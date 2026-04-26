ବାରବାଟୀକୁ NGT ଛାଟ, ତାଲିକାରେ ଅଛନ୍ତି ଏହିସବୁ ଷ୍ଟାଡିଅମ
କେଉଁ ଷ୍ଟାଡିଅମ କେତେ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ଭୂତଳ ଜଳ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଅନୁମତି ଅଛି ନାଁ ନାହିଁ ସେନେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ NGT ନୋଟିସ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ।
Published : April 26, 2026 at 9:29 AM IST
କଟକ: ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିଅମ ସମେତ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟାଡିଅମକୁ NGT ନୋଟିସ ଜାରି କରିଛନ୍ତି । ଷ୍ଟାଡିଅମରେ ମ୍ୟାଚ ସମୟରେ ଓ ମ୍ୟାଚ ପରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଜଳର ଉତ୍ସକୁ ଅଡିଟ କରିବା ପାଇଁ ନୋଟିସରେ ଉଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଜାତୀୟ ଗ୍ରୀନ ଟ୍ରିବୁନାଲ । ଭୂତଳ ଜଳ ପରିବର୍ତ୍ତେ ସରଂକ୍ଷିତ ବର୍ଷା ଜଳ ନଚେତ STP ସିୟେଜ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ଜଳକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ NGT ନିର୍ଦେଶରେ ଉଲେଖ କରିଛନ୍ତି।
୨୦୨୧ ମସିହାରୁ ଏହି ମାମଲା ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ କେଉଁ ଷ୍ଟାଡିଅମ କେତେ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ଭୂତଳ ଜଳ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଅନୁମତି ଅଛି ନାଁ ନାହିଁ ସେନେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ NGT ନୋଟିସ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ।
6ଟି ଷ୍ଟାଡିୟମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
ଏପରିକି କେତେ ବର୍ଷା ଜଳ ସରଂକ୍ଷଣ ହୋଇ ରହୁଛି ଏହାର ଜବାବ ତଲବ କରିଥିଲେ NGT । ୨୦୨୬ ସୁଦ୍ଧା ଦେଶର ୬ ଟି ଷ୍ଟାଡିଅମ ଏହି ନୋଟିସକୁ ନେଇ କୌଣସି ଜବାବ ରଖି ନଥିବା CGWA ( Central ground water authority) କୋର୍ଟରେ ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ । ନିମ୍ନର ଥିବା ୬ ଷ୍ଟାଡିଅମ NGT ନିର୍ଦେଶ ଉପରେ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ରଖି ନଥିଲେ। ମାମଲାର ପର୍ବବର୍ତୀ ଶୁଣାଣି ଜୁଲାଇ ୨କୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି NGT।
ଏହି କ୍ରମରେ ଓଡ଼ିଶାର ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିଅମକୁ ମଧ୍ୟ ନୋଟିସ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତେଵେ ଏନେଇ ଷ୍ଟାଡିଅମର କୌଣସି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏହାର ଉତ୍ତର କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନା ରେ ରଖିନାହାଁନ୍ତି। ମାତ୍ର ଅଫିସ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମୁତାବକ, ‘‘ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ କୁ 2022 ମସିହାରୁ ଏନଓସି ମିଳିଛି। ମାତ୍ର NGT ର ନୋଟିସ ଓସିଏ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ। ନୋଟିସ ପାଇଲେ ଏହାର ଜବାବ ଦାଖଲ କରାଯିବ। ତେଵେ NGT ର ଏହି ନୋଟିସ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ନାହିଁ। ଆଗକୁ ମ୍ୟାଚ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ମ୍ୟାଚ ଆୟୋଜନ ଉପରେ ଏହାର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡିବ ନାହିଁ’’ ବୋଲି ହାଇକୋର୍ଟର ଆଇନଜୀବୀ ଆଲୋକ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି।
ତେବେ ଦେଶରେ ଭୂତଳ ଜଳ ସଙ୍କଟକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଦେଶର ସମସ୍ତ ଷ୍ଟାଡିଅମରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିବା ଭୂତଳ ଜଳ ବଦଳରେ ସିୟେଜ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ଜଳ କିମ୍ବା ବର୍ଷାଜଳ ସରଂକ୍ଷଣ କରି ତାକୁ ଷ୍ଟାଡିଅମରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ପାରିବ ବୋଲି NGT ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଥିଲେ ।
କେଉଁ କେଉଁ ଷ୍ଟାଡିଅମକୁ ନୋଟିସ ହୋଇଛି...
୧:ଶହୀଦ ବୀର ନାରାୟଣ ସିଂହ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଷ୍ଟାଡିଅମ, ରାୟପୁର
୨. ଅରୁଣ ଜେଟଲି ଷ୍ଟାଡିଅମ, ଦିଲ୍ଲୀ
୩. ସୱାଇ ମାନସିଂହ ଷ୍ଟାଡିଅମ, ଜୟପୁର
୪. ଡ଼ଃ ଡିଏୱାଇ ପାଟିଲ୍ ଷ୍ଟାଡିଅମ, ମୁମ୍ବାଇ
୫. ଭାରତ ରତ୍ନ ଶ୍ରୀ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ଏକାନା କ୍ରିକେଟ୍ ଷ୍ଟାଡିଅମ, ଲକ୍ଷ୍ଣୌ
୬. ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିଅମ, କଟକ
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ