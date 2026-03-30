ନନ୍ଦନକାନନରେ ନୂଆ ଅତିଥି: ସାମିଲ ହେଲେ ଡେମାଇସେଲ୍ କ୍ରେନ୍, କଲରାପତରିଆ ବାଘ

ଏହିସବୁ ପକ୍ଷୀ ଆସିବାପରେ ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନରେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ପ୍ରଜାତି ୧୭୯କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ: ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ

By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 30, 2026 at 7:38 AM IST

ଭୁବନେଶ୍ବର: ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର । ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟନରେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ନୂଆ ପକ୍ଷୀ ଡେମାଇସେଲ୍ କ୍ରେନ୍ ଦେଖ‌ିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ । ଏହାସହିତ କଲରାପତରିଆ ବାଘ ସାଙ୍ଗକୁ ନାଲି ଜଙ୍ଗଲୀ କୁକୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ । ଏହିସବୁ ପକ୍ଷୀ ଆସିବାପରେ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନରେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ପ୍ରଜାତି ୧୭୯କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ।

ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନ ଏବଂ ଗୁଜୁରାଟ ଜୁନାଗଡ଼ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଅଦଳବଦଳ ହୋଇଛି । ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଗାଡ଼ିରେ ୩ ପ୍ରଜାତିର ୧୮ ଟି ଜୀବଜନ୍ତୁ ନନ୍ଦନକାନନ ଆସିଛନ୍ତି । ସେଥିରେ ଦୁଇ ଯୋଡ଼ା ଡେମାଇସେଲ୍ କ୍ରେନ୍, ଦୁଇ ଯୋଡ଼ା କଲରାପତରିଆ ବାଘ ଓ ୫ ଯୋଡ଼ା ନାଲି ଜଙ୍ଗଲୀ କୁକୁଡ଼ା ଅଛନ୍ତି । ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପରେ ନିରୀକ୍ଷଣ ଗୃହରେ ରଖାଯାଇଛି । ପ୍ରାୟ ଏକ ମାସ ରହିବା ପରେ କଲରାପତରିଆ ବାଘକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଖୁଆଡ଼ରେ ଛଡ଼ାଯିବ ।

ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୯ ତାରିଖ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନର ଏକ ଟିମ୍ ୩ ପ୍ରଜାତିର ୭ଟି ଜୀବଜନ୍ତୁ ନେଇ ଗୁଜୁରାଟ ଯାଇଥିଲେ । ସେଥିରେ ରହିଥିଲା ଗୋଟିଏ ଅଣ୍ଡିରା ଓଟପକ୍ଷୀ, ତିନିଟି ମାଈ ଚଉସିଂଘା ଓ ଗୋଟିଏ ଅଣ୍ଡିରା, ଦୁଇଟି ମାଈ କୁଜି ହରିଣ ।

ବିଶେଷ କରି ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ବଦଳାଇବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ରୋଗ ହାର କମାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ଅଦଳବଦଳ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରାଯାଇଥିବା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି ।

ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖରେ ବିଶାଖାପାଟଣାସ୍ଥିତ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧି ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କରୁ ୨ଟି ରିଙ୍ଗ୍ ଟେଲଡ୍ ଲେମୁର (୧ ଅଣ୍ଡିରା ଓ ୧ ମାଈ), ୪ଟି ଜଙ୍ଗଲି କୁକୁର (୨ ଅଣ୍ଡିରା ଓ ୨ମାଈ), ଗୋଟିଏ ଅଣ୍ଡିରା ସଲଫର୍ କାଷ୍ଟେଡ୍ କକାଟୋ, ୪ଟି ବନେଟ୍ ମାଙ୍କଡ଼ (୨ଅଣ୍ଡିରା ଓ ୨ ମାଈ), ୨ଟି ନୀଳଗାଈ (୧ଅଣ୍ଡିରା ଓ ୧ମାଈ)ଙ୍କ ସମେତ ୫ ପ୍ରଜାତିର ୧୩ଟି ପ୍ରାଣୀ ନନ୍ଦନକାନନକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା । ଏହାର ପ୍ରତିବଦଳରେ ନନ୍ଦନକାନନରୁ ୩ଟି ସମ୍ବର (୧ ଅଣ୍ଡିରା ଓ ୨ ମାଈ), ୩ଟି ଚଉଶିଙ୍ଗା ହରିଣ (୧ ଅଣ୍ଡିରା ଓ ୨ମାଈ), ୨ଟି ଆସାମ ମାଙ୍କଡ଼ (୧ ଅଣ୍ଡିରା ଓ ୧ ମାଈ), ୪ଟି ଗୁରାଣ୍ଡି (୨ ଅଣ୍ଡିରା ଓ ୨ ମାଈ) ଓ ୩ଟି ଘଡ଼ିଆଳ କୁମ୍ଭୀର (୧ ଅଣ୍ଡିରା ଓ ୨ ମାଈ)ଙ୍କୁ ମିଶାଇ ୫ ପ୍ରଜାତିର ମୋଟ ୧୫ଟି ପ୍ରାଣୀ ବିଶାଖାପାଟଣା ଚିଡ଼ିଆଖାନାକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା ।

