ETV Bharat / state

ବଙ୍ଗୋପସାଗରରୁ ଚିହ୍ନଟ ହେଲା ନୂତନ ପ୍ରଜାତିର ମାଛ

ଗୋପାଳପୁରର ଭାରତୀୟ ପ୍ରାଣୀ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ଡିଏନଏ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଇ ଏଭଳି ସୁଫଳ ମିଳିଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ରିପୋର୍ଟ ସମୀର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ

New fish species
ନୂଆ ପ୍ରଜାତି ମାଛ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 30, 2026 at 8:41 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ବ୍ରହ୍ମପୁର: ଭାରତୀୟ ପ୍ରାଣୀ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ସଂସ୍ଥା ବଙ୍ଗୋପସାଗରରୁ ଚିହ୍ନଟ କରିଛି ପୁଣି ଏକ ନୂତନ ପ୍ରଜାତିର ମାଛ । ରାଜ୍ୟର ଗୋପାଳପୁର ଜେଡ୍.ଏସ୍.ଆଇ ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ଏହି ନୂତନ ପ୍ରଜାତିର ବାଥିମାଇରସ ପରପ୍ଲେକସସ ମାଛକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିବା କୁହାଯାଇଛି । ୨୦୨୧ ମସିହାରୁ ପାରାଦ୍ୱୀପ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରୁ ପ୍ରଥମେ ଏହି ପ୍ରଜାତିର ମାଛକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିଲା । ଗୋପାଳପୁରର ଭାରତୀୟ ପ୍ରାଣୀ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରିବା ପରେ ଡିଏନଏ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଇ ଏଭଳି ସୁଫଳ ମିଳିଥିବା ଜଣାପଡିଛି ।

ଗବେଷଣା ପାଇଁ ଆମେରିକା ପଠାଯାଇଥିଲା

୨୦୨୫ ରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଗୋଦାବରୀ, କାକିନାଡ଼ାରୁ ଏହି ପ୍ରଜାତିର ୩୨ଟି ମାଛ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଗୋପାଳପୁର ଜେଡଏସଆଇ ପକ୍ଷରୁ ଏହାକୁ ଆଣି ଗବେଷଣା କରାଯାଇଥିଲା । ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେରିକାର ବୁଲେଟିନ ଅଫ ମେରାଇନ ସାଇନ୍ସକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା । ସେଠାରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଏହା ଏକ ନୂତନ ପ୍ରଜାତିର ମାଛ ହୋଇଥିବା ଗବେଷଣାରୁ ନିଷ୍କର୍ସ ପାଇବା ପରେ ଅନ୍ତଃଜାତୀୟ ସାମୁଦ୍ରିକ ବିଜ୍ଞାନ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା ।

ଗୋପାଳପୁର ଜେଡ୍.ଏସ୍.ଆଇ ତଥା ଭାରତୀୟ ପ୍ରାଣୀ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ଡ. ଅନିଲ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଡ. ସ୍ମୃତିରେଖା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଡ. ଦୀପାଞ୍ଜନ ରାୟ, ଡ. ସ୍ୱରୂପ ରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି, ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଶେଖର ମିଶ୍ର, ଡ. ଜିତେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସୁନ୍ଦରରାୟଙ୍କ ମିଳିତ ଟିମ୍ ଏହି ମାଛକୁ ନେଇ ଅନେକ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ସହିତ ଡି.ଏନ୍.ଏ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ ।

ନୂଆ ପ୍ରଜାତିର ମାଛ

ଏହି ମାଛ ପ୍ରାୟତଃ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ତଟରୁ ପ୍ରାୟ ୫୦ ରୁ ୧୦୦ ମିଟର ଗଭୀର ଜଳରେ ଦେଖାଯାଏ । ମାଛର ଶରୀର ଲମ୍ବା ଓ ନଳାକାର। ଏପରିକି ମାଛର ମୁଣ୍ଡ ଓ ନାକର ଅଗ୍ରଭାଗର ଗଠନ ରହିଥାଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର । ଶରୀରର ରଙ୍ଗ ଗୋଲାପୀରୁ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗର ହୋଇଥାଏ। ମୁଣ୍ଡର ଉପର ଭାଗରେ କଳା ରଙ୍ଗର ଅଧିକ ପିଗ୍‌ମେଣ୍ଟ ଥିବା ସହ ଆଖିରୁ ନାକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଳା ଦାଗ ଦେଖାଯାଏ। ଏହାର ଡର୍ସାଲ୍ ଓ ଆନାଲ୍ ଫିନ୍‌ ବାହ୍ୟ ସୀମାରେ ସରୁ କଳା ଧାର ରହିଥାଏ। ଏହି ବିଶେଷ ଆକୃତିଗତ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ଏହି ମାଛକୁ ନିକଟ ସମ୍ପର୍କୀୟ ପ୍ରଜାତି ଠାରୁ ଅଲଗା କରିଥାଏ । ଏହାର ପାଟିରେ ତଳ ମାଢ଼ି ଓ ଉପର ମାଢ଼ି ସମେତ ମୁଣ୍ଡ ଦାନ୍ତ ରହିଥିବା ବେଳେ ମୁଣ୍ଡ ଭାଗରେ ଦାନ୍ତ ରହିଛି । ଏହି ମାଛ ବିଷାକ୍ତ ନୁହନ୍ତି । ଏହାକୁ ପରୀକ୍ଷାଗାରରେ ରଖାଯାଇ ଅଧିକ ଗବେଷଣା ଜାରି ରହିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଗୋପାଳପୁର ଜେଡ୍.ଏସ୍.ଆଇ ତଥା ଭାରତୀୟ ପ୍ରାଣୀ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ସଂସ୍ଥା କେନ୍ଦ୍ରର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଡ଼.ଅନିଲ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟରେ ନୀଳ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଗୁରୁତ୍ବ, ୨୫ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାଛ ରପ୍ତାନୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପାଠପଢା ସହ ରଙ୍ଗୀନ ମାଛ ଚାଷ ନିଶାରେ ଗଞ୍ଜାମର B.tech ଛାତ୍ର, ନାଁ ଜଗନ୍ନାଥ...

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର

TAGGED:

ବଙ୍ଗୋପସାଗର ନୂତନ ପ୍ରଜାତି ମାଛ
ନୂତନ ପ୍ରଜାତି ମାଛ ଗବେଷଣା
NEW FISH BAY OF BENGAL
BAY OF BENGAL FISH
NEW FISH SPECIES

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.