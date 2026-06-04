NFHS-6 ରିପୋର୍ଟ: ଓଡ଼ିଶାରେ ବାଲ୍ୟବିବାହ ହାର ସାମାନ୍ୟ କମିଛି, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ସ୍ଥିତି ତଥାପି ଗମ୍ଭୀର
ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ବାଲ୍ୟବିବାହର ହାର 5-6 ପ୍ରତିଶତକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମାତ୍ର 1.9% ହ୍ରାସ ପାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ-ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ
Published : June 4, 2026 at 8:13 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶାରେ ବାଲ୍ୟବିବାହ ହାର କମିଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଚିନ୍ତା ଏବେ ବି ଦୂର ହୋଇନାହିଁ। NFHS-6 ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ସହରାଞ୍ଚଳ ତୁଳନାରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ନାବାଳିକାଙ୍କ ବିବାହ ହାର ଅଧିକ ରହିଛି । ସଚେତନତା ଓ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଭାବରେ କିଛିଟା ସୁଧାର ଦେଖା ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଦରିଦ୍ରତା, ଶିକ୍ଷାର ଅଭାବ ଓ ପାରମ୍ପରିକ ବିଶ୍ୱାସ ଏହି କୁପ୍ରଥାକୁ ରୋକିବାରେ ବାଧକ ସାଜିଛି ।
ବାଲ୍ୟବିବାହ କେବଳ ଶିକ୍ଷାକୁ ବାଧା ଦେଉନି, ଏହା କିଶୋରୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପୋଷଣ ଉପରେ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି । ଅଳ୍ପ ବୟସରେ ମାତୃତ୍ୱ ଲାଭ କରିବା ଫଳରେ ମା’ ଓ ଶିଶୁ ଉଭୟଙ୍କ ପାଇଁ ଜଟିଳତା ବଢ଼ୁଛି। ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଏନେଇ ବିଭିନ୍ନ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ିଥିବା କିଶୋରୀଙ୍କ ପୁନଃ ନାମଲେଖା ଓ ଗ୍ରାମସ୍ତରରେ ନଜରଦାରିକୁ ଆହୁରି ଜୋରଦାର କରାଯାଉଛି। ତଥାପି ଲୋକଙ୍କ ମାନସିକତାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଲ୍ୟବିବାହକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୋକିବା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇ ରହିବ ବୋଲି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।
ବାଲ୍ୟବିବାହ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନଗଣ୍ୟ ବୋଲି କହିହେବ । ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ରାଜ୍ୟରେ ମାତ୍ର 1.9% ହ୍ରାସ ପାଇଛି । NFHS(National family health survey)-5 ରେ ଯେତେବେଳେ ଏହା 20.5 ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା, ଓଡିଶା ସରକାର 2024 ସୁଦ୍ଧା ଏହି ସଂଖ୍ୟାକୁ 50 ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ କରି 2030 ସୁଦ୍ଧା ଏହାକୁ ଶୂନ୍ୟ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିଲେ । ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ବାଲ୍ୟବିବାହର ହାର 5-6 ପ୍ରତିଶତକୁ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ହ୍ରାସ ପ୍ରତିଶତ ବେଶ ଚିନ୍ତାଜନକ ।
କଣ କହୁଛି ସର୍ଭେ
18 ବର୍ଷରୁ କମ ବୟସରେ ବିବାହ କରୁଥିବା ଝିଅଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସହରରେ 14.7 ପ୍ରତିଶତ ରହିଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଏହା 19.3 ପ୍ରତିଶତ ରହିଛି । ଏପଟେ 21 ବର୍ଷରୁ କମ ବୟସରେ ବିବାହ କରୁଥିବା ପୁଅଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସହରାଞ୍ଚଳରେ 15.1 ପ୍ରତିଶତ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ 12.1 ପ୍ରତିଶତ ରହିଛି । ଅର୍ଥାତ୍ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ କରୁଥିବା ଝିଅଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସହରାଞ୍ଚଳ ଅପେକ୍ଷା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ ରହିଛି । ପୁଅଙ୍କ ବିବାହ କଥା ଦେଖିଲେ, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଅପେକ୍ଷା ସହରାଂଚଳରେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ପୁଅ କମ ବୟସରେ ବିବାହ କରୁଛନ୍ତି ।
କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ କେତେ କମିଛି ବାଲ୍ୟ ବିବାହର ପ୍ରତିଶତ
ଓଡିଶା-1.9 %
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ- 5.2%
କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ-6%
ଝାଡଖଣ୍ଡରେ-4.1%
ବିହାରରେ-6.2%
ଆସାମ-6.5%
କମ ବୟସରେ ଗର୍ଭଧାରଣ ରିପୋର୍ଟ ବି ସାଙ୍ଘାତିକ
ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ଓଡ଼ିଶାରେ କମିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଗଭଳି ଲୁଚିଛପି ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଏହା କରାଯାଉଛି । ଯଦ୍ଵାରା କମ୍ ବୟସରେ ମହିଳାମାନେ ଗର୍ଭବତୀ ହେଉଛନ୍ତି । ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଏହାର ପ୍ରତିଶତ 2.8 ରହିଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ 7.2 ପ୍ରତିଶତ ରହିଛି । ସେପଟେ କମ ବୟସରେ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ହାର ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଘାତିକ । ସହରାଂଚଳରେ ଏହାର ହାର 1.5 ପ୍ରତିଶତ ରହିଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ 1.8 ପ୍ରତିଶତ ରହିଛି ।
ଏ ନେଇ ରୁଚିକା ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଡ.ବେଣୁଧର ସେନାପତି କହିଛନ୍ତି, 'ଓଡିଶାରେ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ମାତ୍ର 1.9 ପ୍ରତିଶତ କମିଛି । ଏହା ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ । ଏହା ଉପରେ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏ ନେଇ ଓଡିଶାରେ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି, ସେଥିରେ ଆନ୍ତରିକତାର ଅଭାବ ଥିବା ଦେଖାଦେଉଛି ।'
ଡ.ବେଣୁଧର ସେନାପତି କହିଛନ୍ତି, 'ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଆଇନ 14 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି । ଯଦି ଏହି ଆଇନକୁ 18 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିବା, ବାଲ୍ୟ ବିବାହ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ ରଦ୍ଦ କରିବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିବାହକୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବା ପରି ଆଇନକୁ ସରକାର କଡା କଡ଼ି ଭାବରେ ପାଳନ କରନ୍ତେ, ତେବେ ହୁଏତ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ କିଛି ମାତ୍ରାରେ କମି ପାରନ୍ତା ।'
ସମାଜକୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି ସସ୍ମିତା
କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ବାଲ୍ୟ ବିବାହର ଶିକାର ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ସସ୍ମିତା ସାହୁ । ହେଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଏହାକୁ ଅଟକାଇ ଦେଇଥିଲେ । ଏବେ ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବାଲ୍ୟବିବାହକୁ ଅଟକାଇବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି । ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କ ନାବାଳିକା ଝିଅଙ୍କୁ ବିବାହ କରୁଥିବାର ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ଖବର ପାଇ ସେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି । ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି । ପିଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ କରାଉଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଳିକା ମଣ୍ଡଳର ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସଡର ଅଛନ୍ତି ସସ୍ମିତା । ୪-୫ ବର୍ଷ କାମ କରିବା ଭିତରେ ସେ ୧୦ରୁ ୧୫ ଜଣଙ୍କୁ ବାଲ୍ୟ ବିବାହରୁ ମୁକୁଳାଇଲେଣି । ସେ କହନ୍ତି, 'ବାଲ୍ୟ ବିବାହ କରିବା ଏକ ଅପରାଧ । ଏହାକୁ ପ୍ରଥମେ ନିଜେ ବିରୋଧ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ।'
କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଧିକ ଅଛି ବାଲ୍ୟ ବିବାହ
ଆଜି ବି ଓଡ଼ିଶାର 12ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ କରାଯାଉଛି । କିଭଳି ଏହି କୁପ୍ରଥା ବନ୍ଦ କରାଯିବ ସେ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ବିଭିନ୍ନ ଘରୋଇ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନେ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି । ତଥାପି ତିନି ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି ହାର ଚିନ୍ତାଜନକ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛି । ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ହାର ୩୯ ପ୍ରତିଶତ, ନୟାଗଡରେ ୩୬ ପ୍ରତିଶତ ଥିବାବେଳେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଏହି ହାର ୧୭ ପ୍ରତିଶତ ରହିଛି । ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନତା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ରଥ ଗଡୁଛି । ଏହା ପ୍ରତି ଗାଁକୁ ଯିବ । ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବ । ପ୍ରଥମେ ୪ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ମୁକ୍ତ କରାଯିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି ।
ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ପାଇଁ କ'ଣ ରହିଛି ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ
- ୨୧ ବର୍ଷରୁ କମ ବୟସର ପୁଅ ଓ ୧୮ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ଝିଅଙ୍କ ବିବାହ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଅପରାଧ ।
- ବାଲ୍ୟ ବିବାହ କରାଉଥିବା ପିତାମାତା ତଥା ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ୨ବର୍ଷ ଜେଲ ଓ ୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜରିମାନାରେ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ରହିଛି ।
- ବାଲ୍ୟ ବିବାହ କରାଉଥିବା ବ୍ରାହ୍ମଣ, ମୌଲବୀ ଓ ପାଦ୍ରୀଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ।
- ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ପାଇଁ ସେବା ଯୋଗାଉଥିବା ସଂସ୍ଥା, ବ୍ୟାଣ୍ଡ ପାର୍ଟି ତଥା ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ୨ ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ତଥା ୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ।
- ବାଲ୍ୟ ବିବାହରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ୨ ବର୍ଷ ଜେଲଓ ୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜରିମାନା ହୋଇପାରେ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ହ୍ରାସ ପାଉଛି ଜନ୍ମହାର; ଓଡିଶା ପାଲଟିବ ବୟସ୍କଙ୍କ ରାଜ୍ୟ !
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ World No Tobacco Day ଏନଏଫଏଚଏସ୍-୬ ରିପୋର୍ଟରେ ଚିନ୍ତାଜନକ ତଥ୍ୟ; ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବଢୁଛି ତମାଖୁ ସେବନ