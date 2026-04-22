ଟିକିରି–ସିଜିମାଳି ନୂଆ ରେଳପଥ: ଖଣିଜ ପରିବହନ ସହିତ ଶିଳ୍ପ ବିକାଶକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ, ରେଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଗେଜେଟ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପ୍ରକାଶ
ଟିକିରିରୁ ସିଜିମାଳି ବକ୍ସାଇଟ୍ ଖଣି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଯୋଗ ହେବ ନୂଆ ଲାଇନ୍ । ନୂଆ ବ୍ରଡ୍ ଗଜ୍ (BG) ଲାଇନ୍ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ 'ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ' ଭାବେ ମାନ୍ୟତା ।
Published : April 22, 2026 at 4:16 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶାର ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ଓ ଖଣିଜ ଆଧାରିତ ଶିଳ୍ପକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି । ରେଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ରାୟଗଡା ଜିଲ୍ଲାର ଟିକିରି ଷ୍ଟେସନ୍ରୁ କୁଟରୁମାଳି ଓ ସିଜିମାଳି ବକ୍ସାଇଟ୍ ଖଣି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଯୋଗ ହେବ ନୂଆ ଲାଇନ୍ । ଏହି ନୂଆ ବ୍ରଡ୍ ଗେଜ୍ (BG) ରେଳପଥ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ‘ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ’ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ପୂର୍ବତଟ ରେଳବାଇର ୱାଲଟିୟର ଡିଭିଜନ୍ ଅଧୀନରେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ । ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟର ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ । ରେଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏନେଇ ଗେଜେଟ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ।
ରେଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ପୂର୍ବତଟ ରେଳବାଇ ନିର୍ମାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏପ୍ରିଲ ୨୧, ୨୦୨୬ରେ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଗେଜେଟ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ରେଳପଥ ଟିକିରି ଷ୍ଟେସନ୍କୁ କୁଟ୍ରୁମାଳି ଓ ସିଜିମାଳି ବକ୍ସାଇଟ୍ ଖଣି ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିବ । ପୂର୍ବତଟ ରେଳବାଇର ୱାଲଟିୟର ଡିଭିଜନ୍ ଅଧୀନରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ । ରେଳବାଇ ଆଇନ୍, ୧୯୮୯ ର ଧାରା ୨ର ଉପଧାରା (୩୭ଏ) ଅନୁଯାୟୀ ଏହାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇଛି ।
ଏହି ନୂଆ ରେଳପଥ ଚାଲୁ ହେଲେ ବକ୍ସାଇଟ୍ ଭଳି ମୂଲ୍ୟବାନ ଖଣିଜର ସରଳ ଓ ଶୀଘ୍ର ପରିବହନ ସମ୍ଭବ ହେବ । ଏଥିରୁ ରାୟଗଡ଼ା ଓ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶିଳ୍ପ ବିକାଶ ଗତିଶୀଳ ହେବା ସହିତ ସ୍ଥାନୀୟ ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ । ସେଥିପାଇଁ ନୂତନ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସହଯୋଗୀ ଶିଳ୍ପ ଗଠନର ସମ୍ଭାବନା ବଢ଼ିବ ବୋଲି ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି ।
ସିଜିମାଳି ଅଞ୍ଚଳ ଓଡ଼ିଶାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବକ୍ସାଇଟ୍ ଭଣ୍ଡାର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ । ଏହା ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଓ ଏଠାରେ ବିଶାଳ ପରିମାଣର ବକ୍ସାଇଟ୍ ସଂରକ୍ଷିତ ଅଛି, ଯାହା ଏଲୁମିନିୟମ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ କଞ୍ଚାମାଲ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ।
ତେବେ ସିଜିମାଳି ଖଣି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନେଇ ପରିବେଶ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଆଦିବାସୀ ଅଧିକାରକୁ ନେଇ ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ବିବାଦୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଯାଇଛି । ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଜମି, ଜୀବିକା ଓ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ କରିଥିବା ବେଳେ, ସରକାର ପକ୍ଷରୁ ଉନ୍ନତି ଓ ପୁନର୍ବାସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିଶ୍ଚିତ କରାଯିବାର ଆଶ୍ୱାସନା ଦିଆଯାଇଛି ।
ଟିକିରି–ସିଜିମାଳି ରେଳ ସଂଯୋଗ ହେଲେ ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ଖଣିଜ ଆଧାରିତ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ । ବିଶେଷକରି ଏଲୁମିନିୟମ ଶିଳ୍ପ, ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ଓ ରପ୍ତାନି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଲାଭ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏହା ସହିତ ଅଞ୍ଚଳର ସଡ଼କ ପଥ ଉପରେ ଚାପ କମିବା ସହ ପରିବହନ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇବ । ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଏହି ରେଳପଥ ପ୍ରକଳ୍ପ ଓଡ଼ିଶାର ଶିଳ୍ପ ଉନ୍ନତିରେ ଏବଂ ସେ ଅଂଚଳର ବିକାଶକୁ ମଧ୍ୟ ଗତି ଦେବ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର