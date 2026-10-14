ଜଙ୍ଗଲ ଜମିରେ ପାର୍କ ଓ ରିସର୍ଟ ପାଇଁ NGT ନୋଟିସ, ୨ ମାସରେ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ
ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ, ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ ସମେତ ୯ ଜଣଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛି NGT । ରିପୋର୍ଟ ବିକାଶ ଦାସ
Published : October 14, 2026 at 8:30 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଜଙ୍ଗଲ ଜମିରେ ପାର୍କ ଓ ରିସର୍ଟ ନିର୍ମାଣ ସହ ଜଳାଶୟ ଜବରଦଖଲ ଅଭିଯୋଗ । ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରଣପୁର ତହସିଲ ଅନ୍ତର୍ଗତ କୋଟଗଡ଼ା ମୌଜାର ଏହି ମାମଲାରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିଛନ୍ତି ଜାତୀୟ ସବୁଜ ପ୍ରାଧିକରଣ (ଏନ୍ଜିଟି) । ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ, ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ ସମେତ ୯ ଜଣଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛି । ଏହା ସହ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଯୁଗ୍ମ କମିଟି ଗଠନ କରିଛନ୍ତି ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ । ପରିବେଶ କର୍ମୀ ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ଆବେଦନ ଉପରେ ଶୁଣାଣି କରି ଏନ୍ଜିଟିଙ୍କ କୋଲକାତାସ୍ଥିତ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ପାର୍କ ଓ ରିସର୍ଟ ପାଇଁ ଏନଜିଟି ଛାଟ
ଆବେଦନ ଅନୁଯାୟୀ, କୋଟଗଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ‘ଜୟ ସନ୍ତୋଷୀ ମାଆ ହିଲ୍ ସାଇଡ୍ ପାର୍କ ଆଣ୍ଡ ରିସର୍ଟ’ରେ ଜଙ୍ଗଲ ଜମିକୁ ବେଆଇନ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି । ପାର୍କ ଓ ରିସର୍ଟ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଦେଢ଼ ଏକରରୁ ଅଧିକ ଜଙ୍ଗଲ ଜମିରୁ ଗଛ କଟାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି । ଏହା ସହ ଦୁଇ ଏକରରୁ ଅଧିକ ଅଞ୍ଚଳର ଜଳାଶୟକୁ ଜବରଦଖଲ କରି ବ୍ୟବସାୟିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଯାଇଥିବା ଆବେଦନକାରୀ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି । ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡର ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁମତି ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ଜମିକୁ ଅଣଜଙ୍ଗଲ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଅନୁମୋଦନ ନିଆଯାଇନଥିବା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ।
ଅଭିଯୋଗର ସତ୍ୟତା ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଗଠିତ ଯୁଗ୍ମ କମିଟିରେ କେନ୍ଦ୍ର ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଆଞ୍ଚଳିକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ, ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଡିଭିଜନର ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ରହିବେ । କମିଟି ସ୍ଥଳ ପରିଦର୍ଶନ କରି ଆବେଦନକାରୀ ଓ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ସାମିଲ କରି ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବ । ଏଥିସହ ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରତିକାରମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ପରାମର୍ଶ ଦେବ । ଦୁଇ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ କମିଟିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ ନହେଲେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଏନ୍ଜିଟିରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ କିମ୍ବା ଭିଡିଓ କନ୍ଫରେନ୍ସିଂରେ ହାଜର ହୋଇ ବିଳମ୍ବର କାରଣ ଦର୍ଶାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏହି ମାମଲାରେ ଜଙ୍ଗଲ ଜମିରୁ ବେଆଇନ ନିର୍ମାଣ ହଟାଇବା, ପରିବେଶ କ୍ଷତିପୂରଣ ଆଦାୟ ଏବଂ ଦାୟୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପାଇଁ ଆବେଦନକାରୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ଡିସେମ୍ବର ୮, ୨୦୨୬ରେ କରାଯିବା ନେଇ ସୁଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପରିବେଶ କର୍ମୀ ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ସାମନ୍ତରାୟ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଚିଲିକାରେ ବେଆଇନ ଜେଟି ନିର୍ମାଣରେ ଏନଜିଟି ଛାଟ, ଖୁବଶୀଘ୍ର ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ବଢୁଛି ଶିଳ୍ପ, ସଂସ୍ଥାର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ନେଇ ଟିମ ଗଠନ କଲା NGT
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର