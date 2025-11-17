ETV Bharat / state

ଦିନକୁ ଦିନ ଦେଖା ଯାଉଛି ନୂଆ ସଂକ୍ରମଣ, ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧ ଓ ଡାଟାବେସ୍ ପାଇଁ ଆକ୍ସନ ପ୍ଲାନ୍

କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସର୍ଭିଲାନ୍ସ ୟୁନିଟ୍ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ଯାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସମନ୍ୱିତ ରୋଗ ନିରୀକ୍ଷଣକୁ ନେଇ ତିନି ଦିନିଆ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ସମୀକ୍ଷା।

ଦିନକୁ ଦିନ ଦେଖା ଯାଉଛି ନୂଆ ସଂକ୍ରମଣ, ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧ ଓ ଡାଟାବେସ୍ ପାଇଁ ଆକ୍ସନ ପ୍ଲାନ୍
ଦିନକୁ ଦିନ ଦେଖା ଯାଉଛି ନୂଆ ସଂକ୍ରମଣ, ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧ ଓ ଡାଟାବେସ୍ ପାଇଁ ଆକ୍ସନ ପ୍ଲାନ୍ (ETV BHARAT ODISHA)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 17, 2025 at 11:13 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ବର: ଦିନକୁ ଦିନ ନୂଆ ସଂକ୍ରମଣ ଦେଖା ଦେଉଛି। ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧ ପାଇଁ କ'ଣ କରାଯାଇ ପାରିବ, ସେ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି ଆକ୍ସନ ପ୍ଲାନ୍। କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ ଏପରିକି ସାରା ଦେଶରେ ଚାଲିଛି ସଂକ୍ରମଣ ଚିହ୍ନଟକରିବା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ । ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ କେମିତି ଭଲ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇପାରିବ, ସେନେଇ ଏକ ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ କମ୍ରାଶାଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏହି ସଂକ୍ରମଣ ଚିହ୍ନଟ ଓ ସଠିକ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କେମିତି ଭଲ ଭାବେ ହୋଇପାରିବ, ସେନେଇ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ।


ଓଡ଼ିଶାରେ ସାଧାରଣତଃ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରର ଅଧିକାରୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ ଡାଟା ଅର୍ଥାତ୍ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହକାରୀ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିବାରୁ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ଏଥିପାଇଁ ଅନେକ ସମୟରେ ତଥ୍ୟର ଗୁଣବତ୍ତା ହ୍ରାସ ପାଉଛି। ଗୋଟେ ହିଁ ତଥ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ଆଗକୁ ଏହାକୁ କିଭଳି ଭାବେ ସୁଦୃଢ଼ କରାଯଇପାରିବ, ସେନେଇ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି।

ଦିନକୁ ଦିନ ଦେଖା ଯାଉଛି ନୂଆ ସଂକ୍ରମଣ, ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧ ଓ ଡାଟାବେସ୍ ପାଇଁ ଆକ୍ସନ ପ୍ଲାନ୍ (ETV BHARAT ODISHA)

ପୂର୍ବରୁ ଯୋଗଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେଭଳି କୌଣସି ଭିତ୍ତିଭୂମି ନଥିଲା। ଏବେ ଟେକ୍ନୋଲେଜି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା ଅନେକ ଆଗକୁ ଯାଇଛି। ନୂଆ ସଂକ୍ରମଣକୁ କିଭଳି ଟ୍ରାକ କରିବା, ସେଥିପାଇଁ ଆଇଡିଏସପି ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ଏବେ ଆଇଡିଏସପିକୁ କିଭଳି ଟେକ୍ନୋଲିଜି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗକୁ ନିଆଯିବ। ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ସର୍ଭିଲାନ୍ସ କିଭଳି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଟେକ୍ନୋଲିଜକୁ ବ୍ୟବହାର କରି କ୍ବାଲିଟି ଡାଟା ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ, ସେ ଉପରେ ମତ ବିନିମୟ କରାଯାଉଛି।

ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଅର୍ବାନ ମେଟ୍ରୋ ପଲିଟାନ ସର୍ଭିସ ୟୁନିଟ୍ ଭାରତ ପାଇଁ ବଡ଼ ଉଦାହରଣ। ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକାରୀ ଏକାଧିକ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି । ଯାହା ଫଳରେ କ୍ଵାଲିଟୀ ଡାଟା ସଂଗ୍ରହ ହୋଇ ପାରୁନି। ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଡାଟା ବେସ୍ କରିବାକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଚିନ୍ତା କରିଛି।

ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଇଡିଏସପି ଭଲ କାମ କରୁଛି । ୮୦ ବ୍ଳକରେ ପବ୍ଲିକ ହେଲ୍ଥ ୟୁନିଟ ରହିଛି। ସମସ୍ତ ବ୍ଲକ ସମେତ ସବ୍ ଡିଭିଜନ ସ୍ତରରେ ପବ୍ଲିକ ହେଲ୍ଥ ୟୁନିଟ୍ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି । One health scheme ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଜେନେଟିକ୍ ରୋଗର ପ୍ରଭାବ ମଣିଷ ଉପରେ କେମିତି ରହୁଛି ତାର ଆକ୍ସନ ପ୍ଲାନ କରାଯିବ। ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ ହେଲ୍ଥ ଏମର୍ଜିନ୍ସି ଅପରେସନ ସେଣ୍ଟର ତିଆରି ଚାଲିଛି। ଯାହା ଆସନ୍ତା ୬ ମାସ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ। ଯାହା ଫଳରେ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ରୋଗ ସଂକ୍ରମଣ ବିଷୟରେ ନିରିକ୍ଷଣ କରିବା ସହିତ ନଜର ରଖିବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ।

ଆଜିର କାର୍ଯକ୍ରମରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସିଚବ ଆଶ୍ୱଥି ଏସ୍, ଏନ୍ଏଚ୍ଏମ୍ ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ଡି. ବୃନ୍ଦା, ଏନସିଡିସିର ପ୍ରଫେସର ରଞ୍ଜନ ଦାସ ଓ ଜନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନୀଳକଣ୍ଠ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସମେତ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି।


ଭୁବନେଶ୍ବରରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସର୍ଭିଲାନ୍ସ ୟୁନିଟ୍ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ଯାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସମନ୍ୱିତ ରୋଗ ନିରୀକ୍ଷଣକୁ ନେଇ ତିନି ଦିନିଆ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏହି ୩ ଦିନିଆ କର୍ମଶାଳାରେ ଦେଶର ୩୦ଟି ରାଜ୍ଯର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି।


ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଖୋର୍ଦ୍ଧା-ବଲାଙ୍ଗୀର ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ; ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଛି ଦେଶର ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବବୃହତ ଭାୟାଡକ୍ଟ ସେତୁ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବଳଦେବଜୀଉ ମନ୍ଦିର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ୧୦୦ କୋଟି ମଞ୍ଜୁର, ଉଚ୍ଛେଦ ହେବେ ୪୭ ପରିବାର

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

NHM HEALTH NATIONAL IDPS
HEALTH FAMILY WELFARE DEPARTMENT
CENTRAL SURVEILLANCE UNIT
ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସର୍ଭିଲାନ୍ସ ୟୁନିଟ୍
NHM HEALTH NATIONAL IDPS

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ଅପଠିତ ଶିଳାଲେଖକୁ କରୁଛନ୍ତି ଉନ୍ମୋଚନ, ଶିଳାଲିପି ଗବେଷକ ବିଷ୍ଣୁମୋହନଙ୍କ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଯାତ୍ରା

ଗଞ୍ଜାମର ନିଆରା ଡ଼େରା ବେଶ, କାହିଁକି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ବଡ଼ କାଠ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଡେରାଯାଏ ?

ଏହି କାରଣରୁ 99% ଲୋକଙ୍କଠାରେ ଦେଖାଯାଏ ହୃଦ୍‌ଘାତ ସମସ୍ୟା, କିପରି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ ଜାଣନ୍ତୁ ...

ଅବହେଳିତ ଉଷାକୋଠି ଅଭୟାରଣ୍ୟ, ପ୍ରକୃତିର ଭୂସ୍ବର୍ଗକୁ ପହଞ୍ଚିପାରନି ବିକାଶ !

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.