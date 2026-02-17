ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତିକୁ ବିଚାର ନ କରି ୱାର୍ଡ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ; ପୁରୀ ମହାନଗର ନିଗମ ୱାର୍ଡ ଗଠନକୁ ନେଇ ତେଜିଲା ବିବାଦ
ଜନସଂଖ୍ୟା ଅନୁଯାୟୀ ମୋଟ ୩୯ ଟି ଓ୍ବାର୍ଡ ଗଠନ କରାଯାଇଛି । ଜନସଂଖ୍ୟା କମ୍ ଥିବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ୨ ନମ୍ବର ଏବଂ ୩ ନମ୍ବର ଓ୍ବାର୍ଡକୁ ମିଶାଇ ଗୋଟିଏ ଓ୍ବାର୍ଡ କରାଯାଇଛି ।
ପୁରୀ:ପୁରୀ ମହାନଗର ନିଗମ ପାଇଁ ନୂତନ ୱାର୍ଡ ଗଠନ ହୋଇଛି। ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତିକୁ ବିଚାରକୁ ନିଆ ନ ଯାଇ ୱାର୍ଡ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଥିବାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଜୋରଦାର ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି । ମୋଟ ୩୯ଟି ନୂଆ ୱାର୍ଡ ଗଠନ ହୋଇଛି। ତେବେ ୱାର୍ଡ ଗଠନକୁ ନେଇ ଏବେ ବିବାଦ ଦେଖା ଦେଇଛି। ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ୱାର୍ଡ ଗଠନ ହୋଇନଥିବାରୁ ଦୁଇଟି ୱାର୍ଡରେ ଅନେକ ସାହି ମଝିରୁ ଭାଗ ହୋଇଯାଇଛି । ଯାହାକୁ ପୁରୀ ସହର ବାସିନ୍ଦା ଏବଂ ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି । ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି କିମ୍ବା ସାହି ମୂରବୀଙ୍କ ବିନା ପରାମର୍ଶରେ ମନୋମୁଖୀ ଭାବେ ମହାନଗର ନିଗମ ପାଇଁ ନୂଆ ୱାର୍ଡ ଗଠନ ହୋଇଥିବାରୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହା ଉଗ୍ର ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ବୋଲି ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ଓ ବୁଦ୍ଧିଜୀବି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି।
ଅଧିକ ୱାର୍ଡ ଗଠନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି
ପୁରୀ ସହର ବୁଦ୍ଧିଜୀବି ଚକ୍ରଧର ମହାପାତ୍ର ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କୁହନ୍ତି, ଆମେ ପୁରୀ ମହାନଗର ନିଗମ ଗଠନକୁ ସ୍ବାଗତ କରୁଛୁ । ଏହା ଦ୍ଵାରା ପୁରୀର ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ। ତେବେ ପୁରୀ ମହାନଗର ନିଗମ ପାଇଁ ୩୯ଟି ୱାର୍ଡ ଗଠନ ହୋଇଛି। ତେବେ ଅନେକ ୱାର୍ଡରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ରହିଛି । ଏଣୁ ଅଧିକ ୱାର୍ଡ ଗଠନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଲାଗୁଛି କିଛି ତରବରିଆ ଭାବରେ ଏହି ୱାର୍ଡ ଗଠନ କରାଯାଇଛି । ଏହାକୁ ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଉଚିତ୍। ଏହାକୁ ନେଇ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବୁ। ଅଧିକ ୱାର୍ଡ ଗଠନ ପାଇଁ ଦାବି କରିବୁ।
ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବାର ଥିଲା
ପୁରୀ ମହାନଗର ନିଗମ ଗଠନକୁ ସବୁ ମହଲରେ ସ୍ବାଗତ କରାଯାଇଛି। ମହାନଗର ନିଗମ ଗଠନ ହୋଇଥିବାରୁ ଅଧିକ ବଜେଟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ । ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ, ହାତ ପାହାନ୍ତରେ ମୌଳିକ ସେବା ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଯେଭଳି ଭାବେ ମନୋମୁଖୀ ଭାବେ ୱାର୍ଡ ଗଠନ ହୋଇଛି ତାକୁ ବିରୋଧ କରାଯାଉଛି । ଅନେକ ରାସ୍ତା ଅଛି ଯାହାର ଅଧା ଗୋଟିଏ ୱାର୍ଡରେ, ଅନ୍ୟ ଅଧା ଆଉ ଏକ ୱାର୍ଡରେ ରହିଛି । ଯାହା ଫଳରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାସ୍ତା ଓ ନଳା ନିର୍ମାଣରେ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହେବ । ଏହା ଦ୍ଵାରା ଉନ୍ନୟନ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ବାଧା ଉପୁଜିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି । ନୁଆ ୱାର୍ଡ ଗଠନ ପୂର୍ବରୁ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବାର ଥିଲା ବୋଲି ବୁଦ୍ଧିଜୀବି ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ପୁରୀ ମହାନଗର ନିଗମରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ୱାର୍ଡ ଗଠନକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇଛି। ଭୌଗଳିକ ସୀମାକୁ ଗୁରୁତ୍ଵ ଦିଆଯାଇନଥିବାରୁ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ୱାର୍ଡ ଗଠନକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆପତ୍ତି, ପ୍ରସ୍ତାବ ଆହ୍ଵାନ କରାଯିବ। ଏଥିରେ ୱାର୍ଡ ଗଠନକୁ ନେଇ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ୟା ଓ ବିବାଦ ନେଇ ପୁରୀ ଜିଲାପାଳଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯିବ ବୋଲି ବୁଦ୍ଧିଜୀବି ଓ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ କହିଛନ୍ତି।
ସମାଧାନ ନ ହେଲେ ଲୋକେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ
ପୁରୀ ସଦର ବ୍ଳକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଦିବାକର ପାତ୍ର ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କୁହନ୍ତି, ପୁରୀ ମହାନଗର ନିଗମ ପାଇଁ ସଦର ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ୮ ଟି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ନେଇ ୱାର୍ଡ ଗଠନ ହୋଇଛି ସେଥିରେ ବ୍ୟାପକ ତ୍ରୁଟି ରହିଛି । କୌଣସି ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି, ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ମତାମତ ନିଆନଯାଇ ୱାର୍ଡ ଗଠନ ହୋଇଛି। ଯାହା ଫଳରେ ଲୋକମାନେ ବହୁତ୍ ଅସୁବିଧା ଭୋଗିବେ। ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଲୋକମାନେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ । ଏହା ଦ୍ଵାରା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିକାଶ ମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ତେବେ ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ଦେଖିଲେ ପୁରୀ ମହାନଗର ନିଗମ ପାଇଁ ୩୯ ଟି ୱାର୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନୁହେଁ। ଆହୁରି ୫ ରୁ ୬ ଟି ଅଧିକ ୱାର୍ଡ ଗଠନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏ ନେଇ ଆମେ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ।
ପୁରୀ ପୌରପାଳିକାର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଅଭିମନ୍ୟୁ ବେହେରା ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି, ମହାନଗର ନିଗମ ପାଇଁ ଗାଇଡ ଲାଇନ ଅନୁଯାୟୀ ୱାର୍ଡ ଗଠନ ହୋଇଛି। ଆଗାମୀ ୨୨ ତାରିଖରେ ଲୋକମାନେ ନିଜର ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ଦେଇ ପାରିବେ । ଓଡ଼ିଶା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କର୍ପୋରେସନ ଆକ୍ଟର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ୱାର୍ଡ ଗଠନ ହୋଇଛି । ତେବେ ସରକାର ଚାହିଁଲେ ୱାର୍ଡ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବେ।
ଜନସଂଖ୍ୟା ଅନୁଯାୟୀ ୱାର୍ଡ ଗଠିତ:
ନବଗଠିତ ପୁରୀ ମହାନଗର ନିଗମର ଜନସଂଖ୍ୟା ୩,୧୨,୦୦୦ । ଜନସଂଖ୍ୟା ଅନୁଯାୟୀ ମୋଟ ୩୯ ଟି ଓ୍ବାର୍ଡ ଗଠନ କରାଯାଇଛି । ଜନସଂଖ୍ୟା କମ୍ ଥିବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ୨ ନମ୍ବର ଏବଂ ୩ ନମ୍ବର ଓ୍ବାର୍ଡକୁ ମିଶାଇ ଗୋଟିଏ ଓ୍ବାର୍ଡ କରାଯାଇଛି । ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଏବଂ ଜନଜାତିଙ୍କ ପାଇଁ ଓ୍ବାର୍ଡ ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଇଛି । ଜନସଂଖ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ୧ ନମ୍ବର ଓ୍ବାର୍ଡକୁ STଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖାଯାଇଛି । ସେହିପରି SC ବର୍ଗ ପାଇଁ ୪ଟି ଓ୍ବାର୍ଡକୁ ସଂରକ୍ଷିତ କରାଯାଇଛି । ୯ ନମ୍ବର ଏବଂ ୩୩ ନମ୍ବର ଓ୍ବାର୍ଡକୁ SC ମହିଳା ଏବଂ ୮ ଓ ୧୪ ନମ୍ବର ଓ୍ବାର୍ଡକୁ SC ପୁରୁଷ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ କରାଯାଇଛି । ଅନ୍ୟ ୩୪ଟି ଓ୍ବାର୍ଡରେ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷଣ ରଖାଯାଇଛି ।
