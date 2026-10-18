ETV Bharat / state

ଓଡ଼ିଶାରେ ନୂଆ ରାଜ୍ୟପାଳ ଡକ୍ଟର ବ୍ରଜମୋହନ ରାମଙ୍କ ଆଜି ଶପଥ ଗ୍ରହଣ

ଆଜି ଲୋକଭବନରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଭାବେ ପୂର୍ବାହ୍ନ ୧୧ ଟାରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଡକ୍ଟର ବ୍ରଜମୋହନ ରାମ ।

New Governor of Odisha Dr Brajamohan Ram to take the oath of office today
ଓଡ଼ିଶାରେ ନୂଆ ରାଜ୍ୟପାଳ ଡକ୍ଟର ବ୍ରଜମୋହନ ରାମଙ୍କ ଆଜି ଶପଥ ଗ୍ରହଣ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 18, 2026 at 7:30 AM IST

|

Updated : October 18, 2026 at 7:43 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

NEW GOVERNOR OATH, ଭୁବନେଶ୍ବର: ଆଜି ଲୋକଭବନରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଭାବେ ପୂର୍ବାହ୍ନ ୧୧ ଟାରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଡକ୍ଟର ବ୍ରଜମୋହନ ରାମ । ଓଡ଼ିଶାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ନବନିଯୁକ୍ତ ରାଜ୍ୟପାଳ ଡକ୍ଟର ବ୍ରଜମୋହନ ରାମ । ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି । ସେପଟେ ଦୀର୍ଘ ରାଜନୈତିକ ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପଦବୀକୁ ଆସିଥିବା ବ୍ରଜ ମୋହନ ରାମଙ୍କ ଆଗାମୀ ଭୂମିକା କ’ଣ ରହିବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆଗରେ କେଉଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିବ, ତାକୁ ନେଇ ସବୁଆଡେ ଚର୍ଚ୍ଚା ।

ଗତକାଲି (ଶନିବାର) ଓଡ଼ିଶାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ନବନିଯୁକ୍ତ ରାଜ୍ୟପାଳ ଡକ୍ଟର ବ୍ରଜମୋହନ ରାମଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଗାର୍ଡ ଅଫ୍ ଅନର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ସହ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି । ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ, ବାଚସ୍ପତି ସୁରମା ପାଢ଼ୀ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ । ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ଗାର୍ଡ ଅଫ୍ ଅନର୍ । ଔପଚାରିକ ସ୍ୱାଗତ ପରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଲୀଳାବତୀଙ୍ସକ ସମେତ ପୁରୀ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରିଥିଲେ ।

New Governor of Odisha Dr Brajamohan Ram to take the oath of office today
ଓଡ଼ିଶାରେ ନୂଆ ରାଜ୍ୟପାଳ ଡକ୍ଟର ବ୍ରଜମୋହନ ରାମଙ୍କ ଆଜି ଶପଥ ଗ୍ରହଣ (ETV Bharat Odisha)

ବ୍ରଜ ମୋହନ ରାମଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ପ୍ରାୟ ୩୦୦ ଜଣ ଅତିଥି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ହୋଟେଲରେ ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି । ରବିବାର ସକାଳ ୧୧ଟାରେ ଲୋକଭବନରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବରେ ଏ ସମସ୍ତେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ ।

ବ୍ରଜ ମୋହନ ରାମ ଜଣେ ଅନୁଭବୀ ରାଜନେତା ଓ ସଂଗଠକ । ଓଡ଼ିଶାର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ବୁଝିବା ସହ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ସେ ସଠିକ୍ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବେ ବୋଲି ଆମର ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ବୋଲି ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଅବସରରେ ଏହା କହିଥିଲେ, ବିଧାନସଭାର ବାଚସ୍ପତି ସୁରମା ପାଢ଼ୀ ।

ଅନ୍ୟପଟେ ନୂଆ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳରେ ରାଜ୍ୟର କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ମିଳିବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆଗରେ କେଉଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିବ, ତାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ବଢ଼ିଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ନବନିଯୁକ୍ତ ରାଜ୍ୟପାଳ ବ୍ରଜମୋହନ ରାମଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି ସରଗରମ: ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେଲେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଓଡ଼ିଶାରେ ବିକାଶ ପାଇଁ ଅନେକ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି: ନବନିଯୁକ୍ତ ରାଜ୍ୟପାଳ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

Last Updated : October 18, 2026 at 7:43 AM IST

TAGGED:

NEW GOVERNOR OATH
ବ୍ରଜମୋହନ ରାମ
BRAJ MOHAN RAM
ଓଡ଼ିଶାରେ ନୂଆ ରାଜ୍ୟପାଳ
NEW ODISHA GOVERNOR

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.