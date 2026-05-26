ପଲସଦା PHCରେ ନବଜାତ ଶିଶୁକନ୍ୟାର ମୃତ୍ୟୁ; ଅବହେଳା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ପରିବାର

ଝାରସୁଗୁଡା ଲଖନପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପଲସଦା ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଏକ ନବଜାତ ଶିଶୁକନ୍ୟାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ: ଗୁରୁଚରଣ ବାଘ

By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 26, 2026 at 10:55 AM IST

ଝାରସୁଗୁଡ଼ା: ମେଡିକାଲ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଦୁନିଆ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଖି ବୁଜିଛି ଏକ ନିଷ୍ପାପ ନବଜାତ ଶିଶୁକନ୍ୟା । ପ୍ରସବ ପରେ ପରେ ଶିଶୁଟି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ହାତରୁ ତଳେ ଖସିପଡ଼ିବାରୁ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଲଖନପୁର ବ୍ଲକ ପଲସଦା ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏଭଳି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି । ଏହାକୁ ନେଇ ମେଡିକାଲ ପରିସରରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ତୀବ୍ର ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।

ନବଜାତ ଶିଶୁକନ୍ୟାର ମୃତ୍ୟୁ:

ସୂଚନା ମୁତାବକ, ଲଖନପୁର ବ୍ଲକ ମଚିଦା ଗ୍ରାମର ଜଣେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରସବ ପାଇଁ ପଲସଦା ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା । ସେଠାରେ ସେ ଏକ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ । ମାତ୍ର ଖୁସିର ମାହୋଲ ବେଶୀ ସମୟ ରହିନଥିଲା । ପ୍ରସବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ ମେଡିକାଲ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱହୀନତା ଯୋଗୁଁ ନବଜାତ ଶିଶୁଟି ହାତରୁ ଚଟାଣକୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା । ଶକ୍ତ ଚଟାଣରେ ପଡ଼ିଯିବା ଯୋଗୁଁ ଶିଶୁଟିର ମୁଣ୍ଡରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା ଏବଂ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ପରିବାର ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।

ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କିୟ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ଭଗବାନ ଭରସାରେ ମେଡିକାଲ ଆସିଥିଲୁ । ହେଲେ ଏଠିକାର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବେପରୁଆ କାମ ପାଇଁ ଆମ ଛୁଆର ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା ।"

ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଉତ୍ତେଜନା:

ଏହି ଦୁଃଖଦ ଖବର ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ମଚିଦା ଗ୍ରାମବାସୀ ଓ ଶିଶୁର ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ । ଦୋଷୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ତୁରନ୍ତ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହ ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ ଦାବିରେ ମେଡିକାଲ ପରିସରରେ ହଟ୍ଟଗୋଳ ହୋଇଥିଲା । ପରିସ୍ଥିତି ଜଟିଳ ହେବାରୁ ରେଙ୍ଗାଲି ପୋଲିସ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଉତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିବା ସହ ସ୍ଥିତିକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲା ।

ପୋଲିସ ମୃତଦେହକୁ ଜବତ କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇବା ସହ ଘଟଣାର ଆଧାରରେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଏହି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗଭୀର ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି ।

ସିଡିଏମ୍ଓ ଶଶାଙ୍କ ଶେଖର ସେଠ୍ କହିଛନ୍ତି, "ମଚିଦା ଗ୍ରାମର ଜଣେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରସବ ପାଇଁ ପଲସଦା ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା । ମହିଳାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ରହିଥିଲା । ଜିଲ୍ଲା ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ରେଡ୍ କାର୍ଡ଼ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ମୃତ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା । ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଶିଶୁର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ପରିବାର ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ଶିଶୁଟିର ମୃତଦେହ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ଘଟଣାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିବ ।"

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା

