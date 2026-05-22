ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା; ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ହେବେ ERO, ବିଡିଓଙ୍କୁ ମିଳିଲା AERO ଦାୟିତ୍ୱ
ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ସଂଶୋଧନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅଧିକ ସ୍ବଚ୍ଛ କରିବାକୁ ଆୟୋଗ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି । ରିପୋର୍ଟ- ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : May 22, 2026 at 7:22 PM IST
ODISHA PANCHAYAT ELECTION, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆସନ୍ତା ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେବ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ଅବାଧ । ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶାସନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି । ନୂତନ ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ERO ଓ BDOଙ୍କୁ AERO ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଛି । ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ସଂଶୋଧନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅଧିକ ସ୍ବଚ୍ଛ କରିବାକୁ ଆୟୋଗ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି । ପୂର୍ବରୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ଅଧିକୃତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିଲା । ସେହିପରି ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ପିଇଓ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ନେଇ ଆୟୋଗଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ତତ୍ପର ହୋଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ।
ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ସଂଶୋଧନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସ୍ବଚ୍ଛ କରିବାକୁ ଆୟୋଗଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପ:
ଆସନ୍ତା ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶାସନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି । ନୂତନ ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସବ-ଡିଭିଜନ ଅଞ୍ଚଳର Electoral Registration Officer ବା ERO ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକର Block Development Officer ବା BDOଙ୍କୁ Assistant Electoral Registration Officer ବା AERO ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି । ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ସଂଶୋଧନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅଧିକ ସ୍ବଚ୍ଛ କରିବାକୁ ଆୟୋଗ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି ।
ଜିଲ୍ଲାପାଳ କିମ୍ବା ଅଧିକୃତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଉଥିଲା ପରିଚାଳନା:
ଆଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ, ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ନାମ ସାମିଲ କରିବା ସହିତ ସଂଶୋଧନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅଭିଯୋଗ ଓ ଆବେଦନଗୁଡ଼ିକୁ ସବ-କଲେକ୍ଟର ସ୍ତରରେ ବିଚାର କରାଯିବ । ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ERO କିମ୍ବା AEROଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖରେ ଅପିଲ କରିପାରିବେ । ଏହା ଫଳରେ ଭୋଟର ତାଲିକା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅଭିଯୋଗର ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ ହେବ ଅୟୋଗ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି । ପୂର୍ବରୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେକ୍ଟର କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ଅଧିକୃତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିଲା । ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ସବ-ଡିଭିଜନ ଓ ବ୍ଲକ ସ୍ତରକୁ ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକୃତ ହୋଇଥିବାରୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଧିକ ତ୍ୱରିତ ଓ ଫଳଦାୟକ ହେବ ବୋଲି ପ୍ରଶାସନିକ ମହଳରେ ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି ।
ଅୟୋଗଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ:
ଏହି ଆଦେଶ ସମସ୍ତ Revenue Divisional Commissioner ବା RDC, ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ସବ୍ କଲେକ୍ଟର, ବିଡିଓ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପଠାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି । ଏହି ପ୍ରଶାସନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନେଇ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ସହଦେବ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି । ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି । ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବ୍ୟସ୍ତତା, ଜନଶୁଣାଣୀ, ବିଭିନ୍ନ ଜରୁରୀ ଘଟଣା ସମୟରେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଦାୟିତ୍ୱ ସହ ଯୋଜନା ରୂପାନୟନ କାର୍ଯ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ନ୍ୟସ୍ତ । ତେଣୁ ସେମାନେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଛୋଟ କିନ୍ତୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ପାଇଁ ସମୟ ଦେବା କଷ୍ଟକର । ତେଣୁ ଏହା ଅୟୋଗଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ।"
PEO ନିଯୁକ୍ତି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ:
ସେପଟେ ଆଗାମୀ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପଞ୍ଚାୟତ ଏକ୍ସିକ୍ୟୁଟିଭ ଅଫିସର ବା PEO ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି । ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନୀୟଜଳ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଓଡ଼ିଶା ସବଅର୍ଡିନେଟ ଷ୍ଟାଫ ସିଲେକ୍ସନ କମିଶନ ବା OSSSCକୁ ଚିଠି ଲେଖି ଶୀଘ୍ର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ସହ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି । ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ପିଇଓ ପଦ ଖାଲି ଥିବାରୁ ଗ୍ରାମସ୍ତରର ପ୍ରଶାସନ ଓ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଥିବା କଥା ସରକାର ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି । ଆଗାମୀ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଗ୍ରାମସ୍ତରର ପ୍ରଶାସନକୁ ସକ୍ରିୟ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୟାସ ବୋଲି ମନେ କରାଯାଉଛି ।
ପଦ ଖାଲି ରହିଲେ ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା ହୋଇପାରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ:
ପଞ୍ଚାୟତ ଏକ୍ସିକ୍ୟୁଟିଭ ଅଫିସର- PEOମାନେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରର ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମୂଳ । ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଆଇନଗତ, ବିକାଶମୂଳକ ଓ ନିର୍ବାଚନ ସମ୍ପର୍କିତ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ପଦଗୁଡ଼ିକ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଖାଲି ରହିବାରୁ ଦୈନିକ ପ୍ରଶାସନିକ କାର୍ଯ୍ୟ, ରେକର୍ଡ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଓ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ସରକାରୀ ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ବୟନ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି । ବିଶେଷ କରି ଆଗାମୀ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ପିଇଓମାନଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ସରକାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି । ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା, ଭୋଟର ତାଲିକା ଓ ରେକର୍ଡ ସଂରକ୍ଷଣ, ନିର୍ବାଚନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସହ ସମନ୍ୱୟ ଏବଂ ପ୍ରାକ ନିର୍ବାଚନ ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପିଇଓମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଅତ୍ୟଧିକ । ତେଣୁ ଏହି ପଦ ଖାଲି ରହିଲେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସୁଚାରୁ ପରିଚାଳନା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଇଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର