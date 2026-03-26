ଟେଷ୍ଟ ଡ୍ରାଇଭ ନାଁରେ ଦାମୀ କାର ଲୁଟ୍ ଯୋଜନା ପଣ୍ଡ, ଲୁଟି ନେଲେ ଦେଢ଼ ଲକ୍ଷ
ମ୍ୟାନେଜର ଓ ସେଲସ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ବନ୍ଧୁକ ମୁନରେ ଧମକାଇ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ନୂଆ ଲାଣ୍ଡ ରୋଭର ଡିଫେଣ୍ଡର ଲୁଟ୍ ଯୋଜନା ପଣ୍ଡ ହୋଇଛି । ରିପୋର୍ଟ: ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : March 26, 2026 at 1:26 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ସ୍ପଷ୍ଟ ଦିବାଲୋକରେ ରାଜଧାନୀରୁ ଟେଷ୍ଟ ଡ୍ରାଇଭ୍ ବାହାନାରେ ଏକ ନୂଆ ଲାଣ୍ଡ ରୋଭର ଡିଫେଣ୍ଡର ଲୁଟ୍ ଯୋଜନା ଫେଲ୍ ମାରିଛି । ନୂଆ ଗାଡି କିଣିବା ପାଇଁ ଟେଷ୍ଟ ଡ୍ରାଇଭ ବାହାନାରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଗତକାଲି (ବୁଧବାର) ଦାମୀ କାର୍ ଚୋରି କରି ନେଇଥିଲେ । କାର ସୋରୁମ ମ୍ୟାନେଜର ଗୌତମ ସିହ୍ନା ଓ ସେଲସ୍ ଅଧିକାରୀ ସନ୍ତୋଷ ନାଏକଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ବନ୍ଧୁକ ମୁନରେ ଧମକାଇ ନୂଆ କାର୍ ସହ ଦେଢ଼ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଇଛନ୍ତି । ଏନେଇ ଭରତପୁର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ପୋଲିସ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।
3 ଘଣ୍ଟା ପରେ ମିଳିଲା କାର୍:
କାର୍ ଲୁଟ ହେବା ଖବର ମିଳିବାମାତ୍ରେ କମ୍ପାନୀ ତୁରନ୍ତ କାରଟିକୁ ରିମୋଟ୍ ଜରିଆରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲା । ଏହା ପରେ ଆସନ୍ତା ୩ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଖଲ୍ଲିକୋଟ ନିକଟରୁ କାରଟି ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିବା କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ ଫେରାର ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଥିବା ଭରତପୁର ଥାନା ଅଧିକାରୀ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି । ସେଲ୍ସମ୍ୟାନ ସନ୍ତୋଷ ନାଏକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ଭରତପୁର ଥାନାରେ କେସ ନଂ 232/2026 ଆଧାରରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି ।
ଟେଷ୍ଟ ଡ୍ରାଇଭ୍ ନାମରେ ଲୁଟ୍:
ଭରତପୁର ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ, ମଙ୍ଗଳବାର କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ନଖରା ସ୍ଥିତ ଏକ ସୋରୁମକୁ ଫୋନ କରି ଏକ ଡିଫେଣ୍ଡର କାର କିଣିବା ପାଇଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ । କିଣିବା ଆଗରୁ ଟେଷ୍ଟ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ । ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଛକ ନିକଟରେ ଏକ ହୋଟେଲରେ ରହୁଥିବା ନେଇ କମ୍ପାନୀକୁ ଜଣାଇଥିଲେ । ଗତକାଲି (ବୁଧବାର) ଟେଷ୍ଟ ଡ୍ରାଇଭ୍ ପାଇଁ ଅଶୋକ ପଣ୍ଡା ନାମରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଗାଡ଼ି ବୁକ୍ କରିଥିଲେ । ସେମାନେ ରହୁଥିବା ହୋଟେଲକୁ ଗାଡି ଆଣି ଆସିବାକୁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ।
ବନ୍ଧୁକ ମୁନରେ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍:
ସୋରୁମ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କୁ ଗ୍ରାହକ ଭାବି ବିଶ୍ବାସ କରିନେଇଥିଲେ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସୋରୁମର ସେଲ୍ସମ୍ୟାନ ସନ୍ତୋଷ ନାଏକ ଓ ଜଣେ ମହିଳା କର୍ମଚାରୀ ଜଣେ କାର ଚାଳକକୁ ଧରି ଭରତପୁର ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଛକ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ସେଠାରୁ ସନ୍ତୋଷ ଓ ତାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ରହୁଥିବା ହୋଟେଲକୁ ଆଣିଥିଲେ । ସୋରୁମ କର୍ମଚାରୀ ସନ୍ତୋଷ ଓ ତାଙ୍କ ଅନ୍ୟ ସହଯୋଗୀମାନେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଗାଡି ବିଷୟରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଡାକି ନେଇଥିଲେ । ଏହା ପରେ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇ ମାଡ଼ ମାରି ସନ୍ତୋଷଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ୬ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ କରିଥିଲେ । ପରେ ସନ୍ତୋଷଙ୍କ ସହ ଆସିଥିବା ମହିଳା କର୍ମଚାରୀ ଓ ଚାଳକକୁ ଧମକ ଦେଇ ଭୟଭୀତ କରି ସୋରୁମ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କୁ ଡାକିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ।
ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରି ଲୁଟ୍:
ସନ୍ତୋଷ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ତାଙ୍କ ସୋରୁମ ମ୍ୟାନେଜର ଗୌତମ ସିହ୍ନାଙ୍କୁ ଡକାଇଥିଲେ । ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ 2ଟି ଡିଫେଣ୍ଡର କାର କିଣାଯିବ କହି ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କୁ ଆସିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ । ଗୌତମଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଲୁଟେରାମାନେ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଛକରୁ ହୋଟେଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଣିଥିଲେ । ସନ୍ତୋଷ ଓ ତାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ହୋଟେଲର ତଳ ମହଲାରେ ବନ୍ଦ ରଖିଥିବାବେଳେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ କୌଶଳ କରି ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କୁ ଉପର ରୁମକୁ ନେଇଥିଲେ । ସେଠାରେ ଗୌତମଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ବନ୍ଧୁକ ଲଗାଇ ପ୍ରଥମେ ଫୋନ ପେ'ରେ ୫୦ ହଜାର ଓ ଆକାଉଣ୍ଟ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରି ଏକ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲେ ।
ଭରତପୁର ପୋଲିସର ଛାନଭିନ୍:
ଲୁଟ୍ ପରେ ପ୍ରାୟ 3 ଘଣ୍ଟା ଧରି ହୋଟେଲ ରୁମରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ତାଲା ପକାଇ ରଖିଥିଲେ । ଅପରାହ୍ନ ୪ଟା ବେଳେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଟେଷ୍ଟ ଡ୍ରାଇଭ୍ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଡିଫେଣ୍ଡର ଧରି ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ । ସେପଟେ ମ୍ୟାନେଜର ଓ ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆସିବା ବିଳମ୍ବ ହେବାରୁ ସୋରୁମରୁ ବାରମ୍ବାର ଫୋନ ଆସିଥିଲା । ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭର ଉପରକୁ ଯାଇ ଦେଖିବା ପରେ ଦୁଇଟି ରୁମ ବନ୍ଦ ଥିବା ଜାଣିବାକୁ ପାଇ ଲକ୍ ଖୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ । ଏପରି ସଙ୍ଗୀନ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଭରତପୁର ଥାନାକୁ ଖବର ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଖବର ପାଇ ଭରତପୁର ଥାନା ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ହୋଟେଲ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜକୁ ପୋଲିସ ଯାଞ୍ଚ କରି ଅଧିକ ଛାନ୍ଭିନ୍ ଚଳାଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
୪,୦୦୦ ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଧରାପଡ଼ିଲେ ଅଡିଟର୍, ଘରୁ ବିଡ଼ା ବିଡ଼ା ନୋଟ୍ ଜବତ
ବକେୟା ଇ-ଚାଲାଣରୁ ମୁକ୍ତି: ୫୦% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼, ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜୋରିମାନାରେ ଅଧା ରିହାତି ଦେବେ ସରକାର
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର