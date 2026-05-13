8 ଲେନ ହେବ ଏନଏଚ-53; ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ଦ୍ୱାର ହେବ ଏହି ସର୍ବବୃହତ ରାଜପଥ
ଓଡ଼ିଶାର ପାରାଦୀପ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ସେକ୍ସନ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ-53 8-ଲେନ ବିଶିଷ୍ଟ ହେଲେ ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିରେ ସହାୟକ ହେବ। ଗମନାଗମନର ସମ୍ଭାବନା ବି ପ୍ରଶସ୍ତ ହେବ । ରିପୋର୍ଟ-ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ରାୟ
Published : May 13, 2026 at 5:01 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ଦ୍ୱାର ହେବ ସର୍ବବୃହତ ରାଜପଥ NH 53 । ଏନଏଚ-53 ଚଣ୍ଡିଖୋଲ-ପାରାଦୀପ ରାସ୍ତା 8 ଲେନ ବିଶିଷ୍ଚ ହେବ । ଏହା ହେବ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ 8-ଲେନ କରିଡର ବିଶିଷ୍ଟ ରାଜପଥ । ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ଏବଂ ପୂର୍ବ ଭାରତ ମାଲ ପରିବହନ ପାଇଁ ପ୍ରଶସ୍ତ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ଓଡ଼ିଶାର ପାରାଦୀପ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ସେକ୍ସନ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ବା ଏନଏଚ-53 8-ଲେନ ବିଶିଷ୍ଟ ହେଲେ ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିରେ ସହାୟକ ହେବ। ଗମନାଗମନର ସମ୍ଭାବନା ବି ପ୍ରଶସ୍ତ ହେବ । ଚଣ୍ଡିଖୋଲରୁ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ ୭୭ କିମି ରାସ୍ତାକୁ ଉନ୍ନତ କରାଯାଇଛି । 8-ଲେନ୍ ବିଶିଷ୍ଚ ଏହି ପ୍ରବେଶ-ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ରାଜପଥ ପାଇଁ ୩୫୯୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାଇଛି।
ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ 8-ଲେନ୍ ରାସ୍ତା
ଏହି 8-ଲେନ୍ ରାସ୍ତା ହେଲେ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର ସହ ଚଣ୍ଡିଖୋଲସ୍ଥିତ NH-16 ସଂଯୋଗ ହୋଇ ପାରିବ । ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦରକୁ ସଂଯୋଗ କରିବା ଫଳରେ କୋଇଲା, ତେଲ, ସାର, ଶିଳ୍ପ କାର୍ଗୋ ପାଇଁ ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ସାମୁଦ୍ରିକ ପ୍ରବେଶ ପଥ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେବ । ଏକ ଔଦ୍ୟୋଗିକ କରିଡର ଭାବେ ଉଭା ହେବ ଏହି ରାସ୍ତା । ଅନୁଗୁଳ-ଢେଙ୍କାନାଳ-ଯାଜପୁର ଖଣି/ଇସ୍ପାତ ବେଲ୍ଟକୁ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର ସହିତ ସଂଯୋଗ କରା ଯାଇପାରିବ । ଯାହାଦ୍ୱାରା କୋଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, NTPC, ଜିନ୍ଦଲ ଷ୍ଟିଲ୍, ଟାଟା ଷ୍ଟିଲର ଉତ୍ପାଦ ନବାଆଣିବା କାମ ସହଜରେ କରାଯାଇ ପାରିବ।
ଓଡ଼ିଶାରେ ଗମନାଗମନ ପାଇଁ ଟ୍ରାଫିକ ସମସ୍ୟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛି । ଏହି ରାସ୍ତା ହେବା ଦ୍ୱାରା ଟ୍ରାଫିକ୍ ଭିଡ଼ ହ୍ରାସ ପାଇବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଭାରୀ ମାଲ ପରିବହନ ସହିତ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଗମନାଗମନ ଅଧିକ ସହଜ ହେବ। ଏହି ରାସ୍ତା ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିବ। ଦ୍ରୁତ କାର୍ଗୋ, କମ୍ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଫଳରେ ଦ୍ରୁତ ଶିଳ୍ପାୟନ ପାଇଁ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ହେବ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଠଶାଳା; ସୁରେଶ ସାଜିଲେ ଶିକ୍ଷକ, ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କଲେ ଓଆରଏସ୍ ପ୍ରଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜୁଏଲଙ୍କ ଘୋଷଣା, 3 ଜିଲ୍ଲାରେ ଏମସିଏଲ ସିଏସଆର ପାଣ୍ଠିରୁ ହେବ ପ୍ରକଳ୍ପ