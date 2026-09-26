ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକ; ସୁନାବେଶ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାର ସେଟ୍ ତିଆରି ନିଷ୍ପତ୍ତି, ୩୦ରୁ ଖୋଲିବ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର
ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସେବାୟତ ଗୁରୁକୂଳର ଭୂମି ପୂଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ । ରିପୋର୍ଟ- ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର
Published : September 26, 2026 at 7:02 PM IST
ପୁରୀ: ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସୁନାବେଶ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ନୂତନ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାର ସେଟ୍ ତିଆରି କରାଯିବ । ଏନେଇ ଆଜି ଗଜପତି ମହାରାଜା ଶ୍ରୀଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି । ଏହାସହ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପରମ୍ପରାକୁ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରୁଥିବା ଅନୁଷ୍ଠାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କୁ ଭେଟିବେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ । ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୩୦ରୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲିବ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ଦେଇ କେବଳ ପୁରୀ ସହରବାସୀ ଓ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ନେଇ ହେବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ।
ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାର ସେଟ୍ ତିଆରି ନିଷ୍ପତ୍ତି :
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଡକ୍ଟର ଅରବିନ୍ଦ ପାଢୀ କହିଛନ୍ତି, "ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସୁନାବେଶ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ନୂତନ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାର ସେଟ୍ ତିଆରି କରାଯିବ । ଏନେଇ ଖୁବଶୀଘ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ନିଜସ୍ଵ ଅର୍ଥରେ ଏହି ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ତିଆରି କରିବ । ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୂତନ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ସେଟ୍ ତିଆରି ନେଇ ଦାନ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, ସେମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ଦାନ ଦେଇପାରିବେ । ଚଳିତବର୍ଷ ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ଠାରୁ ନିଳାଦ୍ରୀ ବିଜେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଭିଡ଼ିଓ ବୈଠକରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯାଇଥିଲା । ଯାହା କିଛି ଅସଙ୍ଗତି ଏବଂ ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ତାହାର ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଯେଭଳି ଏହି ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ନହୁଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି ।"
ନଭେମ୍ବରରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସେବାୟତ ଗୁରୁକୂଳର ଭୂମି ପୂଜନ :
ସେ କହିଛନ୍ତି," ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସେବାୟତ ଗୁରୁକୂଳର ଭୂମି ପୂଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯିବ । ସେବାୟତ ଗୁରୁକୂଳରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଖେଳ ପଡିଆ, ଅଡିଟୋରିୟମ, ଶ୍ରେଣୀ କକ୍ଷ, ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓବିସିସି ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯିବ । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରମୋଦ ଉଦ୍ୟାନର ଉନ୍ନତି କରଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ । ରଘୁନନ୍ଦନ ଲାଇବ୍ରେରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଓବିସିସିକୁ ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକରେ କୁହାଯାଇଛି । ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଭୂମି ପରିଚାଳନା ଅଧିନିୟମ ୨୦୨୬କୁ ସରକାର ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି । ତେବେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ସୂଚନା ଦେବାପାଇଁ ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ସେଲ୍ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ । "
ଭାରତ ସରକାରଙ୍କୁ ଭେଟିବ ସବ୍ କମିଟି :
"ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାକୁ ଅଧିକ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାକୁ ବିକୃତ କରୁଥିବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଅନୁଷ୍ଠାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆବଶ୍ୟକ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପାଇଁ ଗଜପତିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ସବ୍ କମିଟି ଗଠନ ହୋଇଛି । ଏହି ସବ୍ କମିଟି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତ କରି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବ । ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରା ଯେଭଳି ଉଲ୍ଲଂଘନ ନହୁଏ ସେନେଇ ଭାରତ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଏହି କମିଟିର ସଦସ୍ୟମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବେ । ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ତିନି ରଥର ଚକ ସ୍ଥାପନ, ହରଚଣ୍ଡୀ ସାହିରେ ବେଦ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଜଟଣୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଭୂସମ୍ପତ୍ତିର ସୁରକ୍ଷା, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ହେରିଟେଜ ଏଲୁମିନେସନ ସମ୍ପର୍କରେ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି" ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢୀ ।
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ଆସନ୍ତା ୩୦ ତାରିଖରୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲିବ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର । ପ୍ରବେଶ ଶୁଳ୍କ ମାତ୍ର ୧୦ ଟଙ୍କା ରହିବ । ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବାର ପ୍ରଥମ ତିନି ଦିନ ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଃଶୁଳ୍କ ରହିବ । ତେବେ ପ୍ରବେଶ ଶୁଳ୍କ ୧୦ ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ୮୦ ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ, ଛୋଟ ପିଲା, ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରବେଶ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ ହେବ ନାହିଁ । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନାଟ ମଣ୍ଡପରେ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହାକୁ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ । ଆଇଆଇଟି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଥିବା ମଡେଲର ଅନୁଧ୍ୟାନ ପାଇଁ ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଦସ୍ୟର ଏକ ଟିମ୍ ଯାଇ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ।"
ଉତ୍ତର ଦ୍ଵାର ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ପୁରୀ ସହରବାସୀ:
"ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଏବଂ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭକ୍ତଙ୍କ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ଉତ୍ତର ଦ୍ଵାର ନିକଟରେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ। ଏନେଇ ଦୈନିକ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟକ ସ୍ଲଟ ବୁକିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉତ୍ତର ଦ୍ଵାର ଦେଇ କେବଳ ପୁରୀ ସହରାଞ୍ଚଳ ବାସିନ୍ଦାମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ । ସ୍ଲଟ ବୁକିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଏସପି ଏନେଇ ସବିଶେଷ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା ପରେ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ ବୋଲି" ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ଜଗଦଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଭେଟିବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି:
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନୀତିକାନ୍ତିରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସମ୍ପର୍କିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଦସ୍ୟମାନେ ଆଜି ଜଗଦଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଭେଟି ବିଭିନ୍ନ ପରାମର୍ଶ ଲୋଡ଼ିବେ । ଜଗଦଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପରାମର୍ଶକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢୀ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ସୁରକ୍ଷିତ ହେବ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମି ! ସ୍ଥାପନା ହେବ ୨୦ ୱାଚ୍ ଟାୱାର୍, ୧୪ ରେସ୍କ୍ୟୁ ସେଣ୍ଟର୍
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ଗଜପତିଙ୍କ ଶ୍ରୀନହରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା ପାରମ୍ପରିକ ସୁନିଆ ଉତ୍ସବ, ସାମିଲ ହେଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସେବାୟତ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ