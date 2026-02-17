ଯାଜପୁରରେ ନାବାଳିକାକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଓ ପ୍ରସବ ଘଟଣା ! ନବଜାତ କନ୍ୟା ଉଦ୍ଧାର, 70 ବର୍ଷୀୟ ବୃଦ୍ଧ ସମେତ 2 ଗିରଫ
ବ୍ୟାସନଗର ପୌର ପରିଷଦର ଏକ ନର୍ସିଂ ହୋମରେ ନାବାଳିକା ପସବ ଘଟଣା । ନବ ଜାତ ଶିଶୁ କନ୍ୟା ଉଦ୍ଧାର । ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ବିଭାଗକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର ।
Published : February 17, 2026 at 10:19 PM IST|
Updated : February 17, 2026 at 10:26 PM IST
ଯାଜପୁର: ଯାଜପୁରରେ ନାବାଳିକାକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଓ ଗର୍ଭପାତ ଅଭିଯୋଗ ଘଟଣା । ୭୦ ବର୍ଷୀୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଘର ନିକଟରୁ ନବଜାତ କନ୍ୟା ଉଦ୍ଧାର । ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଓ ପୋଲିସ ସହଯୋଗରେ ଶିଶୁକନ୍ୟା ଉଦ୍ଧାର । ଉଦ୍ଧାର ପରେ ଯାଜପୁର ରୋଡ୍ ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଭର୍ତ୍ତି ପରେ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ବିଭାଗକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ଏପଟେ ନାବାଳିକାକୁ ସୁଧାର ଗୃହକୁ ପଠାଯାଇଛି । ନାବାଳିକାଙ୍କ ଡାକ୍ତରୀ ମଇନା ପରେ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ଯାଜପୁର ରୋଡ ପୋଲିସ । ଏପଟେ ଘଟଣାରେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ।
ଯାଜପୁର ରୋଡ଼ ଥାନା ଗୋଶାଳା ଛକରେ ଥିବା ଏକ ଘରୋଇ ନର୍ସିଂ ହୋମରେ ନାବାଳିକାର ଗର୍ଭପାତ କରାଇବା ଅଭିଯୋଗରେ ନର୍ସିଂହୋମର ମାଲିକ ଓ ଗର୍ଭବତୀ କରିଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତ ମୋଟ ୨ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଯାଜପୁର ରୋଡ ପୋଲିସ୍ l ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ନାବାଳିକାର ବାପା ଓ ଝିଅ ଦୀର୍ଘ ଦିନଧରି ବ୍ୟାସନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଭଡ଼ା ଘରେ ରହୁଥିଲେ । ନାବାଳିକା ଗର୍ଭବତୀ ହେବା ପରେ ଶୁକ୍ରବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଏକ ଘରୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ତାର ଗର୍ଭପାତ କରିଥିବା ନାବାଳିକାଙ୍କ ବାପା ଗତକାଲି ରାତିରେ ଯାଜପୁର ରୋଡ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ଅଭିଯୋଗ ପାଇବା ପରେ ଘରୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନାର ମାଲିକ ଓ ଭଡ଼ା ଘର ମାଲିକଙ୍କୁ ଆଜି ଗିରଫ କରିଛି ଯାଜପୁର ରୋଡ ପୋଲିସ୍ ।
ସେପଟେ ସଂପୃକ୍ତ ନର୍ସିଂହୋମରେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଏକ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ପଚରା ଉଚୁରା କରୁଛି । ଗତକାଲି ରାତିରେ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ନବଜାତ ଶିଶୁକନ୍ୟାକୁ ନିଜ ହେପାଜତକୁ ନେଇଛି ଜିଲ୍ଲା ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ୟୁନିଟ୍ । ଶିଶୁଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯିବା ପରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ତାକୁ ଯାଜପୁର ରୋଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ତେବେ ଆଜି ସକାଳୁ କୋରେଇ ସିଡ଼ିପିଓଙ୍କ ସମେତ ଜିଲ୍ଲା ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ୟୁନିଟର ଏକ ଟିମ୍ ଓ ତଦନ୍ତକାରୀ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଯାଜପୁର ରୋଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ମେଡ଼ିକାଲରେ ଶିଶୁର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦିଗ ଉପରେ ତର୍ଜମା କରାଯାଇଥିଲା । ଶେଷରେ ଏହି ନବଜାତ ଶିଶୁଟିକୁ ଜିଲ୍ଲା ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ୟୁନିଟର ସଦସ୍ୟମାନେ ନିଜ ହେପାଜତକୁ ନେବାସହ ତାକୁ ଶିଶୁ ମଙ୍ଗଳ କମିଟିକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିଶୁର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ଭଲ ରହିଛି ।
ଏହି ଘଟଣାରେ ପ୍ରସବ କରିଥିବା ନାବାଳିକା ଜଣକ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ଗତକାଲି ୨ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି । ଏଥିସହିତ ଘଟଣାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ଯାଜପୁର ରୋଡ଼ ପୋଲିସ । ତେବେ ଏହି ଘଟଣାର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଯାଜପୁର ରୋଡ଼ ପୋଲିସ କେସ୍ ନମ୍ବର-୧୧୩ (ତାରିଖ-୧୫.୦୨.୨୦୨୬) U/s-୬୫(୧)/୬୪(୨)(ମ)/୮୮/୩୫୧(୨)/୩(୫)BNS/ rw/୨୩/୨୫ ପିସି ଏବଂ ପିଏନଡିଟି ଆଇନ-୧୯୯୪ r.w. ୪(୨)/୬ POCSO ଆଇନରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଥିବା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଆଶିଷ କୁମାର ସାହୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି l
ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ଜଣ ହେଲେ ପଦ୍ମନାଭ ଶତପଥୀ (୭୦) ଏବଂ ନର୍ସିଂ ହୋମ ମାଲିକ ମନୋଜ କୁମାର ନାୟକ (୫୬ ବର୍ଷ) ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି l ତେବେ ପୀଡିତା ବାପାର ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପଦ୍ମନାଭ ଶତପଥିଙ୍କ ଘରେ କାମ କରୁଥିବା ନାବାଳିକା ଝିଅ (୧୬ ବର୍ଷ) ଉପରେ ଅନେକ ଥର ଜୋରଜବରଦସ୍ତି ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଥିଲେ । ପୀଡିତା ନାବାଳିକା ଝିଅ ଗର୍ଭବତୀ ହେବା ପରେ ପେଟରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିବା ପରେ, ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଯାଜପୁର ରୋଡ୍ ସ୍ଥିତ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ ।
ସେପଟେ ଜିଲ୍ଲା ଚିକିତ୍ସା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଘରୋଇ ନର୍ସିଂ ହୋମ ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଛି l ତେବେ ନର୍ସିଂ ହୋମରେ 9 ଜଣ ରୋଗୀ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥୁବାରୁ ଆସନ୍ତା 20 ତାରିଖ ଦିନ ସମସ୍ତ ରୋଗୀ ଡିସଚାର୍ଜ ହେବା ପରେ ନର୍ସିଂ ହୋମକୁ ସିଲ କରାଯିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ଅତିରିକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି l ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଏଵେ ବ୍ୟାସନଗର ସମେତ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଥିବାବେଳେ ପୋଲିସ ଏହି ଘଟଣାରେ ଆଉ କିଏ କିଏ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରୁଛି l
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ନାବାଳିକା ଦୁଷ୍କର୍ମୀକୁ 20 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ: 79 ଦିନରେ ଶୁଣାଣି କଲେ ପୋକସୋ କୋର୍ଟ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଯାଜପୁର