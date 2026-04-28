ଖୁବଶୀଘ୍ର ଆସିବ ନୂଆ 'ପୁନର୍ବାସ ଏବଂ ଥଇଥାନ ନୀତି': ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ

କୋଇଲା ଖଣି ଅଞ୍ଚଳରେ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପୁନର୍ବାସ ଓ ଥଇଥାନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଇଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ । ରିପୋର୍ଟ- ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ

New rehabilitation and resettlement policy coming soon Revenue Minister
ଖୁବଶୀଘ୍ର ଆସିବ ନୂଆ 'ପୁନର୍ବାସ ଏବଂ ଥଇଥାନ ନୀତି': ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ
By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 28, 2026 at 10:11 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟରେ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଆସିବ ନୂଆ 'ପୁନର୍ବାସ ଏବଂ ଥଇଥାନ ନୀତି' । ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆରପିଡିଏସି ମାଧ୍ୟମରେ ସିବି କ୍ଲଜରୁ କୋଇଲା ଖଣି ନଥିବା ଅଞ୍ଚଳକୁ ବାଦ ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି । ଏହା କହିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ । କୋଇଲା ଖଣି ଅଞ୍ଚଳରେ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପୁନର୍ବାସ ଓ ଥଇଥାନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଇଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ । ଖଣି ଖନନ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆମେ ବିପଦରେ ପକାଇ ପାରିବା ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।

ଲୋକସେବା ଭବନରେ ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ କୋଇଲା ଖଣି ଥିବା ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କର ତାପଜ ଶକ୍ତି ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପୁନର୍ବାସ ଓ ଥଇଥାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି । ଅନୁଗୋଳ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଖଣି ଖନନ ଏବଂ ତାପଜ ଶକ୍ତି ପ୍ରକଳ୍ପ ନିମନ୍ତେ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଯୋଗୁଁ ବିସ୍ଥାପିତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପୁନର୍ବାସ ଓ ଥଇଥାନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଦୃଢ଼ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଖଣି ଏବଂ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ ଖଣି କମ୍ପାନୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଟ୍ରକମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଫ୍ଲାଏ ଆଶ ପରିବହନ ହେଉଛି । ଏହା ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଦୂଷଣ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜୁଛି । ମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଗିଦ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ସହ କେବଳ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୀମିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ଟ୍ରକ ପରିବହନ ନିମନ୍ତେ ଅନୁମତି ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ସେହିପରି ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡର କ୍ଷେତ୍ରାଧିକାରୀମାନେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ନିୟମିତ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରି ପ୍ରଦୂଷଣ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଦିଗରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁରୁତ୍ଵାରୋପ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ରାସ୍ତାରେ ପରିବହନକୁ ହ୍ରାସ କରି ଭୂତଳ ମାଧ୍ୟମରେ ଫ୍ଲାଏ ଆଶ ନିଷ୍କାସନ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ପରିଚାଳନା କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଟ୍ରାଫିକ ସମସ୍ୟା ତଥା ପରିବେଶ ଜନିତ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାତି ସମୟ ଏବଂ ଟ୍ରକରେ ପାଲ ଘୋଡ଼ାଇ ଫ୍ଲାଏ ଆଶ ପରିବହନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ପାଉଁଶ ପରିବହନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଖୋଲା ଟ୍ରକ ପରିବର୍ତ୍ତେ କଭର ଟ୍ରକ ବା କଣ୍ଟେନର ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ପାଉଁଶ ପରିବହନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାମାଣିକ କାର୍ଯ୍ୟପଦ୍ଧତି ସମ୍ପର୍କିତ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ସେହିଭଳି ନିୟମ ବହିର୍ଭୂତ ଅଥବା ପରିବେଶ ବିରୋଧୀ ତଥା ଅନାଧିକୃତ ଭାବେ ପାଉଁଶ ପକାଇଲେ ଦୃଢ଼ ଆଇନଗତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ମହାନଦୀ କୋଲଫିଲ୍ଡସ ଲିମିଟେଡ୍ ବା ଏମସିଏଲକୁ ଅଧିଗୃହିତ ଜମି ଉପରେ ଜମିପଟ୍ଟା ସହ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିସ୍ଥାପିତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପୁନର୍ବାସ ଓ ଥଇଥାନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ କମ୍ପାନୀଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ସରକାରୀ ଜମି ପ୍ରଦାନ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ । ଏହା ସହ ଆବଶ୍ୟକସ୍ଥଳେ ଶେଷ ବିକଳ୍ପ ଭାବେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ନିମନ୍ତେ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । କମ୍ପାନୀମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଜମିର ସଠିକ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ସହ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବେ । ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ଜନକଲ୍ୟାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।

ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, "ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଖଣି ଚାହୁଁ, ଆମେ ଶିଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁ । ମାତ୍ର ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପକ୍ଷଧାରୀ । ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆମେ ବିପଦରେ ପକାଇପାରିବା ନାହିଁ । ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକଙ୍କୁ ବିସ୍ଥାପିତ କରି ଅନ୍ୟ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବା କଦାପି ସମୀଚୀନ ନୁହେଁ ।" ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ଵାର୍ଥ ଓ ସୁରକ୍ଷାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ ଶିଳ୍ପ ବିକାଶକୁ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁରୁତ୍ଵାରୋପ କରିଛନ୍ତି । ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟାଗୁଡିକୁ ପୁନର୍ବିଚାର କରାଯିବ । ଭୂମି ହରାଇଥିବା ତଥା ବିସ୍ଥାପିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପୁନର୍ବାସ ଏବଂ ପାରିପାର୍ଶ୍ବିକ ଉନ୍ନୟନ ପରାମର୍ଶଦାତା ସମିତି ବା ଆରପିଡିଏସି ମାଧ୍ୟମରେ ସିବି କ୍ଲଜରୁ କୋଇଲା ଖଣି ନଥିବା ଅଞ୍ଚଳକୁ ବାଦ ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ।

ସେହିପରି ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଖଣି ଖନନ ଓ ପାଉଁଶ ନିଷ୍କାସନ କରୁଥିବା ଶିଳ୍ପ ନିମନ୍ତେ ବାସ ଅନୁପଯୋଗୀ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ନିକଟସ୍ଥ ଜମି ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି । ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ଖଣି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ବିସ୍ଥାପିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ପୁନର୍ବାସ ଏବଂ ଥଇଥାନ ନିମନ୍ତେ ବିକଶିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ନୂଆ କଲୋନୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଖୁବଶୀଘ୍ର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବିସ୍ଥାପିତ ସାଧାରଣଲୋକଙ୍କ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଓ ଅଧିଗ୍ରହଣଜନିତ ମାମାଲା ତଥା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ନୂତନ ପୁନର୍ବାସ ଓ ଥଇଥାନ ନିୟମ ଲାଗୁ କରାଯିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ।

ବୈଠକରେ ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଡ. ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ, ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡର ସଦସ୍ୟ ସଚିବ ମନୋଜ ଭି ନାୟାର, ବିଭାଗୀୟ ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ, ଏନଟିପିସି, ଦରଲିପାଲିର ସାଧାରଣ ପରିଚାଳକ, ଓପିଜିସି, ବନହରପାଲିର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦେଶକ, ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀର ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ଭିସି ଜରିଆରେ ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ ରାଜସ୍ୱ କମିସନର, ସମ୍ବଲପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ଅନୁଗୋଳ ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀବୃନ୍ଦ, ଏମସିଏଲର ଏମଡି ଉଦୟ ଏ କାଓଲେ ଏବଂ ଏନଏଲସି ତଳବୀରାର ସାଧାରଣ ପରିଚାଳକ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଗଣ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।

