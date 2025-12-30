ନୂଆବର୍ଷରେ ଥରାଇବ ଶୀତ, ଫୁଲବାଣୀରେ କାଠୁଆ ଜାଡ଼, 10 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ 15 ସହର
ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ପୂର୍ବାନୁମାନ, ନୂଆବର୍ଷରେ ରାଜ୍ୟରେ ବଢିବ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ । ସେପଟେ ହରିୟାଣା, ଚଣ୍ଡୀଗଡ଼, ଦିଲ୍ଲୀ, ପଞ୍ଜାବ ଓ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ ଆଇଏମଡିର ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଆଲର୍ଟ।
Published : December 30, 2025 at 9:09 AM IST
New Year cold wave Odisha ଭୁବନେଶ୍ବର: ନୂଆବର୍ଷରେ ଥରିବ ସାରା ଓଡିଶା । ରାଜ୍ୟରେ ବଢିବ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ । ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତ ଲହରୀ ପ୍ରବାହ ଜାରି ରହିଛି । ଘନ କୁହୁଡି ସହିତ ଶୀତ ଲହରୀ ଜନ ଜୀବନକୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରି ପକାଉଛି । ଏଥି ସହିତ ନୂଆବର୍ଷରେ 11ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଶୀତ ଲହରୀ ଓ ଘନ କୁହୁଡି ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର 15ଟି ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା 10 ଡିଗ୍ରୀରୁ କମ୍ ରହିଥିଲା । ଫୁଲବାଣୀରେ ପାରଦ ସର୍ବନିମ୍ନ 5.5 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ଛୁଇଁଛି । ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତର ଲହରୀ ମଧ୍ୟରେ ଗଞ୍ଜାମ ଆଦି ସ୍ଥାନକୁ ବିଦେଶାଗତ ପକ୍ଷୀଙ୍କର ଆଗମନ ହେଉଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ।
Minimum Temperature Forecast for next 5 days#Odisha #WINTER #temperature pic.twitter.com/GIEhQPtDml— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) December 29, 2025
ରାଜ୍ୟ ଉପରେ କୌଣସି ସକ୍ରିୟ ଜଳବାୟୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନଥିବାରୁ ତାପମାତ୍ରାରେ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ । ଆଗାମୀ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି । ଆଗାମୀ ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ତାପମାତ୍ରା 2ରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଘନ କୁହୁଡିର ଆସ୍ତରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ଏହା ସହିତ ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଚାରେ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ଲହରୀ ପାଇଁ 2ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି ।
ୱେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଜିଲ୍ଲା:
- 30 ଡିସେମ୍ବର: ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ଅନୁଗୋଳ
- 31 ଡିସେମ୍ବର: ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ବର, ଭଦ୍ରକ, ଜଗତସିଂପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ
- 1 ଜାନୁଆରୀ: ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କନ୍ଧମାଳ, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା
- 2 ଜାନୁଆରୀ: ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଜଗତସିଂହପୁର
Warning over the State.— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) December 29, 2025
Day- 1 to Day-2 : Dense Fog & Cold Wave Warning at isolated pockets in the marked districts.#Odisha #fog #foggyweather #COLD pic.twitter.com/tfVAozd3PG
ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ଅର୍ଥାତ ବର୍ଷର ଶେଷ ଦିନରେ ରାଜ୍ୟର 11ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପାରଦ 10 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ରହିବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି ।
- କୋରାପୁଟ- 7 ଡିଗ୍ରୀ
- ନବରଙ୍ଗପୁର- 9 ଡିଗ୍ରୀ
- ଭବାନୀପାଟଣା- 9 ଡିଗ୍ରୀ
- ଫୁଲବାଣୀ- 7 ଡିଗ୍ରୀ
- ଅନୁଗୋଳ - 8 ଡିଗ୍ରୀ
- ବଲାଙ୍ଗୀର- 10 ଡିଗ୍ରୀ
- ସୋନପୁର- 10 ଡିଗ୍ରୀ
- ଝାରସୁଗୁଡ଼ା- 8 ଡିଗ୍ରୀ
- ରାଉରକେଲା - 8 ଡିଗ୍ରୀ
- କେନ୍ଦୁଝର- 10 ଡିଗ୍ରୀ
- ସୁନ୍ଦରଗଡ଼- 10 ଡିଗ୍ରୀ
ଗତ 24 ଘଣ୍ଚା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ପାରଦ 10 ଡିଗ୍ରୀରୁ ତଳକୁ ଖସିଛି ।
- ଫୁଲବାଣୀ- 6 ଡିଗ୍ରୀ
- କୋରାପୁଟ- 7 ଡିଗ୍ରୀ
- ଝାରସୁଗୁଡ଼ା- 7 ଡିଗ୍ରୀ
- ରାଉରକେଲା - 7 ଡିଗ୍ରୀ
- ଅନୁଗୋଳ - 8 ଡିଗ୍ରୀ
- ନବରଙ୍ଗପୁର- 9 ଡିଗ୍ରୀ
- ଭବାନୀପାଟଣା- 9 ଡିଗ୍ରୀ
- ବୌଦ୍ଧ- 10 ଡିଗ୍ରୀ
- ସୋନପୁର- 10 ଡିଗ୍ରୀ
- ସୁନ୍ଦରଗଡ଼- 10 ଡିଗ୍ରୀ
- କେନ୍ଦୁଝର- 10 ଡିଗ୍ରୀ
- ବଲାଙ୍ଗୀର- 10 ଡିଗ୍ରୀ
Day- 3 to Day-4 : Dense to Very Dense Fog Warning at isolated pockets in the marked districts. Day - 5 : Dense Fog Warning at isolated pockets in the marked districts. Day-6 & Day-7 : No Warning. pic.twitter.com/dIhmedEFPd— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) December 29, 2025
ଦେଶରେ ଏସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି:
ଆଜି ସକାଳେ ଘନ କୁହୁଡି ପାଇଁ ହରିୟାଣା, ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ, ପଞ୍ଜାବ, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ, ଏବଂ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ, ପୂର୍ବ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଭାରତର କିଛି ଅଂଶକୁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଚେତାବନୀ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା । ଘନ କୁହୁଡ଼ି ପାଇଁ ଦୃଶ୍ୟମାନତା ଗଭୀର ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ । ତେଣୁ ଯାତାୟାତ କରିବା ବେଳେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ପାଇଁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର