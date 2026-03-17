By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 17, 2026 at 12:30 PM IST

ରିପୋର୍ଟ- ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର

ପୁରୀ: ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଲେ ନବ ନିର୍ବାଚିତ ରାଜ୍ୟ ସଭା ସାଂସଦ ଦିଲୀପ ରାୟ । ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବା ନେଇ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇଛନ୍ତି ଦିଲୀପ ରାୟ ।

ଆଜି ସକାଳୁ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଦିଲୀପ ରାୟ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହ ପୁରୀ ଗସ୍ତରେ ଆସି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ଆର୍ଶୀବାଦ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ।

ଦର୍ଶନ ସାରି ଫେରିବା ପରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ଦିଲୀପ ରାୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ,"ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗକୁ ଭଲ କାମ କରିବି । ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଧର୍ଯ୍ୟ ଓ ସାହାସ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ । ସେନେଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛି । ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଥିଲି । ସେଥିପାଇଁ ଦୁଇ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି । ଯେଉଁ ବିଧାୟକମାନେ ମତେ କ୍ରସ୍ ଭୋଟିଂ କରି ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଛିଙ୍କ ସହ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି । କିଛି ବିଧାୟକଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଓ ସମର୍ଥନ ରହିଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିଲି," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଦିଲୀପ ରାୟ ।

କ୍ରସ୍ ଭୋଟ୍ କରି ତାଙ୍କୁ ବିଜୟୀ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ବିଧାୟକ ମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଏକତ୍ରିତ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଆପ୍ୟାୟିତ କରିବା ସହ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବେ ବୋଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସାରି ଫେରିବା ପରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି, ଦୀଲିପ ରାୟ ।

ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ଓଡିଶା ରାଜନୀତିରେ ଜଣେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନେତା ଭାବେ ପରିଚିତ । ଏକ ସମୟରେ ସେ ରାଜ୍ୟର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନେତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଣନୀୟ ଥିଲେ l ରାଜନୀତିରେ ସେ ସମସ୍ତ ଦଳ ସହ ସମ୍ପର୍କ ରଖିପାରୁଥିବା ନେତା ଭାବେ ପରିଚିତ l ଦଳ ଭିତରେ ହେଉ କି ବିପକ୍ଷ ଶିବିରରେ, ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଶିବିରରେ ତାଙ୍କର ସଂପର୍କ ଓ ମିତ୍ରତା ରହିଆସିଛି । ଯାହା ପରସ୍ପର ସ୍ୱାର୍ଥ ଓ ରାଜନୈତିକ ସମୀକରଣ ଉପରେ ଆଧାରିତ ବୋଲି ରାଜନୈତିକ ମହଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ l

ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ରାଉରକେଲା ଅଞ୍ଚଳରୁ ବହୁଥର ବିଧାୟକ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିବା ଦିଲୀପ ରାୟ ରାଜ୍ୟରେ ଖାଦ୍ୟ ଓ ନାଗରିକ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ କାମ କରିଥିଲେ l କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରରେ ସେ କୋଇଲା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ରାଜ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ (ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦାୟିତ୍ୱ) ଭାବେ ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଥିଲେ l ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାର ଶିଳ୍ପ ଓ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉନ୍ନତି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସେ ସକ୍ରିୟ ଭୂମିକା ନେଇଆସିଛନ୍ତି l

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

