ଭୂତଳଜଳ ଉତ୍ତୋଳନକୁ ନେଇ JSWକୁ NGT ଛଟ
ବେଆଇନ ଭାବେ ଭୂତଳଜଳ ଉତ୍ତୋଳନକୁ ନେଇ JSW ଉତ୍କଳ ଷ୍ଟିଲ ଲିମିଟେଡ଼କୁ କୋଲକାତା NGTର ନୋଟିସ । ରିପୋର୍ଟ- ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ପାତ୍ର
Published : April 26, 2026 at 11:02 PM IST
ଜଗତସିଂହପୁର: JSW ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଭୂତଳଜଳ ଉତ୍ତୋଳନକୁ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ NGTର ଆକ୍ସନ । କୋଲକାତା ସ୍ଥିତ NGT ପୂର୍ବ ମଣ୍ଡଳ ବେଞ୍ଚ JSW ଉତ୍କଳ ଷ୍ଟିଲ୍ ଲିମିଟେଡକୁ ନୋଟିସ ଜାରି କରିଛନ୍ତି । ଜିଲ୍ଲାର ଏରସମା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଢ଼ିଙ୍କିଆ ଚାରିଦେଶରେ ନିର୍ମାଣାଧୀନ JSW ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଭୂତଳଜଳ ଉତ୍ତୋଳନକୁ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା ।
ପରିବେଶବିତ ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ NGT ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ପରିବେଶବିତ ତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗରେ ଉଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ 2010 NGT ଆଇନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଉଲଂଘନ କରୁଛି JSW । ଇଡକୋ ଠାରୁ ଜମି ହସ୍ତାନ୍ତର ପରେ JSW ତାର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଏହି ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାକୁ ପାଣି ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମହାନଦୀର ଯୋବ୍ରା ବ୍ୟାରେଜରୁ ଜଳ ଦେବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ କମ୍ପାନୀ ଅଧିଗ୍ରହଣ ହୋଇଥିବା 4 ଶହ ଏକର ଜମିରୁ ଶହ ଶହ ବୋରିଂ କରି ଭୂତଳ ଜଳ ନେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ରରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ।
ଭୂତଳଜଳ ଉତ୍ତୋଳନ ଫଳରେ ଜଳସ୍ତର ହ୍ରାସ ପାଉଛି । ଯାହାକୁ ନେଇ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବାରେ ଲାଗିଲାଣି । ତୁରନ୍ତ ଏହି ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇବାକୁ ଆବେଦନ କରି ପିଟିସନ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ ପରିବେଶବିତ ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ସାମନ୍ତରାୟ ।
ଏହାକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ NGTର କୋଲକାତା ବେଞ୍ଚର ବିଚାରପତି ଅରୁଣ କୁମାର ତ୍ୟାଗୀ ଓ ଈଶ୍ୱର ସିଂ ଜେଏସ ଡବ୍ଲୁ ଉତ୍କଳ ଷ୍ଟିଲ ଲିମିଟେଡ଼କୁ ନୋଟିସ ଜାରି କରିଛନ୍ତି । ଏହି ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣୀ ଆସନ୍ତା ମେ' 26ରେ କରିବାକୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି ।
JSW ଏବଂ ଜାପାନର JFE ଷ୍ଟିଲ୍ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଭାଗୀତା-
ସମ୍ବଲପୁରରେ ନିକଟରେ ବଡ ଶିଳ୍ପ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି । JSW ଏବଂ ଜାପାନର JFE ଷ୍ଟିଲ୍ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଭାଗୀତା ହୋଇଛି । ଜାପାନ ଓଡିଶାରେ ୧୫ ହଜାର କୋଟିର ଟଙ୍କାର ନିବେଶ କରିବା ନେଇ ଚୁକ୍ତି କରିଛି । ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ରେଙ୍ଗାଲି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ JSW ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଠାରେ JSW ଓ ଜାପାନର JFE ଷ୍ଟିଲ୍ ମଧ୍ୟରେ ଜଏଣ୍ଟ ଭେନ୍ଚର୍ ବା ଯୁଗ୍ମ ସହଭାଗିତାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି l ଏହି ଭେନ୍ଚରରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାରେ 30 ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶ ହେବ । ତେବେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଷ୍ଟିଲ୍ ଉତ୍ପାଦନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି l
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଜଗତସିଂହପୁର