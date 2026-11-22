ଓଡ଼ିଶାରେ ଖୋଲିବ ନୂଆ ଟ୍ରେକିଂ ରୁଟ୍, ୧୨ଟି ସ୍ଥାନରେ ଇକୋଟୁରିଜିମ୍ର ବଡ଼ ଯୋଜନା
ଇକୋଟୁରିଜିମ୍ ଓ ପ୍ରକୃତିଭିତ୍ତିକ ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ନୂଆ ଦିଗ ଦେବାକୁ ଦୁଇଟି ଅଭିଜ୍ଞ ସଂସ୍ଥା ସହ ବୁଝାମଣାପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛି ଇକୋଟୁରିଜିମ୍ ଓଡ଼ିଶା । ରିପୋର୍ଟ-ବିକାଶ ଦାସ
Published : November 22, 2026 at 7:33 AM IST
New trekking routes in Odisha, ଭୁବନେଶ୍ବର : ଜଙ୍ଗଲ, ପାହାଡ଼ରେ ଟ୍ରେକିଂର ମଜା । ପ୍ରକୃତିର ମନୋରମ ପରିବେଶରେ ଟ୍ରେକିଂର ମଜା ନେବେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ । ଜଙ୍ଗଲ, ପାହାଡ଼, ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଓ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିକଶିତ ହେବ ନୂଆ ନୂଆ ଟ୍ରେକିଂ ରୁଟ୍ । ଇକୋଟୁରିଜିମ୍ ଓ ପ୍ରକୃତିଭିତ୍ତିକ ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ନୂଆ ଦିଗ ଦେବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ । ଏଥିପାଇଁ ଦୁଇଟି ଅଭିଜ୍ଞ ସଂସ୍ଥା ସହ ବୁଝାମଣାପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛି ଇକୋଟୁରିଜିମ୍ ଓଡ଼ିଶା ।
ଏହି ଯୋଜନାରେ ରାଜ୍ୟର ୧୨ଟି ପ୍ରମୁଖ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀରେ ଟ୍ରେକିଂ ପଥ ଚିହ୍ନଟ, ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଓ ଜିପିଏସ୍ ମ୍ୟାପିଂ କରାଯିବ । ଇଣ୍ଡିଆହାଇକ୍ସ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଶିମିଳିପାଳ, କୁଲଡିହା, ବଦରମା- ଦେବ୍ରିଗଡ଼, ବାଲୁଖଣ୍ଡ- କୋଣାର୍କ, ବିଚିତ୍ରପୁର- ତାଳସାରୀ, ଭିତରକନିକା, ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ଓ ଚନ୍ଦକା ଆଦି ୮ଟି ସ୍ଥାନରେ ଟ୍ରେକିଂ ରୁଟ୍ ବିକଶିତ କରିବ । ସେହିପରି ଅର୍ବାନ୍ ୱାଇଲ୍ଡ- ପିକ୍ ବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଦେଓମାଳି-କୋରାପୁଟ, ଲଖାରୀ- ଜିରାଙ୍ଗ, ସାତକୋଶିଆ ଓ ଖଣ୍ଡାଧାର-ଟେନ୍ସା ଭଳି ୪ଟି ସ୍ଥାନରେ ଟ୍ରେକିଂ ପଥର ମାନଚିତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ ।
ଏହି ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ୪ ଦିନିଆ ଓ ୮ ଦିନିଆ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଟ୍ରେକିଂ ଅନୁଭୂତି ବିକଶିତ କରାଯିବ । ଟ୍ରେକିଂ ସମୟରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା, ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ପରିବେଶର ସନ୍ତୁଳନକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯିବ । ସେହିପରି ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକଯୁବତୀଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତି ଗାଇଡ୍ ଭାବେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେବା ସହ ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ସମୁଦାୟଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଜୀବିକାର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ।
ଏହି ଅବସରରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଧାନ ମୁଖ୍ୟ ବନ ସଂରକ୍ଷକ (ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ) ତଥା ମୁଖ୍ୟ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାରକ ପ୍ରେମ କୁମାର ଝା କହିଛନ୍ତି, “ଓଡ଼ିଶାରେ ନୂତନ ଟ୍ରେକିଂ ପଥର ବିକାଶ ରାଜ୍ୟରେ ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ଇକୋଟୁରିଜିମ୍ର ପ୍ରସାର ଦିଗରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ । ଏହା କେବଳ ଓଡ଼ିଶାର ସମୃଦ୍ଧ ଜୈବବିବିଧତାକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବ ନାହିଁ, ବରଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବିକାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବ । ଇକୋଟୁରିଜିମ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକ ଆଦର୍ଶ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ଗଢ଼ିତୋଳିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ଦିଗରେ ଏହା ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ପଦକ୍ଷେପ," ଅଟେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ଏହା ସହିତ ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ପରିବେଶଗତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା, ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଶିମିଳିପାଳ, ଦେଓମାଳି, କୋଣାର୍କ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏହି ନୂତନ ଟ୍ରେକିଂ ପଥଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାବେ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ପ୍ରକୃତି ଗାଇଡ୍ ଏବଂ ସମୁଦାୟଭିତ୍ତିକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପାଇଁ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ତିନି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଉପରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ନିଲମ୍ବନ ଛାଟ: ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବିଚାରାଧୀନ ଥିବା ଦର୍ଶାଇ ଆଦେଶ ଜାରି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର