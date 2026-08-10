ରାଉରକେଲା ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଭୁଶୁଡ଼ିଲା ନବନିର୍ମିତ ସେଡ୍: ୫ ଆହତ, କାର ଚୂରମାର, ଅଟୋ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ
ବର୍ଷାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଯାତ୍ରୀ ଓ ଅନ୍ୟମାନେ ସେଡ୍ ତଳେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ । ହେଲେ ହଠାତ୍ ନବନିର୍ମିତ ସେଡ୍ ଟି ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା । ରିପୋର୍ଟ-ବିକାଶ ଦାସ
Published : August 10, 2026 at 8:05 PM IST
Rourkela railway station shed collapse, ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଉରକେଲା ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଏକ ନବନିର୍ମିତ ସେଡ୍ ହଠାତ୍ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବାରୁ ଏହା ତଳେ ଥିବା ଏକ କାର ଓ ଅଟୋ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି । ଏହି ଘଟଣାରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ସମେତ ୫ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଆହତ ମହିଳାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ରାଉରକେଲାର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ଅନ୍ୟ ଆହତମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲ ପଠାଯାଇଛି ।
ଆଜି ସକାଳ ପ୍ରାୟ ୯ଟା ବେଳେ ଷ୍ଟେସନର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବେଶପଥ ନିକଟରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା । ସେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହେଉଥିବାରୁ ଯାତ୍ରୀ ଓ ଅନ୍ୟମାନେ ବର୍ଷାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ସେଡ୍ ତଳେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ । ହଠାତ୍ ସେଡ୍ଟି ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବାରୁ ଏହା ତଳେ ଥିବା ଏକ କାର ଓ ଅଟୋ ଉପରେ ଲୁହା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ସାମଗ୍ରୀ ପଡ଼ିଥିଲା । ଏଥିରେ କାରଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଚୂରମାର ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅଟୋ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି ।
ସେଡ୍ ତଳେ ଥିବା କାରର ଜଣେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ମୋଟ ୫ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଆହତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ମହିଳା ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ତେବେ ସେଡ୍ ତଳେ ଥିବା ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି । ହଠାତ୍ ସେଡ୍ ଭୁଶୁଡ଼ିବାରୁ ଷ୍ଟେସନ ପରିସରରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଯାଇଥିଲା । ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଅନେକ ଲୋକ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଥିଲେ ।
ଏନେଇ ରାଉରକେଲା ରେଳ ଷ୍ଟେସନର ଷ୍ଟେସନ ମାଷ୍ଟର ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ତ୍ରିପାଠୀ କହିଛନ୍ତି, “ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛୁ ଯେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ସମେତ ୫ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଗୁରୁତର ଆହତ ମହିଳାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଠାଯାଇଛି । ଆହତମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଛି ।”
ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ ଟେଣ୍ଡର ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇ ଜଣେ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ଏହି ସେଡ୍ ନିର୍ମାଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ପ୍ରାୟ ୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ସେଡ୍ଟି ଗତବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର ୨୫ ତାରିଖରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା । ଯାତ୍ରୀ ଓ ଯାନବାହନ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ଖରା ଓ ବର୍ଷାରୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଷ୍ଟେସନର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବେଶପଥ ନିକଟରେ ଏହା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ଗଡ଼ିବ ପୁରୀ-ସୋଲାପୁର ସ୍ପେଶାଲ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଟ୍ରେନ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ଷ୍ଟେସନ ଜଗିବ AI ରୋଭର 'DSC ARJUN': ବିପଦ ଜାଣିଲେ ସତର୍କ କରିବ, ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ରେଳବାଇର ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର