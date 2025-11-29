ETV Bharat / state

Subhadra Yojana: ଏକାଥରକେ ଦୁଇଟି କିସ୍ତି ପାଇବେ ନୂଆ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ହିତାଧିକାରୀ, ଏହି ଦିନ ମିଳିବ ଟଙ୍କା

ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ନୂଆ କରି ଯୋଡି ହୋଇଥିବା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଏକାଥରକେ 2ଟି କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ।

Subhadra Yojana
ଏକାଥରକେ ଦୁଇଟି କିସ୍ତି ପାଇବେ ନୂଆ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ହିତାଧିକାରୀ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 29, 2025 at 7:40 PM IST

Subhadra Yojana ଭୁବନେଶ୍ବର: ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍‌ ଦେଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା । ନୂଆବର୍ଷରେ ଏକାଥରେ 2ଟି କିସ୍ତି ପାଇବେ ସୁଭଦ୍ରା ହିତାଧିକାରୀ । ନୂଆ ଯୋଡି ହୋଇଥିବା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଏକାଥରକେ 2ଟି କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେବ । 2ଟି କିସ୍ତି ଦେବାକୁ ଜାନୁଆରୀ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରୁ କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ।

ଏକାଥରକେ ଦୁଇଟି କିସ୍ତି ପାଇବେ ନୂଆ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ହିତାଧିକାରୀ (ETV Bharat)

ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା:

ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି, "ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଁ ଏବେ ଆମେ ଏକ ପୋର୍ଟାଲ ଖୋଲିଛୁ । ଯାହାକୁ 21 ବର୍ଷ ହେଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲରେ ସଂଯୋଗ କରୁଛୁ । ଏହାସହ NFSA ବା SFSSର ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ଯେଉଁମାନେ ନୂଆରେ ଯୋଡି ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏକାଥରେ 2ଟି କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ । ଏହି ଦୁଇ କିସ୍ତି ଏକାଥରେ ଦେବା ପାଇଁ ଜାନୁଆରୀ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରୁ ଆମେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ବରାନ୍ବିତ କରୁଛୁ । ଯେଉଁମାନେ କିଛି ପାଇ ନଥିଲେ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ, ନୂଆ ବର୍ଷ ଆସୁ ଆସୁ ସେ ଅଭିଯୋଗ ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ । ସମସ୍ତେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ପାଇବେ ।"

ତେବେ ସୁଭାଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ 17 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀ ଯୋଡି ହୋଇଛନ୍ତି । 17,83,251 ମହିଳାଙ୍କୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଯୋଜନାରେ ଯୋଡା ଯାଇଛି । ସେହିପରି 9,36,283 ଆବେଦନକୁ ରିଜେକ୍ଟ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି । ସେପଟେ ଗତକାଲି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଁ 295 କୋଟି ଅତିରିକ୍ତ ବ୍ୟୟବରାଦ ବିଧାନସଭାର ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ଉପସ୍ଥାପନ ହୋଇଛି ।

ଜେଣ୍ଡର ରେସ୍ପନସିଭ୍‌ ସେଲ୍‌:
ସେପେଟେ ଭୁବନେଶ୍ବର ସ୍ଥିତ କୃଷି ଭବନରେ ଉନ୍ନୋଚିତ ହୋଇଛି ଜେଣ୍ଡର ରେସ୍ପନସିଭ୍‌ ସେଲ୍‌ (Gender Responsive Cell) । ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ କକନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂଦେଓ ଓ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ମହିଳା ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଜେଣ୍ଡର ରେସ୍ପନସିଭ୍‌ ସେଲ୍‌ର ଉଦ୍‌ଘାଟନ କରାଯାଇଛି । ଏହି ସେଲ୍ ମହିଳାମାନଙ୍କ ତାଲିମ, ବଜାର ସଂଯୋଗୀକରଣ, ଋଣ ପ୍ରଦାନ ଏବଂ ଅନ୍ତ୍ୟୋଦୟ ବିକାଶ ଆଦିରେ ସହାୟକ ହେବ । ଯାହାକି ମହିଳାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିକାଶ ପାଇଁ ଏକ ସୁଦୃଢ଼ ମଡେଲ୍‌ ସାଜିବ । ମିଲେଟ୍‌ ଚାଷ ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣରେ ୭୫%ରୁ ୮୦% ଭାଗ ମହିଳାମାନେ ହିଁ ଜଡ଼ିତ ଥିବାରୁ ଏହି ସେଲ୍ ଓଡ଼ିଶାର ମିଲେଟ୍‌ ବିପ୍ଲବକୁ ଆହୁରି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବ ବୋଲି ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି ।


ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

