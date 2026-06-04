ETV Bharat / state

ଅନୁଗୋଳର ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଦନ୍ତାକୁ ସାତକୋଶିଆରେ ଛଡ଼ାଯିବା ଖବର; ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ବିରୋଧ, ରେଞ୍ଜ ଅଫିସ ଘେରାଉ

ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଦନ୍ତାକୁ କରଞ୍ଜିଆ ବନଖଣ୍ଡ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସାତକୋଶିଆ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ରେଞ୍ଜର ଦୁଆରସୁଣୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ନେଇ ଗତକାଲି ରାତିଠାରୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ତୀବ୍ର ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖା ଦେଇଛି । ରିପୋର୍ଟ: ସଞ୍ଜୟ ପରିଡ଼ା

News of Anguls disturbed tusker being placed in Satakoshia Locals protest range office surrounded
ଅନୁଗୋଳର ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଦନ୍ତାକୁ ସାତକୋଶିଆରେ ଛଡ଼ାଯିବା ଖବର; ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ବିରୋଧ, ରେଞ୍ଜ ଅଫିସ ଘେରାଉ (ETV BHARAT ODISHA)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 4, 2026 at 7:31 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

LOCALS PROTEST IN SATAKOSIA RANGE, ରାଇରଙ୍ଗପୁର(ମୟୂରଭଞ୍ଜ): ଅନୁଗୋଳର ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ନରହନ୍ତା ଦନ୍ତା ହାତୀକୁ ସାତକୋଶିଆ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ରେଞ୍ଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଛଡାଯିବା ଖବର ମିଳିବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଘୋର ବିରୋଧ । ଏଥିସହିତ ରେଞ୍ଜ୍ ଅଫିସ୍ ଘେରାଉ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ । ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ମଣିଷ ମରା ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଦନ୍ତା ହାତୀକୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର କରଞ୍ଜିଆ ବନଖଣ୍ଡ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସାତକୋଶିଆ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ରେଞ୍ଜର ଦୁଆରସୁଣୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ନେଇ ଗତକାଲି ରାତିଠାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ତୀବ୍ର ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖା ଦେଇଛି ।

ଅନୁଗୋଳର ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଦନ୍ତାକୁ ସାତକୋଶିଆରେ ଛଡ଼ାଯିବା ଖବର; ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ବିରୋଧ, ରେଞ୍ଜ ଅଫିସ ଘେରାଉ (ETV BHARAT ODISHA)

ଘଟଣାକୁ ଅଞ୍ଚଳର ଆଦିବାସୀ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ସହ ସାଧାରଣ ଜନତା ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି


ଅନୁଗୋଳ ବନଖଣ୍ଡ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅନୁଗୋଳ ରେଞ୍ଜର କୁସୁମଘାଟି ଅଞ୍ଚଳରେ ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ଉକ୍ତ ଦନ୍ତା ହାତୀଟି ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇ ଆସୁଥିଲା । ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ କେତେକ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା । ଏହାକୁ ନେଇ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇଥିଲା । ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନଜରରେ ରଖି ବନ ବିଭାଗ ହାତୀଟିକୁ ଟ୍ରାଙ୍କୁଲାଇଜ କରି ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା । ଗତକାଲି ରାତି ପ୍ରାୟ ୧୦ଟା ସମୟରେ ହାତୀଟିକୁ “ଐରାବତ” ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିବହନ ଟ୍ରକ ଯୋଗେ ଦୁଆରଶୁଣୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଅଣାଯାଇ ରାତିରେ ଛାଡ଼ିବା ଯୋଜନା ଜାଣିବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ।

ବନ ବିଭାଗ ହାତୀଟିକୁ ଟ୍ରାଙ୍କୁଲାଇଜ କରି ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା ।
ବନ ବିଭାଗ ହାତୀଟିକୁ ଟ୍ରାଙ୍କୁଲାଇଜ କରି ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା । (ETV BHARAT ODISHA)

ମାତ୍ର ଏହି ଖବର ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ଫଳରେ ହାତୀ ଛାଡ଼ିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନେଇ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ।
ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ସାତକୋଶିଆ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଅଞ୍ଚଳ ଭିତରେ ଓ ଆଖପାଖରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଆଦିବାସୀ ପରିବାର ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ଜୀବିକା ମୁଖ୍ୟତଃ ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ । ପ୍ରତିଦିନ ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ମହୁଲ ଫୁଲ, ବିଭିନ୍ନ ଫଳ, ମୂଳ, କନ୍ଦ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଣକାଠ ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ପରିବାର ଚଳାଇଥାନ୍ତି । ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ଜଣେ ନରହନ୍ତା ହାତୀକୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଗଲେ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଓ ଜୀବିକା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ।

ଅନୁଗୋଳ ବନଖଣ୍ଡ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅନୁଗୋଳ ରେଞ୍ଜର କୁସୁମଘାଟି ଅଞ୍ଚଳରେ ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ଉକ୍ତ ଦନ୍ତା ହାତୀଟି ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇ ଆସୁଥିଲା ।
ଅନୁଗୋଳ ବନଖଣ୍ଡ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅନୁଗୋଳ ରେଞ୍ଜର କୁସୁମଘାଟି ଅଞ୍ଚଳରେ ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ଉକ୍ତ ଦନ୍ତା ହାତୀଟି ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇ ଆସୁଥିଲା । (ETV BHARAT ODISHA)

ଏହାକୁ ନେଇ ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ବରୁପ ରେଞ୍ଜ ଅଫିସ ଘେରାଉ କରିଛନ୍ତି, ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା । ଯେଉଁ ହାତୀକୁ ଅନୁଗୁଳର ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି, ସେହି ହାତୀକୁ ସରକାର ଶିମିଳିପାଳ କିମ୍ବା ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଇ ଯାଆନ୍ତୁ । ସେହି ହାତୀକୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଜନବସତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ଛାଡ଼ିବା କେତେଦୂର ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ ବୋଲି ବନ ବିଭାଗ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ଉଚିତ । ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ମତାମତ ନନେଇ ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉନଥିବା ବେଳେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି । ଯାହା ଫଳରେ ଚାପା ଉତ୍ତେଜନା ଲାଗି ରହିଛି । ହାତୀଟିକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ରେଞ୍ଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ନ ଛାଡିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।



ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- କାବୁ ହେଲା ମଣିଷ ମରା ଦନ୍ତା, ବନ ବିଭାଗର ୧୨ ଘଣ୍ଟାର ଅପରେସନ ସଫଳ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ପୁଣି ଆମ୍ବ ଗୋଟାଇବାକୁ ଯାଇ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଆମ୍ବ ଗୋଟାଇବାକୁ ଯାଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଦଳିଦେଲା ଦନ୍ତା, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ଛୁଆ ହାତୀର ମୃତଦେହ ଠାବ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ରାଇରଙ୍ଗପୁର

TAGGED:

ANGUL ELEPHANT REPLACE
PROTEST IN SATAKOSIA RANGE
ଅନୁଗୋଳ ହାତୀ ସ୍ଥାନାନ୍ତର
LOCALS PROTEST AGAINST ELEPHANT
LOCALS PROTEST IN SATAKOSIA RANGE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.