ଅନ୍ୟ ଜାତିରେ ବିବାହକୁ ନେଇ ସାମାଜିକ ବାସନ୍ଦ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ NHRC ନୋଟିସ୍
ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରି ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଜାତୀୟ ମାନବାଧିକାର ଆୟୋଗ । ରିପୋର୍ଟ: ମିନତୀ ସିଂହ
Published : May 20, 2026 at 4:11 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର/ରାୟଗଡା: ଅନ୍ୟ ଜାତିରେ ବିବାହକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଠଟି ପରିବାରକୁ ସାମାଜିକ ବାସନ୍ଦ କରାଯାଇଥିବା ଘଟଣାରେ ଜାତୀୟ ମାନବାଧିକାର ଆୟୋଗ (NHRC) ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଓ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି । ଗତକାଲି(ମଙ୍ଗଳବାର) ଏନଏଚଆରସିର ଉପ-ନିବନ୍ଧକ (ଆଇନ) ସ୍ପର୍ଶ ଅଗ୍ରୱାଲ ଜାରି କରିଥିବା ନୋଟିସ୍ରେ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନକୁ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରି ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
କଣ ଥିଲା ଘଟଣା ?
ରାୟଗଡା ଜିଲ୍ଲା ପଦ୍ମପୁର ବ୍ଲକ ମେନ୍ ରୋଡ୍ ବାସିନ୍ଦା ଜୟଦେବ ସାହୁ ପ୍ରାୟ ୩ ବର୍ଷ ତଳେ ଅନ୍ୟ ଜାତିର ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ । ଏହି କାରଣରୁ 'ଆର୍ଯ୍ୟ ତୈଳକ ବୈଶ୍ୟ ସମାଜ' ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସମାଜରୁ ବାସନ୍ଦ କରିଥିଲା । କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ପରିବାର କିମ୍ବା କୌଣସି ସମ୍ପର୍କୀୟ ଯଦି ତାଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ରଖିବେ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମାଜରୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯିବ ବୋଲି ଧମକ ଦିଆଯାଉଛି । ଏପରିକି ଜାତି ନାମରେ କଙ୍ଗାରୁ କୋର୍ଟ ଚଳାଇ ପ୍ରାୟ ୪୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବେଆଇନ ଜରିମାନା ଆଦାୟ କରାଯାଉଥିବା ନେଇ ପୀଡିତ ପରିବାର ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ।
ଅନେକ ପରିବାର ସାମାଜିକ ବାସନ୍ଦର ଶିକାର:
ପୀଡ଼ିତଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଗାଁରେ କୌଣସି ଭୋଜିଭାତ କିମ୍ବା ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଉ ନାହିଁ । ଏପରିକି ମୃତ୍ୟୁ ଭଳି ଦୁଃଖଦ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସାମାଜିକ ସହାୟତାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଉଛି । ଏହି ସମସ୍ୟା କେବଳ ଜଣଙ୍କର ନୁହେଁ, ବରଂ ପଦ୍ମପୁର ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରାୟ ୧୫ ରୁ ୨୦ଟି ପରିବାର ଏହି ବେଆଇନ ସାମାଜିକ ବାସନ୍ଦର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି । ଗତ ସୋମବାର ଗୁଡ଼ାରି ବ୍ଲକରେ ଆୟୋଜିତ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ଶିବିରରେ ପୀଡ଼ିତ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନବୀନ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ମାରକପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ।
ଏହି ଘଟଣା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିବା ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ଏକ ସ୍ବେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ଜାତୀୟ ମାନବାଧିକାର ଆୟୋଗଙ୍କ ନିକଟରେ ଏକ ମାମଲା ଦାଖଲ କରିଥିଲା । ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଏହାକୁ ସମ୍ବିଧାନ ଓ ମାନବାଧିକାରର ଗୁରୁତର ଉଲ୍ଲଂଘନ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇ ଆୟୋଗର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଲୋଡ଼ିଥିଲେ । ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ପରେ ଆୟୋଗ କଡା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି କହିଛନ୍ତି ଯେ, କେବଳ ସନ୍ତାନମାନେ ଅନ୍ୟ ଜାତିରେ ବିବାହ କରିଥିବାରୁ ପରିବାର ଗୁଡ଼ିକୁ ସାମାଜିକ ଭାବେ ବାସନ୍ଦ କରିବା ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା ୧୪ରୁ ୧୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିବା ସମାନତା ଓ ବିଭେଦ ବିରୋଧୀ ଅଧିକାରର ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଲ୍ଲଂଘନ ।’
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ଦାଦନ ପରିବାରକୁ ସାମାଜିକ ବାସନ୍ଦ ଅଭିଯୋଗ, ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇ ନ୍ୟାୟ ଭିକ୍ଷା କଲେ ମହିଳା
ଏହି ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରେମ ବିବାହ ମନା, ନ ମାନିଲେ ପରିବାରକୁ ନିଆଁ-ପାଣି ବନ୍ଦ
ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଗଠନ:
“ସାମାଜିକ ବାସନ୍ଦ ନାଗରିକଙ୍କୁ ସମ୍ମାନର ସହ ଜୀବନଯାପନ କରିବାର ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ କରୁଛି, ଯାହା ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା ୨୧ ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ମୌଳିକ ଅଧିକାର,” ବୋଲି ଆୟୋଗ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି । ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପୀଡ଼ିତ ପରିବାର ଓ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜାତି ସଂଘକୁ ଆଲୋଚନା ଓ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହାସହ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଏକ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଗଠନ କରାଯାଇଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର