ନୂଆବର୍ଷର ରାଶିଫଳ: ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କଟିବ 2026 ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦିନ
ବିଦାୟ ନେଇଛି 2025 । 2026 ମସିହାର ପ୍ରଥମ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ସହିତ ଆଜିର ଦିନ କିପରି ବିତିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପଢନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ ।
Published : January 1, 2026 at 7:53 AM IST
ମେଷ: ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରେ ରହିବେ । ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତାମତ ଛାଡି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡିବ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗ ମନୋଭାବ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ପଡିବ । ବ୍ୟବସାୟରେ, ଗ୍ରାହକ କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟିକ ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦିଅନ୍ତୁ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ସମୟରେ, ଏକ ସମାଧାନମୂଳକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଭଲ । ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ସଂଯମ ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହା ଯୁକ୍ତିତର୍କ କିମ୍ବା ମତଭେଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ସମୟ ଅନୁସାରେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ କମ୍, ଯାହା ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ । ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ସମ୍ଭବ ।
ବୃଷ: ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ପ୍ରଥମ ଘରେ ରହିବେ । ଆଜି ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ଆନନ୍ଦର ଦିନ ହେବ । ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଆପଣଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ । ଭଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖୁସି ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ଆଣିବ । ଆପଣ ସମ୍ପର୍କୀୟ କିମ୍ବା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କଠାରୁ ଉପହାର ପାଇବେ । ଏକ ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା ହୋଇପାରେ । ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଦିନକୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରିବ । ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣ ବୈବାହିକ ସୁଖ ଉପଭୋଗ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସକାରାତ୍ମକ ରହିବେ ।
ମିଥୁନ: ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ରହିବେ । ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ପାରିବାରିକ ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣ ଉଭୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ । କାର୍ଯ୍ୟଭାର ବୃଦ୍ଧି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଟିକେ ଦୁର୍ବଳ କରିବ, କିନ୍ତୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ । ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ସୁଖଦ ସାକ୍ଷାତ ହେବ । ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ । ଆପଣ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗଦାନ ଦେବେ । ବ୍ୟବସାୟିକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ହ୍ରାସ ପାଇବ ।
କର୍କଟ: ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ୧୧ଶ ଘରେ ରହିବେ । ଆପଣ ଆଜି ଶାରୀରିକ କ୍ଳାନ୍ତି ଏବଂ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଅନୁଭବ କରିବେ । ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ରୋଧ କାହା ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇପାରେ । କିନ୍ତୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ହେବ । ପରିବାରରେ ଆନନ୍ଦର ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ରହିବ । ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାଥୀ କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା ହେବ । ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେତୁ, ଆପଣ ନିବେଶ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିପାରନ୍ତି । ଅପରାହ୍ନ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମୟ ବିତିବ ।
ସିଂହ: ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଦଶମ ଘରେ ରହିବେ । ଆଜି ପାରିବାରିକ ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଉଭୟରେ ଏକ ଭଲ ଦିନ ହେବ । ଆପଣ ଉଭୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନାରେ ସମୟ ବିତାଇବେ । କାର୍ଯ୍ୟଭାର ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ କିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ । ଜଣେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଭେଟି ଦିନଟି ଆନନ୍ଦ ଆଣିବ । ଏକ ଯାତ୍ରା କିମ୍ବା ଭ୍ରମଣ ଯୋଜନା କରାଯିବ । ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାର ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହୋଇପାରେ ।
କନ୍ୟା: ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ନବମ ଘରେ ରହିବେ । ଆପଣ କିଛି ଗଭୀର ଭାବରେ ଚିନ୍ତନ କରିବେ । ଜ୍ୟୋତିଷ କିମ୍ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବ । ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଏଡାଇବା ପାଇଁ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଆପଣ ଯାତ୍ରାରେ ଯାଇପାରନ୍ତି । ଆପଣ ଧାର୍ମିକ କିମ୍ବା ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରନ୍ତି । ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିବ । ଛୋଟ ଲାଭ ପାଇଁ କୌଣସି ବଡ଼ ନିବେଶ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ।
ତୁଳା: ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ରହିବେ । ଦିନଟି ଆନନ୍ଦରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ, ଆପଣ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ । ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇଁ ଏକ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରନ୍ତି । ଯାତ୍ରା ସମ୍ଭବ । ଆପଣଙ୍କ କଥା ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ । ଲୁକ୍କାୟିତ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କଠାରୁ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ । ଆଜି କୌଣସି ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ । ଯଦି ଆପଣ କେବଳ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଆପଣଙ୍କ କାମ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାକୁ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ ।
ବିଛା: ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ସପ୍ତମ ଘରେ ରହିବେ । ଆପଣ ଆଜି କିଛି ବିଶେଷ ବୌଦ୍ଧିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ । ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟା ଭଲ ରହିବ । ଏକ ଛୋଟ ଯାତ୍ରା ସମ୍ଭବ । ଆଜି ଯେକୌଣସି ଆର୍ଥିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଭଲ ସମୟ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ, ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା କରିପାରିବେ । ଆପଣ ବାହାରେ ଖାଇବା ପିଇବାର ମଜା ନେଇପାରିବେ । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋଧ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଦିନଟି ଭଲ ରହିବ । କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଆପଣଙ୍କ କାମର ପ୍ରଶଂସା କରାଯିବ । ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ଦିନଟି ସାଧାରଣ ରହିବ ।
ଧନୁ: ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଷଷ୍ଠ ଘରେ ରହିବେ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଲାଭଦାୟକ ଦିନ । ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଘରେ ଆନନ୍ଦର ପରିବେଶ ରହିବ । ଚାକର ଏବଂ ସହକର୍ମୀମାନେ ସହାୟକ ହେବେ । ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ଏବଂ ଖ୍ୟାତି ହାସଲ କରିବେ । ବିରୋଧୀ ଏବଂ ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁମାନେ ଅସଫଳ ହେବେ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବେ । ଆପଣ ଆଜି ପରିବାରର ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଭିତର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି ।
ମକର: ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ପଞ୍ଚମ ଘରେ ରହିବେ । ଆପଣ ମାନସିକ ଭୟ ଏବଂ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଚିନ୍ତିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରୁ ବାଧା ଦେବ । ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଅନୁକୂଳ ଦିନ ନୁହେଁ । କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅନାବଶ୍ୟକ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଥାଇପାରେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି । କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତାର ଅଭାବ ନିରାଶା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦିନଟି ସ୍ୱାଭାବିକ । ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ରହିବ । ଆଜି ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଭଲ ।ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଆନନ୍ଦ ଆଣିଦେବ ।
କୁମ୍ଭ: ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଚତୁର୍ଥ ଘରେ ରହିବ । ଆପଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବପ୍ରବଣ ହେବେ । ଆପଣ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହେବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଯୋଜନା ଭଲ ଭାବରେ କରିପାରିବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ । ମହିଳାମାନେ ନୂତନ ପୋଷାକ, ଅଳଙ୍କାର ଏବଂ ପ୍ରସାଧନ ସାମଗ୍ରୀ କିଣିବାରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ । ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ଅଧିକ କଠୋର ହୋଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କୁ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବରେ ଆପତ୍ତି ନକରିବା ପାଇଁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ ।
ମୀନ: ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ତୃତୀୟ ଘରେ ରହିବ । ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଏକ ଅନୁକୂଳ ଦିନ । ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ସ୍ଥିର ରହିବ । ଆପଣ ଅଫିସରେ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ । କଳାକାରମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିପାରିବେ, ଏବଂ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ କଳାର ପ୍ରଶଂସା କରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ବାହାରକୁ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରନ୍ତି ।