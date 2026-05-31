World No Tobacco Day ଏନଏଫଏଚଏସ୍-୬ ରିପୋର୍ଟରେ ଚିନ୍ତାଜନକ ତଥ୍ୟ; ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବଢୁଛି ତମାଖୁ ସେବନ
ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଢୁଛି ନିଶା ପ୍ରବଣତା । ସହରାଞ୍ଚଳ ତୁଳନାରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଉଭୟ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତମାଖୁ ଓ ମଦ ସେବନ ହାର ଅଧିକ ରହିଛି । ରିପୋର୍ଟ-ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ
Published : May 31, 2026 at 6:47 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ନିଶା ସେବନ କରୁଛନ୍ତି । ତମାଖୁ ଓ ମଦ ସେବନ ହାର ସହରାଞ୍ଚଳ ତୁଳନାରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ । ଜାତୀୟ ପରିବାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସର୍ଭେ (ଏନଏଫଏଚଏସ୍)-୬ ରୁ ହସ୍ତଗତ ହୋଇଛି ଏପରି ସାଂଘାତିକ ତଥ୍ୟ । ଏହି ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଉଭୟ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷଙ୍କ ତମାଖୁ ଓ ମଦ ସେବନ ହାର ଅଧିକ ରହିଛି । ୧୫ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସର ମହିଳାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ୧୪.୨ ପ୍ରତିଶତ ତମାଖୁ ସେବନକାରୀ ରହିଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଏହାର ହାର ୨୪.୪ ପ୍ରତିଶତ ରହିଛି, ଯାହାକି ଏକ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି ।
ରାଜ୍ୟରେ ନିଶା ହାର କମିଛି, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବଢିଛି
ମଦ ସେବନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ମହିଳାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୧.୪ ପ୍ରତିଶତ ଥିବାବେଳେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଏହି ହାର ୩.୫ ପ୍ରତିଶତ ରହିଛି । ତେବେ ପୁରୁଷଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ହାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚିନ୍ତାଜନକ । ସହରାଞ୍ଚଳରେ ତମାଖୁ ସେବନ କରୁଥିବା ୧୫ ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ବୟସ୍କ ପୁରୁଷଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୩୬.୭ ପ୍ରତିଶତ ଥିବାବେଳେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଏହା ୫୦.୬ ପ୍ରତିଶତ ରହିଛି । ମଦ ସେବନ ହାର ସହରାଞ୍ଚଳରେ ୨୧.୨ ପ୍ରତିଶତ ରହିଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ୨୮ ପ୍ରତିଶତ ରହିଛି । ତେବେ ୨୦୧୯-୨୧ ମସିହାର ଏନଏଫଏଚଏସ୍-୫ ସହିତ ଏହାକୁ ତୁଳନା କଲେ ସାମାନ୍ୟ ଆଶ୍ୱାସନା ମିଳିଛି । ଏହି ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ ଦେଖିଲେ, ରାଜ୍ୟରେ ନିଶା ହାର କମୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ତମାଖୁ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ହ୍ରାସ ପାଇଥିବା ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଛି ।
'ତମାଖୁ ସେବନ କର୍କଟର ଅନ୍ୟତମ କାରଣ'
କ୍ୟାନ୍ସର ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ସଚିନ ଶେଖର ବିଶ୍ଵାଳଙ୍କ ମତରେ, 'ତମାଖୁ ସେବନ ଦ୍ବାରା କେବଳ ମୁଖ କର୍କଟ ହୁଏ ନାହିଁ, ବରଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍କଟ ରୋଗ ଦେଖାଯିବାର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ । ତମାଖୁ ସେବନ କର୍କଟର ଅନ୍ୟତମ କାରଣ । ଏବେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଯୁବପିଢ଼ି ତମାଖୁ ସେବନ କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କୋଟପା ବା COTPA (Cigarettes and Other Tobacco Products Act) ଆଇନକୁ ସଠିକଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଉ ନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଯାହା ଫଳରେ ଏବେ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ ଯୁବପିଢିଙ୍କୁ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ମିଳୁଛି । ଏପରିକି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକର ଶହେ ମିଟର ପରିଧି ମଧ୍ୟରେ ନିଶା ସାମଗ୍ରୀ ବିକ୍ରି ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧ ହୋଇଥିବାବେଳେ ଏକ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆଖିଦୃଶିଆ ହେଉ ନାହିଁ ' ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ବିଶ୍ଵାଳ କହିଛନ୍ତି।
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, 'ଭାରତରେ ଅଧିକ ତମାଖୁଯୁକ୍ତ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଉଛି ମୁଖ କ୍ୟାନସର ଏବଂ ଲଙ୍ଗସ୍ କ୍ୟାନ୍ସର । ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ତମାଖୁ ସେବନ ଦ୍ଵାରା ହିଁ ଏପରି ରୋଗ ହୋଇଥାଏ । ତେଣୁ ବଜାରକୁ ଆସୁଥିବା ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରକାରର ତମାଖୁ ପ୍ରତି ପ୍ରଲୋଭିତ ନ ହେଇ ଯୁବବର୍ଗ ତାଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ଦ୍ଵାରା କେବଳ କ୍ୟାନସର ନୁହେଁ, ଅଲଗା ମାରାତ୍ମକ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ' ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
କ'ଣ କହେ ବିଧାନସଭା ରିପୋର୍ଟ ?
ଗତ ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟରେ ଗୁଟ୍ଖା ଓ ତମାଖୁ ଜନିତ ପଦାର୍ଥ ବ୍ୟବହାର ଫଳରେ ୧୦ ବର୍ଷରେ କେବଳ ମୁଖ କର୍କଟରେ ୩ ହଜାର ୧୫୭ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି । ଏହାସହିତ ୬୨ ହଜାର ୫୪୨ ଜଣ ଉଲ୍ଲଘଂନକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ୮ କୋଟି ୩୪ ଲକ୍ଷ ୫୨ ହଜାର ୫୫୨ ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଆଦାୟ କରାଯାଇଛି । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଗୁଟ୍ଖା ଏବଂ ତମାଖୁ ଜନିତ ପଦାର୍ଥର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ସିଗାରେଟ୍ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତମାଖୁ ଜାତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅଧିନିୟମ ଅନୁସାରେ ସର୍ବସାଧାରଣ ଧୂମପାନ ଏବଂ ୧୮ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସ ପିଲା ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନର ୧୦୦ ଗଜ ଦୂରତା ମଧ୍ୟରେ ତମାଖୁ ବିକ୍ରୟକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି । ଏପଟେ ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ଥାନରେ ଯୁବପିଢ଼ି ତମାଖୁ ସେବନ କରୁଛନ୍ତି । ଅନେକ ସମୟରେ ଯଦିଓ ଚଢ଼ଉ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ।
ଶୈଶବରୁ ସଚେତନ ହେଲେ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ନିଶା କବଳରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବେ
ଏପଟେ ନିଶାମୁକ୍ତ ସମାଜ ଗଠନ ପାଇଁ ଅଭିଯାନ ଚଳାଇ ଆସୁଥିବା ଡ଼. ଇମ୍ରାନ ଅଲ୍ଲୀ କହିଛନ୍ତି, 'ତମାକୁ ଓ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟର କୁପ୍ରଭାବ ସମ୍ପର୍କରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ସହ କ୍ୟାନ୍ସର ଭଳି ମାରାତ୍ମକ ରୋଗ ବିରୋଧରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି । ତମାକୁ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ କେବଳ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନଷ୍ଟ କରେ ନାହିଁ, ବରଂ ପରିବାର, ସମାଜ ଏବଂ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ‘ନିଶାମୁକ୍ତ ଶୈଶବ’ର ଆହ୍ୱାନ ଦେଇ ସେ ନିଜେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଶାଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ସହ ନିଜ ପରିବାର ଓ ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କୁ ଏନେଇ ସଚେତନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି । ଶୈଶବରୁ ସଠିକ ଶିକ୍ଷା ଓ ସଚେତନତା ମିଳିଲେ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିକୁ ନିଶା କବଳରୁ ରକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିବ' ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, 'ରାଜ୍ୟରେ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ କମ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ବି ସହରାଞ୍ଚଳ ଅପେକ୍ଷା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ ଅଧିକ ରହିଛି । ବିଶେଷ କରି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ମହିଳାମାନେ ମଦ ଜାତୀୟ ନିଶା ସେବନ ଅପେକ୍ଷା ତମାଖୁ ସେବନରେ ଆଗରେ ରହିଛନ୍ତି' ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
