ନୂଆବର୍ଷରେ ଥରିବ ସାରା ଓଡ଼ିଶା, 10 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ 12ଟି ସହର, 10 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ
ଆସନ୍ତାକାଲି ନୂଆବର୍ଷ । ହେଲେ ଶୀତରୁ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ମିଳିବନି ନିସ୍ତାର । ପ୍ରବଳ ଶୀତ ଲହରୀରେ ଥରିବ ସାରା ଓଡିଶା । ଆହୁରି 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘନକୁହୁଡ଼ି ଆଶଙ୍କ ।
Published : December 31, 2025 at 8:12 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟରେ ଅସମ୍ଭବ ଶୀତ ଲହରୀ । ଜାଡ଼ରୁ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ନିସ୍ତାର ମିଳୁନାହିଁ । ଅତ୍ୟଧିକ ଶୀତ ଲହରୀ ସାଙ୍ଗକୁ ଘନ କୁହୁଡ଼ିର ଆସ୍ତରଣ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି । 200 ମିଟରରୁ ହ୍ରାସ ପାଉଛି ଦୃଶ୍ୟମାନତା । ରାଜ୍ୟର ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 4.3 ଜି.ଉଦୟଗିରି ଠାରେ ରେକର୍ଡ଼ କରାଯାଇଛି । ତେବେ ଆହୁରି 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୀତଲହରୀ ସହିତ ରାଜ୍ୟରେ ଘନକୁହୁଡ଼ି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ।
କମିବ ଶୀତ:
ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ କୌଣସି ପାଣିପାଗ ନିୟାମକ ସକ୍ରିୟ ନାହିଁ । ତେଣୁ ଆଗାମୀ ୭ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଖିଲା ପାଗ ରହିବ । ୨ରୁ ୩ ଦିନ ପରେ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା ୨ ରୁ ୩ ଡିଗ୍ରୀ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏହା ସହ ଶୀତ ସାମାନ୍ୟ କମ୍ ଅନୁଭବ ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ।
Warning over the State. Day- 1 to Day-3 : Dense to Very Dense Fog Warning at isolated pockets in the marked districts. Day- 4 to Day-5 : Dense Fog Warning at isolated pockets in the marked districts. Day-6 & Day-7 : No Warning. #Odisha #fog #foggyweather #COLD pic.twitter.com/iHmuxPdiML— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) December 30, 2025
ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ:
ସାରା ରାଜ୍ୟରେ କୁହୁଡିର ସମ୍ଭାବନାକୁ ନେଇ ବିଭାଗ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି । ଆଗାମୀ ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ଅର୍ଥାତ ନୂଆବର୍ଷ ପାଇଁ କନ୍ଧମାଳ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କଟକ, ପୁରୀ,ନୟାଗଡ଼ ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଭଦ୍ରକ ବାଲେଶ୍ୱର ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ ଏହି ୧୦ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଘନ କୁହୁଡି ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ଆସନ୍ତା ୩ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ କୁହୁଡି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ ବୋଲି ବିଭାଗ ଆକଳନ କରିଛି ।
|ତାରିଖ
|ଜିଲ୍ଲା
|ନୂଆବର୍ଷ
|କନ୍ଧମାଳ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କଟକ, ପୁରୀ, ନୟାଗଡ଼, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ
|2 ଜାନୁଆରୀ
|ଜଗତସିଂହପୁର
ପ୍ରବଳ ଶୀତ ଓ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ:
ଅନ୍ୟପଟେ ଏବେବି ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତ ପ୍ରବଳ ଅନୁଭବ ହେଉଥିବା ବେଳେ ୧୨ଟି ସହରରେ ୧୦ ଡ଼ିଗ୍ରୀ ତଳେ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି । ସେହିଭଳି ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ୮ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ସହରରେ କୁହୁଡି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇଥିଲା । ଢେଙ୍କାନାଳ, ଫୁଲବାଣୀ, ନୟାଗଡ ଓ ରାଉଲକେଲା ୪ଟି ସ୍ଥାନରେରେ ଘନ କୁହୁଡି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇଛି । ସେହିପରି ଫୁଲବାଣୀରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ଫୁଲବାଣୀ ୬.୦ ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପାହାଡିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଜି.ଉଦୟଗିରିରେ ୪.୩ ଡିଗ୍ରୀ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି ।
Minimum Temperature Forecast for next 5 days #Odisha #WINTER #temperature pic.twitter.com/InFYDuXoUE— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) December 30, 2025
- ଫୁଲବାଣୀ- 6 ଡିଗ୍ରୀ
- ଝାରସୁଗୁଡ଼ା- 6 ଡିଗ୍ରୀ
- କୋରାପୁଟ- 7 ଡିଗ୍ରୀ
- ରାଉରକେଲା - 8 ଡିଗ୍ରୀ
- ନବରଙ୍ଗପୁର- 9 ଡିଗ୍ରୀ
- ଭବାନୀପାଟଣା- 9 ଡିଗ୍ରୀ
- ଅନୁଗୋଳ - 9 ଡିଗ୍ରୀ
- ସୁନ୍ଦରଗଡ଼- 9 ଡିଗ୍ରୀ
- ବୌଦ୍ଧ- 10 ଡିଗ୍ରୀ
- ବଲାଙ୍ଗୀର- 10 ଡିଗ୍ରୀ
- ସୋନପୁର- 10 ଡିଗ୍ରୀ
- କେନ୍ଦୁଝର- 10 ଡିଗ୍ରୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର