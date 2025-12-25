ପାଖେଇ ଆସୁଛି ନୂଆବର୍ଷ; ପରିବାର ପାଇଁ ସୁଖ, ସମୃଦ୍ଧି ଆଶାରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତ
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ନୀତିକାନ୍ତି ପାଇଁ ସବୁ ସେବାୟତ ନିଯୋଗ ସହ ପୋଲିସ ଓ ପ୍ରଶାସନର ଆଲୋଚନା କରାଯାଇ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ।
Published : December 25, 2025 at 11:28 PM IST
ପୁରୀ: ଆଗାମୀ ନୂଆ ବର୍ଷ ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ ସୁଖମୟ ଓ ସମୃଦ୍ଧିମୟ ଆଶା ନେଇ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତମାନେ କରୁଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ । ପାଖେଇ ଆସୁଛି ନୂଆବର୍ଷ ୨୦୨୬ । ପୁରୁଣା ବର୍ଷ ବିଦାୟ ନେବ, ମାତ୍ର ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନରେ । ତେବେ ଆଗାମୀ ନୂଆବର୍ଷ ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ ସୁଖମୟ ଓ ସମୃଦ୍ଧିମୟ ହେଉ । ଏହି ଆଶା ନେଇ ଭକ୍ତମାନେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନକରି ଆଶୀର୍ବାଦ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି । ନୂଆବର୍ଷ ଯେତିକି ପାଖଉଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ଆଗମନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି । ସାରା ଭାରତରୁ ଏବେ ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁଅ ଛୁଟିବାରେ ଲାଗିଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ । ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସମେତ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ମଧ୍ୟ ବୁଲାବୁଲି କରି ବେଶ୍ ଆନନ୍ଦ ନେଉଛନ୍ତି ।
ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା, ରାମଚଣ୍ଡୀ, ପିରଯାହାନିଆ, ସାତପଡ଼ାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ବେଶ୍ ଭିଡ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ସେପଟେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଓ ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସମେତ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମି ଏବଂ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଭିଡ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଅଭିଜ୍ଞ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତର ବେଢ଼ାରେ ଭିଡ କମ୍ ପାଇଁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପୋଲିସ ଟିମ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ନୀତିକାନ୍ତି ପାଇଁ ସବୁ ସେବାୟତ ନିଯୋଗ ସହ ପୋଲିସ ଓ ପ୍ରଶାସନର ଆଲୋଚନା କରାଯାଇ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ।
ବାଙ୍ଗାଲୋରରୁ ଆସିଥିବା ଜଣେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଲୋକେଶ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି, "ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ୍ ମାନେ । ତାଙ୍କରି କୃପାରୁ ମତେ ଏଠାକୁ ଆସିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା।ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି । ସାରା ଦେଶବାସୀଙ୍କ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ନେଇ ମୁଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି । ମତେ ବହୁତ୍ ଆଜି ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମିଳିଥିବାରୁ । ସାରା ଭାରତରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଏଠାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି । ଏହାକୁ ଦେଖି ବହୁତ୍ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ।"
ଦେବଗଡ଼ରୁ ଆସିଥିବା ହିରାଲାଲ ସାହୁ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କୁହନ୍ତି, "ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା । ତାଙ୍କ ବିନା କିଛି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଶରୀରର ଚାଳକ । ତାଙ୍କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ନୂଆ ବର୍ଷ ରେ ନୁଆ ଉତ୍ସାହ ନେଇ ଆଗାମୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି । ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନ ପାଇ ମୁଁ ଧନ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି।"
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସେବାୟତ ଗଣେଶ୍ୱର ମହାସୁଆର ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି, "ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ସାରା ବିଶ୍ୱ ଦେବତା। ତାଙ୍କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଲେ ସବୁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ। ଏଣୁ ସାରା ଭାରତ ରୁ ଏବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ଆଗମନ ହେଉଛି। ଭକ୍ତ ଙ୍କ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ, ମହାପ୍ରଭୁ ଙ୍କ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ନୀତିକାନ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ଆଲୋଚୋନା ଅନୁଯାୟୀ ସବୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ଚାଲିଛି ।"
ପୁରୀ ଏସପି ପ୍ରତୀକ ସିଂ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି,"ବଡଦିନ ଛୁଟି ପଡ଼ିଥିବାରୁ ଏବେ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଙ୍କ ଆଗମନ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଆଗକୁ ନୁଆ ବର୍ଷ ଅଛି। ଶ୍ରୀ ମନ୍ଦିର କୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ଆଗମନ ହେବ। ଏଣୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ଓ ଭିତରେ ବ୍ୟାରିକେଡ଼ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ଅଭିଜ୍ଞ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ରହି ଭିଡ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଚନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଦର୍ଶନ ବେଳେ ଯେପରି ଠେଲାପେଲା ସ୍ଥିତି ନ ହୁଏ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପୋଲିସ ଟିମ ରଖାଯାଇ ଭିଡ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଉଛି। ଶ୍ରୀ ମନ୍ଦିର ରେ କଡା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ରେ କଡା ନଜର ରଖାଯାଇଛି। ହୋଟେଲ ଗୁଡ଼ିକ କୁ ମଧ୍ୟ ଜାଞ୍ଜ କରାଯାଉଛି । ସଠିକ୍ ପରିଚୟ ପତ୍ର ରଖି ଲୋକ ଙ୍କୁ ହୋଟେଲ ରେ ରଖିବାକୁ ସବୁ ହୋଟେଲ କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ସବୁ ଅନ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବୃଦ୍ଧି କରଯାଇଛି। ଭକ୍ତ ମାନେ କିଭଳି ମହାପ୍ରଭୁ ଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ପାଇବେ ସେ ନେଇ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଫୋକୋସ ରହିଛି ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ସଙ୍କଟରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ମଠ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି; ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ଯୋଗୁଁ ଅସ୍ଥିତ୍ଵ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ସଂଘର୍ଷ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଗର୍ଭଗୃହର ଫଟୋ ଭାଇରାଲ, ‘କଠୋର ଦଣ୍ଡବିଧାନ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ସରକାର’
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର