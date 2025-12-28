ETV Bharat / state

ନୂଆବର୍ଷକୁ ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସିଲଭରସିଟି; ଜିରୋ ନାଇଟ୍ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ପାଇଁ ତୟାର ସମସ୍ତ କ୍ଲବ୍

ନୂଆବର୍ଷକୁ ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସିଲଭରସିଟି (ETV Bharat Odisha)
December 28, 2025

କଟକ: ଆଉ ମାତ୍ର ଦିନ କେଇଟା ପରେ ବଦଳିଯିବ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରର ଫର୍ଦ୍ଦ । କହିବାକୁ ଗଲେ ଆଉ ମାତ୍ର 2 ଦିନ ପରେ ନୂଆବର୍ଷ । ମାତ୍ର ନୂଆବର୍ଷ ୨୦୨୬କୁ ସ୍ବାଗତ କରିବା ପାଇଁ କଟକବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଏବେଠୁ ଉତ୍କଣ୍ଠା ବାରି ହୋଇ ପଡ଼ିଲାଣି । ନୂଆବର୍ଷର ଦିନକ ପୂର୍ବ ସଂଧ୍ୟାରୁ ହିଁ ଏହାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ । ଅର୍ଥାତ ପୁରୁଣା ବର୍ଷକୁ ବିଦାୟ ଦେଇ ନୂଆବର୍ଷକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ସହରର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଲବ୍‌ରେ ଆୟୋଜନ ହେବ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ । ଡିସେମ୍ବର ୩୧ ତାରିଖ ସଂଧ୍ୟାରୁ ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିରୋ ନାଇଟ୍ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରାଯିବ । ବଲିଉଡ୍ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭକରି ବିଦେଶୀ ନୃତ୍ୟଶଳ୍ପୀଙ୍କୁ ନେଇ ଆୟୋଜନ ହେବ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ । ନୂଆବର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସହରବାସୀଙ୍କୁ ଝୁମାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସମସ୍ତ କ୍ଲବ୍।



କଟକ କ୍ଲବ୍ କ୍ଲବ୍, ୟୁନିୟନ୍ କ୍ଲବ୍, ଓସିଏ କ୍ଲବ୍‌ ଆଦି ଗୁଡିକରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଜିରୋ ନାଇଟ୍ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରାଯିବ।ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବି ଜୋରଦାର ଚାଲିଲାଣି । ନୂଆବର୍ଷକୁ ବେଶ ଧୂମଧାମରେ ସ୍ବାଗତ କରିବାକୁ ସହରର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଲବ୍‌ରେ ଏବେ ଜିରୋ ନାଇଟ୍ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ପାଳନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି । କଟକ କ୍ଲବ୍‌ରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ନୂଆବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି । ଡିସେମ୍ବର ୩୧ ତାରିଖ ସଂଧ୍ୟାରେ ଓଲିଉଡ୍‌ର କଳାକାର ଶୀତଲ ପାତ୍ର, ସତ୍ୟବ୍ରତ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ପରି ବହୁ ଅଭିନେତା ଓ ଅଭିନେତ୍ରୀ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଏହି ସଂଧ୍ୟାରେ ମୁମ୍ବାଇର କଣ୍ଠ ଶିଳ୍ପୀ ବିଶ୍ବା ଓ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଣ୍ଡଙ୍କ ସହିତ କୋଲକାତାରୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଗ୍ରୁପ୍ ସେମାନଙ୍କ ସଂଗୀତ ଓ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ସେହିପରି କଟକ କ୍ଲବ୍ ପକ୍ଷରୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏରିଆଲ୍ ଆକ୍ଟ କରାଯିବ ବୋଲି କଟକ କ୍ଳବର ସମ୍ପାଦକ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି ।

ସେହିପରି ମିସନ ରୋଡସ୍ଥିତ ୟୁନିୟନ୍ କ୍ଲବ୍‌ରେ ମଧ୍ୟ ନୂଆବର୍ଷ ପାଇଁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। କ୍ଲବ୍ ପକ୍ଷରୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଋଷିଆନ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସରଙ୍କ ଏରିଆଲ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବିମୋହିତ କରିବ। କୋଲକାତାର ଡ୍ୟାନ୍ସ ଗ୍ରୁପ୍ ଓ ଡିଜେ ସାଉଣ୍ଡ ରେ କଟକ ବାସୀଙ୍କୁ ଝୁମାଇବାରେ ପାଇଁ କମିଟି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ସହରର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଲବ୍ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ହୋଟେଲ ମାନଙ୍କରେ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଲାଇଟ୍ ଡିନର, ସ୍ପେଶାଲ ହାପି ନିୟୁ ଇଅର୍ ଡିସ୍ ପରି ବହୁ ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଡିସେମ୍ବର 31 ବୁଧବାର ପଡୁଥିବାରୁ ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି। ଏହି କ୍ରମରେ କ୍ଲବ ଗୁଡିକରେ ନନଭେଜ ଖାଦ୍ୟର ଡିମାଣ୍ଡ ବି ରହିଛି ।

ଅନ୍ୟପଟେ ନୂଆବର୍ଷରେ କଟକ ସହରରେ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ମାନଙ୍କ ଭଳି ପୋଲିସ ମୂତୟନ କରାଯିବ । ସହରର ସମସ୍ତ ଗଳିକନ୍ଦିରେ ପୋଲିସ ମୂତୟନ ହେବା ସହ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ସମସ୍ତ ଥାନାରେ ଥାନାଧିକରୀଙ୍କୁ ପୋଲିସ କମିଶନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହି କ୍ରମରେ ନୂଆବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ହୋଟେଲ, ଲଜ ଗୁଡିକରେ କଡାକଡି ଚେକିଂ କରାଯାଉଥିବା ଅତିରିକ୍ତ ଡିସିପି ରଂଜିତ ପୃଷ୍ଟି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।


ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ

