନକିରାରେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ରହିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।
ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଜଙ୍ଗଲରୁ ମହୁ, କାଠ ଓ ପତ୍ର ଭଳି ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ବିକ୍ରି କରିବା ଏହି ପରିବାରଗୁଡ଼ିକର ଜୀବିକାର ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ସ ରହିଆସିଛି। ସେମାନଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଜମି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସମ୍ପତ୍ତି ନଥିବାରୁ ସରକାରୀ ଜମିରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଘର ତିଆରି କରି ସେମାନେ ରହୁଛନ୍ତି।