ETV Bharat / state

ନୂଆବର୍ଷରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପୁରୀକୁ ଆସିବେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ, ପୋଲିସ ଫୋକସରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା

ଜିରୋ ନାଇଟ ସେଲିବ୍ରେଶନ ପାଇଁ ହୋଟେଲରେ ହେବ ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ । ନୂଆବର୍ଷରେ ପୁରୀରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ୭୦ ପ୍ଲାଟୁନ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୂତୟନ ରହିବେ ।

New year preparation
ନୂଆବର୍ଷରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପୁରୀକୁ ଆସିବେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ (File pic)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : December 30, 2025 at 11:32 PM IST

|

Updated : December 30, 2025 at 11:49 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat



ପୁରୀ: ମାତ୍ର ଆଉ କେଇଘଣ୍ଟା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ନୂତନ ବର୍ଷ ୨୦୨୬ । ବର୍ଷ ୨୦୨୫ ବିଦାୟ ନେବ । ତେବେ ନବବର୍ଷ ସୁଖସମୃଦ୍ଧି ମୟ ହେଉ ବୋଲି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ପାଇଁ ପୁରୀକୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ଆଗମନ ନବବର୍ଷରେ ହେବ । ଏଣୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ସହ ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପୁରୀ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡର ମାର୍କେଟ ଛକ ଠାରୁ ବ୍ୟାରିକେଡ଼ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରାଯାଇଛି । ଭକ୍ତମାନେ ବ୍ୟାରିକେଡ଼ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରି କେବଳ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ଵାର ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପରେ ତିନି ଦ୍ଵାରରେ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବେ । ୩୧ ଡିସେମ୍ବର ଏବଂ ନବବର୍ଷରେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି ।

ନବବର୍ଷରେ ରାତ୍ର ଦୁଇଟାରୁ ଶ୍ରୀ ମନ୍ଦିର ଦ୍ଵାର ଫିଟା ନୀତି କରାଯାଇ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଦର୍ଶନ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜୋତା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ପାନୀୟ ଜଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ କପଡା ସେଡ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ତେବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଏବଂ ପୁରୀ ସହରରେ ମୋଟ ୩୪୪ ଟି ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଲଗାଯାଇଥିବା ବେଳେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତ ସ୍ଥିତିକୁ ପରିଚାଳନା କରାଯିବ । ସେହିପରି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ୭୦ ପ୍ଲାଟୁନ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ, ବାହାରେ ଏବଂ ବେଳାଭୂମି ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁରୀ ସହରରେ ମୁତୟନ ରହିବେ‌ । ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେବାପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ର କରାଯାଇଛି । ଉତ୍ତରା ଛକ ଠାରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଟ ୧୧ ଟି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ କରାଯାଇଥିବାବେଳେ ବାଗେଡିଆ ଧର୍ମଶାଳାରେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ଜରିଆରେ ସମସ୍ତ ଦିଗ ଉପରେ ନଜର ରଖାଯିବ ।



ପୁରୀକୁ ନବବର୍ଷରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ଆଗମନ ହେବାକୁ ଥିବାରୁ ଏଥିପାଇଁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରାଫିକ କଟକଣା ୩୧ ଡିସେମ୍ବର ଏବଂ ନବବର୍ଷରେ ଦୁଇଦିନ ଧରି ଲାଗୁ ହେବ । ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଟୁ ଆସୁଥିବା ଚାରିଚକିଆ ଯାନ ଶ୍ରୀ ସେତୁର ଜେବିପିସି, ଜେଲ୍ ରୋଡ ପାର୍କିଂ ଏବଂ ଶରଧା ବାଲିରେ ପାର୍କିଂ କରିପାରିବେ। ସେହିପରି ବ୍ରହ୍ମଗିରି ପଟୁ ଆସୁଥିବା ଚାରିଚକିଆ ଯାନ ଗୁଡିକ ଯାତ୍ରୀକାରେ ପାର୍କିଂ କରିବେ । କୋଣାର୍କ ପଟୁ ଆସୁଥିବା ଚାରିଚକିଆ ଯାନ ଗୁଡିକ ତାଳବଣିଆ ପଡ଼ିଆ ଠାରେ ପାର୍କିଂ କରିପାରିବେ । ପାର୍କିଂ ସ୍ଥଳରୁ ଶ୍ରୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଅଟୋ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି ଦୁଇ ଚକିଆ ଯାନ ଗୁଡିକ ମାର୍କେଟ ଛକ ସ୍ଥିତ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ପାର୍କିଂ, ପୁରୁଣା ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ପାର୍କିଂ କରିବେ । ସେହିପରି ମେଡିକାଲ ଛକ ଠାରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର, ମୋଚିସାହି ଛକରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର, ସୋଲାଖିଆ ବରଗଛ ଠାରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଏବଂ ଲୋକନାଥ ରୋଡର ଭୃଷବ ଛକ ଠାରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯାଏଁ ନୋ ଭେଇକିଲ ଜୋନ୍ କରାଯାଇଛି । ତେବେ ଏନେଇ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଟ୍ରାଫିକ ଆଡଭାଇଜାରୀ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ଏହାକୁ ଅନୁପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି ।



ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବେଳାଭୂମି ରେ ୩୯୦ ଜଣ ଲାଇଫ ଗାର୍ଡଙ୍କ ସହିତ ଦୁଇଟି ଓଡ୍ରାଫ ଟିମ୍ ସହ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି । ଏସଟିୟୁର ଦୁଇଟି ୟୁନିଟ ଶ୍ରୀ ମନ୍ଦିରରେ ମୁତୟନ କରାଯିବ । କୌଣସି ଭକ୍ତ ଅବା ପର୍ଯ୍ୟଟକ କିଛି ସମସ୍ୟା ର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ପୁରୀ ପୋଲିସ୍ ପକ୍ଷରୁ ଏକ୍ସରେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନାମ ସହ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି ।



ସେପଟେ ପୁରୀ ସହରରେ ବିଭିନ୍ନ ହୋଟେଲ ଗୁଡିକରେ ଜିରୋ ନାଇଟ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି । ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟେଜ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସହିତ ଓଲିଉଡ ଏବଂ ବଲିଉଡର ସିଙ୍ଗର ମାନେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି।‌ ୨୦୦୦ ଟଙ୍କା ରୁ ଆରଂଭ କରି 7 ହଜାର ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିରୋ ନାଇଟ ସେଳିବ୍ରେଶନ ପାଇଁ ଟିକେଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ଅନେକ ହୋଟେଲ।୧୦୦ ରୁ ଅଧିକ ବିଭିନ୍ନ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ, ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଚି ଜିରୋ ନାଇଟ ସେଲିବ୍ରେସନ ରେ । ପୁରୀ କୁ ଆସିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଏକ ଭଲ ଅନୁଭୂତି ଦେବା ପାଇଁ ଅନେକ ହୋଟେଲ ରେ ଜିରୋ ନାଇଟ ସେଲିବ୍ରେଶନ ରେ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି।ତେବେ ସମସ୍ତ ଆଇନ କାନୁନ କୁ ମାନି ଜିରୋ ନାଇଟ ସେଲିବ୍ରେସନ କରିବାକୁ ସମସ୍ତ ହୋଟେଲିୟରଙ୍କୁ ପୁରୀ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି।


ଓଡ଼ିଶା ହୋଟେଲ ଆସୋସିଏସନ୍ ର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ରାଜ କିଶୋର ପାତ୍ର ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କୁହନ୍ତି, "ଜିରୋ ନାଇଟ ସେଲିବ୍ରେସନ ପାଇଁ ଅନେକ ହୋଟେଲ ରେ ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଅନେକ ଓଲିଉଡ, ବଲିଉଡ୍ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ, ଅଭିନେତା ଆସିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ଜିରୋ ନାଇଟ ସେଲିବ୍ରେଶନ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି । ଯେହେତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସମେତ ବେଳାଭୂମି ରହିଛି ଏଣୁ ନବ ବର୍ଷରେ ପୁରୀକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସୁଛନ୍ତି। ଯାହାକି ଆମ ପାଇଁ ବେଶ୍ ଭଲ ସୂଚନା ।"

ନୂଆବର୍ଷରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପୁରୀକୁ ଆସିବେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ (ETV Bharat Odisha)



ଶ୍ରୀ ମନ୍ଦିରର ବରିଷ୍ଠ ସେବାୟତ ବିନାୟକ ଦାସ ମହାପାତ୍ର ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କୁହନ୍ତି, "ନବ ବର୍ଷରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ଆଗମନ ହେବ। ଏଣୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ନୀତିକାନ୍ତି ଏବଂ ଦର୍ଶନ ନେଇ ପୁରୀ ଜିଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି । ନବ ବର୍ଷ ରେ ରାତ୍ର ଦୁଇଟାରେ ଶ୍ରୀ ମନ୍ଦିର ଦ୍ଵାର ଫିଟିବ। ଏହା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତି ଆରଂଭ ହୋଇ ଦର୍ଶନ ଆରଂଭ ହେବ ।"


ପୁରୀ ଏସପି ପ୍ରତୀକ ସିଂ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କୁହନ୍ତି, "ନବବର୍ଷରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ପୁରୀକୁ ଆସିବେ ବୋଲି ଆମର ଆଶା ରହିଛି । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବେଶ୍ ଉତ୍କଣ୍ଠା ରହିଛି । ଭକ୍ତ ମାନେ କିଭଳି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ପାଇବେ, ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଭିଡ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଟ୍ରାଫିକ ସୁପରିଚାଳନା, ପାର୍କିଂ ସମେତ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛୁ । ଅଭିଜ୍ଞ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ରହି ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରିଚାଳନା କରିବେ। ଭକ୍ତ ମାନେ କିଭଳି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇ ଏକ ଭଲ ଅନୁଭୂତି ନେଇ ଫେରିବେ ସେହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ପୁରୀ ପୋଲିସ୍ । ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ସବୁ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ତେବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ରହିବ ସେମାନେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ହୋଇଥିବା ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମାନି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରନ୍ତୁ । ଏହା ଦ୍ଵାରା ସବୁ ଭକ୍ତ ଭଲରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରିପାରିବେ । ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଟ୍ରାଫିକ ସୂଚନାକୁ ଦେଖି ପୁରୀକୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ ।"

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

Last Updated : December 30, 2025 at 11:49 PM IST

TAGGED:

TRAFFIC PARKING FOR JANUARY 1
NEW YEAR FESTIVITIES
JAGANNATH TEMPLE ADMINISTRATION
NEW YEAR ZERO NIGHT CELEBRATIONS
PURI JAGANNATH DARSHAN

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.