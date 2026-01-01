ନୂଆବର୍ଷରେ ଲୋକାରଣ୍ୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର; ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶିଷ ଲଭିଲେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତ
ନବବର୍ଷରେ ଜଗା ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପୁରୀ ବଡଦାଣ୍ଡରେ ଅସମ୍ଭବ ଭିଡ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି । ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଛୁଟୁଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ।
Published : January 1, 2026 at 10:45 AM IST
ପୁରୀ: ନବବର୍ଷର ୨୦୨୬ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ । ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସହ ସାନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ । ରାତ୍ର ୨ ଟା ରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଦର୍ଶନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ଓ ସୁରକ୍ଷାକୁ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ବ ଦିଆଯାଇଛି ।
ହ୍ୟୁମାନ ଚେନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। ସେହିପରି ବଗଲା ଧର୍ମଶାଳା ଠାରୁ ବ୍ୟାରିକେଡ଼ ଭିତରେ ଭକ୍ତମାନେ ଆସି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ଵାର ବାଟେ ପ୍ରବେଶ କରି ବାହାର କାଠ ନିକଟରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ସାନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି ।
ଅନ୍ୟ ତିନି ଦ୍ବାର ପଟେ ପ୍ରସ୍ଥାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଓ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ପୋଲିସଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ