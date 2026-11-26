ଘରୋଇ ୱାଟର ପାର୍କର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଏନ୍ଜିଟି ଛାଟ: ଅନୁପାଳନ ଲାଗି ଖୋରଧା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
ଏହି ମାମଲାରେ ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, କେନ୍ଦ୍ର ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ସଚିବ, ପ୍ରଦୂଷଣ ବୋର୍ଡଙ୍କ ସମେତ ୧୨ ଜଣଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା । ରିପୋର୍ଟ-ବିକାଶ ଦାସ
Published : November 26, 2026 at 7:33 PM IST
NGT ON WATER PARK, ଭୁବନେଶ୍ୱର : ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପକଣ୍ଠରେ ଥିବା ଏକ ଘରୋଇ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ ୱାଟର ପାର୍କ ବିରୋଧରେ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଜବରଦଖଲ, ଗଛ କାଟିବା ଓ ପରିବେଶ ନଷ୍ଟ ସମ୍ପର୍କିତ ମାମଲାରେ ନ୍ୟାସନାଲ ଗ୍ରୀନ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ (NGT) ଜବରଦଖଲ ଜମିରେ କୌଣସି ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ରୋକ୍ ଲଗାଇଛନ୍ତି । ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲଙ୍କ ଆଦେଶର ପାଳନ ଓ କମ୍ପାନୀ ଯେଭଳି ସେଠାରେ କୌଣସି ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ନକରେ, ତାହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଲାଗି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଏସପିଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହି ମାମଲାରେ ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, କେନ୍ଦ୍ର ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ସଚିବ, ପ୍ରଦୂଷଣ ବୋର୍ଡଙ୍କ ସମେତ ୧୨ ଜଣଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା ।
ପରିବେଶ କର୍ମୀ ଦିଲୀପ କୁମାର ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦାଏର ଆବେଦନ ଉପରେ ଶୁଣାଣି କରି ଏନ୍ଜିଟିର କୋଲକାତା ସ୍ଥିତ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏହି ଅନ୍ତରୀଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହି ମାମଲାରେ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆଇନଜୀବୀ ଅଖଣ୍ଡ ଏନ୍ଜିଟିରେ ଯୁକ୍ତି କରିଥିଲେ ଯେ, "ଘରୋଇ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ ୱାଟର ପାର୍କ ଜଙ୍ଗଲ ଜମିକୁ ଜବରଦଖଲ କରି ସେଠାରେ ଅନୁମତି ବିନା ନିର୍ମାଣ କରିଛି । ତେଣୁ ଉକ୍ତ ଜମିରେ ଆଉ କୌଣସି ନିର୍ମାଣ ନକରିବା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ଉପରେ ତୁରନ୍ତ ରୋକ୍ ଲଗାଇବାକୁ ସେ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ । ଏହା ଜଙ୍ଗଲ ଭାବେ ରେକର୍ଡଭୁକ୍ତ । ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଜମିକୁ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀ ନିଜ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଞ୍ଚଳ ଭିତରେ ରଖି ସେଠାରେ ସ୍ୱେରେଜ୍ ଟ୍ରିଟ୍ମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ (ଏସ୍ଟିପି) ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରିଛି ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ନିବେଶ ନାଁରେ ୨୯.୫୪ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଠକେଇ; ଦିଲ୍ଲୀରୁ ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ସମେତ ୩ ଗିରଫ୍
ଏହି ମାମଲାରେ ଏନ୍ଜିଟିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଗଠିତ ଯୁଗ୍ମ ତଦନ୍ତ କମିଟି ଗତ ଜୁଲାଇ ୧୮ ତାରିଖରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲା । ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ ଏହି କମିଟିର ରିପୋର୍ଟ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲରେ ଦାଖଲ କରିଥିଲା । ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀ ଅଧିକ ୧ ଏକର ୮୬ ଡେସିମିଲ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ମାଡ଼ି ବସିଛି । ଜଙ୍ଗଲ ଜମିକୁ ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପୂର୍ବ ଅନୁମତି ନିଆଯାଇ ନାହିଁ ।
ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଓ ରିପୋର୍ଟ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପରେ ଏନ୍ଜିଟି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗରେ ପ୍ରାଥମିକ ଭାବେ ଯଥେଷ୍ଟ ଆଧାର ରହିଛି । ଏହି ଜମିରେ ଆଉ ନିର୍ମାଣ ହେଲେ ପରିବେଶର କ୍ଷତି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ଅନ୍ତରୀଣ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଖଣ୍ଡପୀଠ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହାପରେ ଜାତୀୟ ଗ୍ରୀନ୍ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଆଇନ, ୨୦୧୦ର ଧାରା ୨୦ରେ ଥିବା ସତର୍କତାମୂଳକ ନୀତିକୁ ଆଧାର କରି ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀକୁ ବିବାଦୀୟ ଜବରଜଖଲରେ ଥିବା ଜଙ୍ଗଲ ଜମିରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ କୌଣସି ନିର୍ମାଣ ନକରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶର ଅନୁପାଳନ ପାଇଁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ (ଏସ୍ପି)ଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର