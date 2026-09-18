UPI ନୂଆ ଚାର୍ଜ..ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଝ ହେବ ନା ଖାଉଟିଙ୍କୁ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିବ ?
UPIର ନୂଆ ଚାର୍ଜ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ାଇବ କି ? ନା UPIକୁ ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ଭାବେ ଅଧିକ ସ୍ଥିର କରିବ? ରିପୋର୍ଟ-ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ରାୟ
Published : September 18, 2026 at 3:17 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଡିଜିଟାଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପେମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମ UPIକୁ ନେଇ ଆସିଛି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଅକ୍ଟୋବର ୧୫ରୁ ୟୁପିଆଇ ପେମେଣ୍ଟରେ ଦେବାକୁ ପଡିବ ଟାକ୍ସ । ୨,୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ୟୁପିଆଇ ପେମେଣ୍ଟରେ ୦.୪% MDR ଦେବାରୁ ପଡିବ । ୭୫ ହଜାରରୁ ଅଧିକ କାରବାରରେ ସର୍ବାଧିକ ୩୦୦ ଟଙ୍କା ଚାର୍ଜ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ହେଲେ ଏହାର ସିଧା ପ୍ରଭାବ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ । ୨,୦୦୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପେମେଣ୍ଟ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିରୁ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଟଙ୍କା ପଠାଇବା ମାଗଣା ରହିବ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ MDR ଛାଡ଼ ରହିଛି ।
ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଶୂନ୍ୟ ଚାର୍ଜ ମଡେଲରେ ଚାଲୁଥିବା UPI ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ ଏଣିକି ନିଜ ଭିତ୍ତିଭୂମି, ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ଓ ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ନୂଆ ରାଜସ୍ୱ ମଡେଲକୁ ଆପଣେଇବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ । ଏହା ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ାଇବ କି ? ନା UPIକୁ ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ଭାବେ ଅଧିକ ସ୍ଥିର କରିବ? ଅକ୍ଟୋବର ୧୫ରୁ ଏହି ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତାହାର ଉତ୍ତର ଦେବ।
UPI କଣ ଓ ଭାରତରେ କେବେଠୁ ପ୍ରଚଳିତ
UPI ବା Unified Payments Interface ଏକ ଡିଜିଟାଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା । ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ତୁରନ୍ତ ଟଙ୍କା ପଠାଇବା ଓ ନେବାର ଏହି ଡିଜିଟାଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ UPI କୁହାଯାଏ। Google Pay, PhonePe, Paytm, BHIM ଭଳି ଆପ୍ରେ UPI ବ୍ୟବହାର କରି ପେମେଣ୍ଟ କରାଯାଏ।
ଭାରତରେ ୨୦୧୬-୧୭ ରୁ UPI ପେମେଣ୍ଟ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇ ଆସୁଛି। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ UPI ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ବହୁ ଆଗରେ ରହିଛି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭାରତବର୍ଷରେ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ UPI ପେମେଣ୍ଟ ୩୦ ଲକ୍ଷ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା କାରବାର ହୋଇଛି। ହେଲେ ଏଣିକି ସବୁ UPI କାରବାର ମାଗଣା ରହିବନି। ଅକ୍ଟୋବର ୧୫ରୁ ୨ ହଜାର ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ପେମେଣ୍ଟରେ ୦.୪ ପ୍ରତିଶତ 'ବ୍ୟବସାୟୀ ରିହାତି ହାର' ବା MDR ଲାଗୁ ହେବ। ଅର୍ଥାତ୍ ୩ ହଜାର ଟଙ୍କାର ପେମେଣ୍ଟରେ ୧୨ ଟଙ୍କା MDR ଦେବାକୁ ପଡିବ । ୭୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ବା ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ କାରବାରରେ ଏହାର ସର୍ବାଧିକ ସୀମା ୩୦୦ ଟଙ୍କା ରଖା ଯାଇଛି । ତେବେ ବ୍ୟକ୍ତିରୁ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ UPI ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଏବଂ ୨ ହଜାର ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ P2M ପେମେଣ୍ଟ ମାଗଣା ରହିବ। ତେବେ NPCI ବା ନ୍ୟାସନାଲ ପେମେଣ୍ଟ କର୍ପୋରେସନ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆର ନୂଆ ଫ୍ରେମୱାର୍କ ଅନୁସାରେ, ଏହି ଚାର୍ଜ ଗ୍ରାହକ ନୁହେଁ ବ୍ୟବସାୟୀ ଦେବେ ।
ପ୍ରଥମ ପ୍ରଭାବ ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ
ଅର୍ଥନୈତିକ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଅରୁଣ କୁମାର ସାବତ କହନ୍ତି, “UPI ଚାର୍ଜରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ଏହାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଉପରେ। ଯେଉଁମାନେ ଛୋଟ ଦୋକାନ କିମ୍ବା ସାଧାରଣ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ଚାର୍ଜ ଆର୍ଥିକ ଚାପ ବଢ଼ାଇପାରେ। ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଉପରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିଲେ, ସେମାନେ ତାହାର ଅର୍ଥ ଗ୍ରାହକଙ୍କଠାରୁ ଆଦାୟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ସିଧାସଳଖ ଗ୍ରାହକଙ୍କଠାରୁ ଚାର୍ଜ ନ ନିଆଗଲେ ମଧ୍ୟ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଖାଉଟିଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିପାରେ। ଯଦି ଏହି ସୀମାକୁ ଏକ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ବଢ଼ାଇ ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କରାଯାଏ, ତେବେ ଛୋଟ ଓ ମଧ୍ୟମ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଉପରେ ଚାର୍ଜର ଚାପ କମିପାରିବ ।”
ସାବତ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, “ଏହି ଚାର୍ଜର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଚଳାଇବା, ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଓ ପେମେଣ୍ଟ ଇନ୍ଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରର ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ପୂରଣ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଚାର୍ଜ ଯଦି ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼େ, ତେବେ ସେହି ଖର୍ଚ୍ଚ ଶେଷରେ ପଣ୍ୟ କିମ୍ବା ସେବାର ଦାମରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଥାଏ। ଫଳରେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଓ ଖାଉଟି ଉଭୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ବଡ଼ କାରବାର ପାଇଁ ଚାର୍ଜ ଆସିଲେ ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ ଗୁଣାତ୍ମକ ଓ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଭାର ଯେପରି ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟୀ ଓ ସାଧାରଣ ଖାଉଟିଙ୍କ ଉପରେ ନ ପଡ଼େ, ସେଥିପ୍ରତି ନଜର ଦେବା ଜରୁରୀ। SIP କିମ୍ବା ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଫଣ୍ଡ ଭଳି କିଛି ଆର୍ଥିକ ସେବାରେ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ହାରର ଚାର୍ଜ ରହିଛି। ସେହିପରି UPIରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଚାର୍ଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆସେ, ତେବେ ଏହା କେଉଁ କାରବାରରେ, କେତେ ହାରରେ ଏବଂ କାହା ଉପରେ ଲାଗୁ ହେବ ସେଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟତା ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ।”
ସବୁ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଏହି ଚାର୍ଜ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ମାସକୁ UPI QR ମାଧ୍ୟମରେ ୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ MDRରୁ ଛାଡ଼ ରହିବ। ଏହାସହ ୨ ହଜାର ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ P2M କାରବାର ମଧ୍ୟ ଶୁଳ୍କମୁକ୍ତ। NPCI କହିଛି, ଏଭଳି ଛୋଟ ମୂଲ୍ୟର କାରବାର UPI P2M ଭଲ୍ୟୁମର ୯୫ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ। ଅନ୍ୟପଟେ ରେଳ, ଇନ୍ଧନ, ଟେଲିକମ୍, ବୀମା ଓ କିଛି ଅନ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସେବାରେ ୨ ହଜାର ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ କାରବାର ପାଇଁ ଫ୍ଲାଟ୍ ୫ ଟଙ୍କା MDR ରହିବ।
ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ
ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଜଣେ ଗ୍ରାହକ ସୁକୁମାର ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, “UPI ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସରକାର ଯେଉଁ ନୂଆ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛନ୍ତି, ତାହା ଆମ ଭଳି ସାଧାରଣ ଖାଉଟିଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମ ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ ଆର୍ଥିକ ଚାପ ପଡ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟକୁ ସରଳ ଓ ସୁବିଧାଜନକ କରିବା ବଦଳରେ ଯଦି ଏଥିରେ ଅତିରିକ୍ତ ଦେୟ ବା ଚାର୍ଜର ବୋଝ ପଡ଼େ, ତେବେ ତାହାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ସରକାର ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ଆମେ ତାହା ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ । କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଖାଉଟିଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ଓ ସୁବିଧାକୁ ନଜରରେ ରଖି ସରକାର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିର ପୁନର୍ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣନ୍ତୁ। ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସହଜ ଓ ଖର୍ଚ୍ଚମୁକ୍ତ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ।”
ବିଦେଶରେ ଚାଲିଛି କହି ଆମ ଦେଶରେ ଲଦି ଦେବା ଠିକ ନୁହେଁ
ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ କହିଛନ୍ତି, “ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଚାର୍ଜ ଲାଗିବା ଆମ ଭଳି ସାଧାରଣ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ଆଜିକାଲି ଅଧିକାଂଶ ଗ୍ରାହକ ନଗଦ ଟଙ୍କା ବଦଳରେ UPI ମାଧ୍ୟମରେ ପେମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଏଭଳି ସମୟରେ ଡିଜିଟାଲ କାରବାର ଉପରେ ଯଦି ଅତିରିକ୍ତ ଚାର୍ଜ ପଡ଼େ, ତେବେ ଏହାର ସିଧା ପ୍ରଭାବ ଆମ ବ୍ୟବସାୟ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସାୟର ଲାଭ ବହୁତ ଅଧିକ ନୁହେଁ। ସେଥିରେ ଆଉ ଏକ ଚାର୍ଜ ଯୋଡ଼ିଲେ ଆମ ଉପରେ ଆର୍ଥିକ ଚାପ ବଢ଼ିବ। ଯଦି ଆମ ବ୍ୟବସାୟରୁ ଅତିରିକ୍ତ ଟଙ୍କା କଟିବ, ତେବେ ସେହି ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ଆମେ ନିଜେ ସବୁବେଳେ ବହନ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ତାହାର ପ୍ରଭାବ ଦ୍ରବ୍ୟର ଦାମ କିମ୍ବା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ବିଦେଶରେ ଏଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଛି ବୋଲି କହି ଆମ ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଲାଗୁ କରିବା ଆମ ଭଳି ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ସହଜ ନୁହେଁ। ଆମର ଅନୁରୋଧ, ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ସମୟରେ ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟୀ ଓ ସାଧାରଣ ଖାଉଟିଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଅନ୍ତୁ।
ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ, ଅକ୍ଟୋବର ୧୫ରୁ ନୂଆ ନିୟମ ଲାଗୁ ହେଲେ ଏମ୍ଡିଆର୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଭାର ବ୍ୟବସାୟୀ ନିଜେ ବହନ କରିବେ ତ ? ନା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଉପରେ ପକଇବେ ?
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ MDR ଓ UPI ପେମେଣ୍ଟକୁ ନେଇ ଦ୍ବନ୍ଦ୍ବରେ ପଡିଛନ୍ତି କି ? ଗୋଟିଏ କ୍ଲିକରେ ବୁଝନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ଶୁଳ୍କ ଗଣିତ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଅଭ୍ୟାସ, ଏବେ ଟ୍ୟାକ୍ସ...ସାଉଣ୍ଡ ବକ୍ସ ବଦଳରେ କ୍ୟାସ ବକ୍ସକୁ ଫେରିବା ଲାଗି ବେପାରୀଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତି