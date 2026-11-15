ଖଡ଼ିଆଳରେ ସହଜ ହେଲା ବସ୍ ଯାତ୍ରା, ୧୧ କୋଟି ବ୍ୟୟ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ 'ଅଟଳ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ'ର ଉଦ୍ଘାଟନ
Atal Bus Stand: ଖଡ଼ିଆଳ ସହିତ କୋମନା, ବୋଡ଼େନ, ସିନାପାଲି ଏବଂ ପଡ଼ୋଶୀ କଳାହାଣ୍ଡି ଓ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ଯାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହେବେ । ରିପୋର୍ଟ:ମୋତିଲାଲ ବାଗ
Published : November 15, 2026 at 5:07 PM IST
ନୂଆପଡ଼ା: ଏଣିକି ବସ୍ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଆଉ ହଇରାଣ ହେବେ ନାହିଁ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଖଡ଼ିଆଳବାସୀ । 11 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଖଡ଼ିଆଳରେ ନବନିର୍ମିତ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଅଟଳ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଛି । ଖଡ଼ିଆଳ ସହିତ କୋମନା, ବୋଡ଼େନ, ସିନାପାଲି ଏବଂ ପଡ଼ୋଶୀ କଳାହାଣ୍ଡି ଓ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ଯାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହେବେ ।
ଦୀର୍ଘଦିନରୁ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିର୍ମାଣ ଦାବି ଥିଲା:
ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ବହୁ ପୂରାତନ ତଥା ପ୍ରମୁଖ ସହର ହେଉଛି ଖଡ଼ିଆଳ । ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଏଠାରେ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନଥିବାରୁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ । ସ୍ଥାୟୀ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସହରବାସୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବାରମ୍ବାର ଦାବି ହୋଇଆସୁଥିଲା । ଶେଷରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଦାବିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ୧୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳରେ ଏକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ।
ଖଡ଼ିଆଳ ସହରର ଆମ୍ବେଦକର ଛକ ନିକଟରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆଜି ଦିନ ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଛି । ଏହାକୁ ନେଇ ସହରବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖୁସିର ମାହୋଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଖଡ଼ିଆଳ କେବଳ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସହର ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଉପରେ ଖଡ଼ିଆଳ, କୋମନା, ବୋଡ଼େନ ଓ ସିନାପାଲି ବ୍ଲକର ଅନେକ ଲୋକ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି । ଏହାସହିତ ପଡ଼ୋଶୀ କଳାହାଣ୍ଡି ଓ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ଯାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ଖଡ଼ିଆଳ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ।
ସହରର ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଯୋଡ଼ିବ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ:
ତେଣୁ ଏହି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସୁବିଧା ହେବା ସହିତ ସହରର ଯୋଗାଯୋଗ ଓ ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଯୋଡ଼ିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଏହି ଉଦ୍ଘାଟନୀ ସମାରୋହରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ କଳାହାଣ୍ଡି ସାଂସଦ ମାଳବିକା ଦେବୀ ଯୋଗଦେଇଥିବା ବେଳେ ବିଶିଷ୍ଟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଖଡ଼ିଆଳ ବିଧାୟକ ଅଧିରାଜ ମୋହନ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ।
କଳାହାଣ୍ଡି ସାଂସଦ ମାଳବିକା ଦେବୀ କହିଛନ୍ତି, "ଆଜି ଖଡ଼ିଆଳବାସୀଙ୍କ ସ୍ବପ୍ନ ପୂରଣ ହୋଇଛି । 11 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମାଣ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡର ଉଦଘାଟନ ହୋଇଛି ।"
ଖଡ଼ିଆଳବାସୀଙ୍କ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଅଟଳ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଉଦ୍ଘାଟନ ପରେ ଏବେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ମନରେ ନୂଆ ଆଶା ସଞ୍ଚାର ହୋଇଛି । ତେବେ କେବଳ ଉଦ୍ଘାଟନରେ ସୀମିତ ନରହି ଏହି ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡର ସୁପରିଚାଳନା, ନିୟମିତ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇଦେବା ଉପରେ ପ୍ରଶାସନ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ।
ଖଡ଼ିଆଳ ବିଧାୟକ ଅଧିରାଜ ମୋହନ ପାଣିଗ୍ରାହୀ କହିଛନ୍ତି, "ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ବର 2023-24 ମସିହାରେ 11 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଏହି ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ନୂଆ ସରକାର ଆସିବା ପରେ କିଛି କାରଣ ବସତଃ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ଉଦ୍ଘାଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଯାଇଥିଲା । ଗତ ଜିଲ୍ଲାପରିଷଦ ବୈଠକରେ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲୁ । ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ, ଅନୁରୋଧର 7 ଦିନ ଭିତରେ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯାଇଛି ।"
ଏହା ମଧ୍ଯ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
୮ କୋଟିରେ ନିର୍ମିତ ‘ଅଟଳ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ’ ଅଚଳ: ବସ ଆସୁନି, ଇଭି ଚାର୍ଜିଂ ବି ବନ୍ଦ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ନୂଆପଡ଼ା