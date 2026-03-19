ଏସସିବି ଟ୍ରାଜେଡି; ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ କଡା ସମାଲୋଚନା କଲେ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ସନ୍ତୃପ୍ତ

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଏସସିବି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଛନ୍ତି । କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅବହେଳା ପାଇଁ ଚାରି ଅଧିକାରୀ ନିଲମ୍ୱିତ ହୋଇଛନ୍ତି ।

NEWLY ELECTED RS MP SANTRUPT MISHRA
ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ସନ୍ତୃପ୍ତ ମିଶ୍ର (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 19, 2026 at 5:50 PM IST

ରିପୋର୍ଟ- ନାରାୟଣ ସାହୁ

କଟକ: ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କଲେ ନବ ନିର୍ବାଚିତ ରାଜ୍ୟସଭା ସଦସ୍ୟ ସନ୍ତୃପ୍ତ ମିଶ୍ର । ଏସସିବି ମେଡିକାଲ ଟ୍ରମା ଆଇସିୟୁ ଗସ୍ତ କରି ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିବା ସହ ଆହତମାନଙ୍କୁ ଭେଟି ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କୁ କଡା ଭର୍ତ୍ସନା କରିଛନ୍ତି । ଏସସିବି ଟ୍ରମା କେୟାର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାର ଉତ୍ତର ଦାୟିତ୍ୱ କାହାର, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ନିଆଁ ଲିଭାଇଲେ ସେମାନେ ବଳି ପଡିଲେ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବ କି ଏସସିବି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ହୁଅନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାଁ ସେମାନେ ନୈତିକତା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ପଦ ପଦବୀରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ? ବୋଲି ସନ୍ତୃପ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି । ଏହାସହିତ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ହସ୍ପିଟାଲର ମୁଖ୍ୟ ଗିରଫ ହେବା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ନଜିର ରହିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।



ସନ୍ତୃପ୍ତ ପୁଣି କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଧାନସଭାରେରେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ତଳ ତଳିଆଙ୍କୁ ବଳି ପକାଇଦେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ତଳ କର୍ମଚାରୀ ଅଜସ୍ର ପରିଶ୍ରମ କରି ସେମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିଥାନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କୁ ସରକାର ନିଲମ୍ବନ କରି ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାଇଛନ୍ତି । ହୋର୍ଡିଂ ମାରି ଯେମିତି ବାହାବାହା ନେଉଚ, ସେମିତି ଉତ୍ତର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ କଟାକ୍ଷ କରିଛନ୍ତି ସନ୍ତୃପ୍ତ । "ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କୁ ଏସସିବି ମେଡିକାଲରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବା ଦରକାର । ଅତୀତରେ ଏସସିବି ମେଡିକାଲରେ ଫାୟାର ଅଡିଟ୍ ରିପୋର୍ଟ କେବେ ହୋଇଥିଲା, କିଏ କରିଥିଲା ଓ କିଏ କିଏ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ ଏହା ଉପରେ ସରକାର ତର୍ଜମା କରି ରିପୋର୍ଟ ସାର୍ବଜନୀନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ," କହିଛନ୍ତି ସନ୍ତୃପ୍ତ ମିଶ୍ର ।

ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ କଡା ସମାଲୋଚନା କଲେ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ସନ୍ତୃପ୍ତ (ETV Bharat Odisha)


କଟକ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍‌ପିଟାଲରେ ଗତ ୧୬ ତାରିଖ ଦିନ ହୋଇଥିବା ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେବା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଗତକାଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଥିଲେ । କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଚାରି ଜଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିଲମ୍ୱିତ କରାଯାଇଛି । ସେମାନେ ହେଲେ, କଟକ ସର୍କଲର ଡେପୁଟି ଫାୟାର ଅଫିସର ପ୍ରକାଶ କୁମାର ଜେନା, କଟକ ସର୍କଲର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଫାୟାର ଅଫିସର ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ବେହେରା, ଏସ୍.ସି.ବି ମେଡିକାଲ ଓ ହସ୍‌ପିଟାଲର ଷ୍ଟେସନ ଅଫିସର ଅଭିନବ ପୃଷ୍ଟି ଏବଂ କଟକ ଜିଇଡି ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏସସିବି ସବ୍‌-ଡିଭିଜନର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଇଞ୍ଜିନିଅର ରଞ୍ଜନ କୁମାର ବିଶ୍ୱାଳ ।

ଏସସିବି ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲରେ 15 ତାରିଖ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଘଟିଥିଲା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ । ଘଟଣାରେ 13ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ରୋଗୀମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଏହି ଘଟଣାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି ଏକ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଫାଇଣ୍ଡିଂ ଟିମ । କେଉଁ କାରଣରୁ ଏଭଳି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଲା, ଏହି ଟିମ ତାହାର କରିବ ଅନୁସନ୍ଧାନ ।

ଟିମର ସଦସ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ଆଇଜି ଡଃ ଉମାଶଙ୍କର ଦାଶ, ଚିଫ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଇନସ୍ପେକ୍ଟର ତଥା ଇଆଇସି ବରଦା ପ୍ରସନ୍ନ ଦାଶ, ସହରାଞ୍ଚଳ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଇଆଇସି ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ପ୍ରଧାନ, ଚିଫ ଇଞ୍ଜିନିୟର ବିଲ୍ଡିଂ ପ୍ରିୟବ୍ରତ ସାମନ୍ତରାୟ ୱେବ୍ ମେଡିକାଲ ଏଜୁକେଶନ ଓ ଟ୍ରେନିଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ମିଶ୍ର ।

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- SCB ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ବଡ଼ ଆକ୍ସନ; 4 ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ

