ଓଡ଼ିଶାରେ ନୂଆ ରାଜ୍ୟପାଳ ଡକ୍ଟର ବ୍ରଜମୋହନ ରାମଙ୍କ ଆଜି ଶପଥ ଗ୍ରହଣ
ଆଜି ଲୋକଭବନରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଭାବେ ପୂର୍ବାହ୍ନ ୧୧ ଟାରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଡକ୍ଟର ବ୍ରଜମୋହନ ରାମ ।
Published : October 18, 2026 at 7:30 AM IST|
Updated : October 18, 2026 at 7:43 AM IST
NEW GOVERNOR OATH, ଭୁବନେଶ୍ବର: ଆଜି ଲୋକଭବନରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଭାବେ ପୂର୍ବାହ୍ନ ୧୧ ଟାରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଡକ୍ଟର ବ୍ରଜମୋହନ ରାମ । ଓଡ଼ିଶାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ନବନିଯୁକ୍ତ ରାଜ୍ୟପାଳ ଡକ୍ଟର ବ୍ରଜମୋହନ ରାମ । ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି । ସେପଟେ ଦୀର୍ଘ ରାଜନୈତିକ ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପଦବୀକୁ ଆସିଥିବା ବ୍ରଜ ମୋହନ ରାମଙ୍କ ଆଗାମୀ ଭୂମିକା କ’ଣ ରହିବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆଗରେ କେଉଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିବ, ତାକୁ ନେଇ ସବୁଆଡେ ଚର୍ଚ୍ଚା ।
ଗତକାଲି (ଶନିବାର) ଓଡ଼ିଶାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ନବନିଯୁକ୍ତ ରାଜ୍ୟପାଳ ଡକ୍ଟର ବ୍ରଜମୋହନ ରାମଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଗାର୍ଡ ଅଫ୍ ଅନର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ସହ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି । ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ, ବାଚସ୍ପତି ସୁରମା ପାଢ଼ୀ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ । ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ଗାର୍ଡ ଅଫ୍ ଅନର୍ । ଔପଚାରିକ ସ୍ୱାଗତ ପରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଲୀଳାବତୀଙ୍ସକ ସମେତ ପୁରୀ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରିଥିଲେ ।
ବ୍ରଜ ମୋହନ ରାମଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ପ୍ରାୟ ୩୦୦ ଜଣ ଅତିଥି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ହୋଟେଲରେ ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି । ରବିବାର ସକାଳ ୧୧ଟାରେ ଲୋକଭବନରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବରେ ଏ ସମସ୍ତେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ ।
ବ୍ରଜ ମୋହନ ରାମ ଜଣେ ଅନୁଭବୀ ରାଜନେତା ଓ ସଂଗଠକ । ଓଡ଼ିଶାର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ବୁଝିବା ସହ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ସେ ସଠିକ୍ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବେ ବୋଲି ଆମର ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ବୋଲି ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଅବସରରେ ଏହା କହିଥିଲେ, ବିଧାନସଭାର ବାଚସ୍ପତି ସୁରମା ପାଢ଼ୀ ।
ଅନ୍ୟପଟେ ନୂଆ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳରେ ରାଜ୍ୟର କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ମିଳିବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆଗରେ କେଉଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିବ, ତାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ବଢ଼ିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ନବନିଯୁକ୍ତ ରାଜ୍ୟପାଳ ବ୍ରଜମୋହନ ରାମଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି ସରଗରମ: ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେଲେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଓଡ଼ିଶାରେ ବିକାଶ ପାଇଁ ଅନେକ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି: ନବନିଯୁକ୍ତ ରାଜ୍ୟପାଳ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର