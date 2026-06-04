ଅନୁଗୋଳର ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଦନ୍ତାକୁ ସାତକୋଶିଆରେ ଛଡ଼ାଯିବା ଖବର; ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ବିରୋଧ, ରେଞ୍ଜ ଅଫିସ ଘେରାଉ
ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଦନ୍ତାକୁ କରଞ୍ଜିଆ ବନଖଣ୍ଡ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସାତକୋଶିଆ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ରେଞ୍ଜର ଦୁଆରସୁଣୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ନେଇ ଗତକାଲି ରାତିଠାରୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ତୀବ୍ର ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖା ଦେଇଛି । ରିପୋର୍ଟ: ସଞ୍ଜୟ ପରିଡ଼ା
Published : June 4, 2026 at 7:31 PM IST
LOCALS PROTEST IN SATAKOSIA RANGE, ରାଇରଙ୍ଗପୁର(ମୟୂରଭଞ୍ଜ): ଅନୁଗୋଳର ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ନରହନ୍ତା ଦନ୍ତା ହାତୀକୁ ସାତକୋଶିଆ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ରେଞ୍ଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଛଡାଯିବା ଖବର ମିଳିବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଘୋର ବିରୋଧ । ଏଥିସହିତ ରେଞ୍ଜ୍ ଅଫିସ୍ ଘେରାଉ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ । ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ମଣିଷ ମରା ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଦନ୍ତା ହାତୀକୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର କରଞ୍ଜିଆ ବନଖଣ୍ଡ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସାତକୋଶିଆ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ରେଞ୍ଜର ଦୁଆରସୁଣୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ନେଇ ଗତକାଲି ରାତିଠାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ତୀବ୍ର ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖା ଦେଇଛି ।
ଘଟଣାକୁ ଅଞ୍ଚଳର ଆଦିବାସୀ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ସହ ସାଧାରଣ ଜନତା ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି
ଅନୁଗୋଳ ବନଖଣ୍ଡ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅନୁଗୋଳ ରେଞ୍ଜର କୁସୁମଘାଟି ଅଞ୍ଚଳରେ ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ଉକ୍ତ ଦନ୍ତା ହାତୀଟି ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇ ଆସୁଥିଲା । ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ କେତେକ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା । ଏହାକୁ ନେଇ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇଥିଲା । ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନଜରରେ ରଖି ବନ ବିଭାଗ ହାତୀଟିକୁ ଟ୍ରାଙ୍କୁଲାଇଜ କରି ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା । ଗତକାଲି ରାତି ପ୍ରାୟ ୧୦ଟା ସମୟରେ ହାତୀଟିକୁ “ଐରାବତ” ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିବହନ ଟ୍ରକ ଯୋଗେ ଦୁଆରଶୁଣୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଅଣାଯାଇ ରାତିରେ ଛାଡ଼ିବା ଯୋଜନା ଜାଣିବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ।
ମାତ୍ର ଏହି ଖବର ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ଫଳରେ ହାତୀ ଛାଡ଼ିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନେଇ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ।
ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ସାତକୋଶିଆ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଅଞ୍ଚଳ ଭିତରେ ଓ ଆଖପାଖରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଆଦିବାସୀ ପରିବାର ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ଜୀବିକା ମୁଖ୍ୟତଃ ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ । ପ୍ରତିଦିନ ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ମହୁଲ ଫୁଲ, ବିଭିନ୍ନ ଫଳ, ମୂଳ, କନ୍ଦ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଣକାଠ ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ପରିବାର ଚଳାଇଥାନ୍ତି । ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ଜଣେ ନରହନ୍ତା ହାତୀକୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଗଲେ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଓ ଜୀବିକା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ।
ଏହାକୁ ନେଇ ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ବରୁପ ରେଞ୍ଜ ଅଫିସ ଘେରାଉ କରିଛନ୍ତି, ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା । ଯେଉଁ ହାତୀକୁ ଅନୁଗୁଳର ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି, ସେହି ହାତୀକୁ ସରକାର ଶିମିଳିପାଳ କିମ୍ବା ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଇ ଯାଆନ୍ତୁ । ସେହି ହାତୀକୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଜନବସତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ଛାଡ଼ିବା କେତେଦୂର ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ ବୋଲି ବନ ବିଭାଗ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ଉଚିତ । ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ମତାମତ ନନେଇ ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉନଥିବା ବେଳେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି । ଯାହା ଫଳରେ ଚାପା ଉତ୍ତେଜନା ଲାଗି ରହିଛି । ହାତୀଟିକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ରେଞ୍ଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ନ ଛାଡିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- କାବୁ ହେଲା ମଣିଷ ମରା ଦନ୍ତା, ବନ ବିଭାଗର ୧୨ ଘଣ୍ଟାର ଅପରେସନ ସଫଳ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ପୁଣି ଆମ୍ବ ଗୋଟାଇବାକୁ ଯାଇ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଆମ୍ବ ଗୋଟାଇବାକୁ ଯାଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଦଳିଦେଲା ଦନ୍ତା, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ଛୁଆ ହାତୀର ମୃତଦେହ ଠାବ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ରାଇରଙ୍ଗପୁର