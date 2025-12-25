ନାବାଳିକା ଦୁଷ୍କର୍ମ ଓ ହତ୍ୟା ଘଟଣା; ଚାନ୍ଦବାଲିରେ ବନ୍ଦ ପାଳନ, ରାଜପଥ ଅବରୋଧ
10 ବର୍ଷର ନାବାଳିକାକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ପରେ ହତ୍ୟା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଚାନ୍ଦବାଲିରେ ବନ୍ଦ ପାଳନ । ଯାତାୟାତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି । ବସ୍, ଟ୍ରକ୍ ଚଳାଚଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠପ୍ ହୋଇପଡିଛି ।
Published : December 25, 2025 at 8:48 PM IST
ଭଦ୍ରକ: 10 ବର୍ଷର ନାବାଳିକାକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ପରେ ହତ୍ୟା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଚାନ୍ଦବାଲିରେ ବନ୍ଦ ପାଳନ । ମୁଖ୍ୟତଃ ବିଜେଡି, କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ବାମପନ୍ଥୀ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ 6 ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି । ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ ମୁଖ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥରେ ଟାୟାର ଜାଳି ପ୍ରତିବାଦ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ଏହା ସହିତ ଯାତାୟାତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି । ବସ୍, ଟ୍ରକ୍ ଚଳାଚଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠପ୍ ହୋଇପଡିଛି ।
ଭଦ୍ରକର ଚାନ୍ଦବାଲି ଠାରେ ଜଣେ ନାବାଳିକାକୁ ପ୍ରଥମେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଏବଂ ପରେ ହତ୍ଯାକାଣ୍ଡ ଘଟଣାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜି 6 ଘଣ୍ଟିଆ ଚାନ୍ଦବାଲି ବନ୍ଦ ପାଳନ କରାଯାଇଛି । ବିଭିନ୍ନ ବାମପନ୍ଥୀ ଦଳ ସହିତ ବିଜେଡି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଚାନ୍ଦବାଲି ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଚାନ୍ଦବାଲି ଅଞ୍ଚଳର ଦେଇ ଯାଇଥିବା ମୁଖ୍ୟ ରାଜ୍ଯ ରାଜପଥ ରାସ୍ତାରେ ଟାୟାର ଜାଳି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରି ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ସହ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ । ଫଳରେ ଯାତାୟାତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ଯାହାକି ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏକ ପ୍ରକାର ଠପ ହୋଇଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ବସ୍, ଟ୍ରକ୍ ଚଳାଚଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା । ହେଲେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବାକୁ ଏହି ବନ୍ଦ ପାଳନରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି ।
କ୍ଷତିପୂରଣ ସହିତ ସରକାରୀ ଚାକିରୀ ଦାବି:
ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଚାନ୍ଦବାଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ସମସ୍ତ ଦୋକାନ ବଜାର ଗୁଡିକରେ ତାଟି କବାଟ ପଡିଯାଇଥିଲା । ଚାନ୍ଦବାଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଗତ କିଛି ମାସ ହେବ ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବିଫଳ ହୋଇଛି ବୋଲି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଚାନ୍ଦବାଲି ଠାରେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି SDPO ନିଯୁକ୍ତ ନଥିବା ନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି । ଏଥିସହିତ ପୀଡିତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ସହିତ ଜଣେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଚାକିରୀ ଦେବା ପାଇଁ ଦାବି କରାଯାଇଛି ।
ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି:
ଗତକାଲି ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ଗିରଫ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସହିତ ଅନ୍ୟ 4 ଜଣଙ୍କୁ ପୋଲିସ ବାନ୍ଧିଛି । ଏହା ସହିତ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣା ଉପରେ ଖୋଲତାଡ଼ ଚଲାଇଛି । ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ କେବଳ ଜଣେ ସାମିଲ ଥିବା ଅଦ୍ୟାବଧି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି । ହେଲେ ତଦନ୍ତର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦିଗକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି । ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଗତକାଲି ରାତିରେ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ମୃତ ନାବାଳିକାଙ୍କ ଅନ୍ତେଷ୍ଟି କ୍ରିୟା ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି । ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଚାନ୍ଦବାଲି ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଥିଲା ।"
'ଚୋରା ଗଞ୍ଜେଇ, ଚୋରା ଡ୍ରଗ୍ସ କାରବାର ଏପରି ଘଟଣା ପାଇଁ ଦାୟୀ'
ଏଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଚାନ୍ଦବାଲି ବିଧାୟକ, ବ୍ୟୋମକେଶ ରାୟ କହିଛନ୍ତି, "ବିଗତ 2 ଦିନ ତଳେ 10 ବର୍ଷର ନାବାଳିକା ସହିତ ହୋଇଥିବା ବିଭତ୍ସ କାଣ୍ଡ ଚାନ୍ଦବାଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା । ଚାନ୍ଦବାଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଇନ ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି । ଏପରି ଘଟଣା ପଛରେ ଚୋରା ଗଞ୍ଜେଇ, ଚୋରା ଡ୍ରଗ୍ସ ହିଁ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ସାଜିଛି । ଏଦିଗରେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନ ନେବାରୁ ଏପରି ଘଟଣା ହେଉଛି । ଆମେ ପୀଡିତା ପରିବାରଙ୍କୁ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କ୍ଷତିପୂରଣ ଓ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଚାକିରୀ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରୁଛୁ ।"
ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ଅଭୟ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ଦୁଇ ଦିନ ନାବାଳିକା ସହିତ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଘଟଣା ଖୁବ୍ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଅଟେ । ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରକାର ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହୋଇପଡିଛି । ବିଭିନ୍ନ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଚୋରା ଚାଲାଣ ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ ଏପରି ଅପରାଧ ହେଉଛି । ବାରମ୍ବାର ଏନେଇ ଆମେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅବଗତ କରିଛୁ । ମାତ୍ର ତଥାପି ଏପରି ଘଟଣା ଘଟିଲା । ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ତୁରନ୍ତ ଦୋଷୀକୁ ଧରି କଠୋରରୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ କରାଯାଉ ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ନାବାଳିକା ଦୁଷ୍କର୍ମ ଓ ହତ୍ୟା ଘଟଣା; ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଘେରିଲା ବିଜେଡି, କାଲି 6 ଘଣ୍ଟିଆ ଚାନ୍ଦବାଲି ବନ୍ଦ
ଭଦ୍ରକରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ: 10 ବର୍ଷର ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ପରେ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ, ଜଣେ ଗିରଫ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭଦ୍ରକ