ନେତାଜୀ ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ଉଦଘାଟନ ହେବ ନୂଆ ଗ୍ୟାଲେରୀ, ଯୋଗଦେବେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି

ନେତାଜୀ ଜୟନ୍ତୀରେ ନେତାଜୀ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ନୂଆ ଗ୍ୟାଲେରୀର ଉଦଘାଟନ କରାଯିବ । ଏହି ଗ୍ୟାଲେରୀରେ ଦେଶର ବହୁ ସ୍ବାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ପୋଷ୍ଟାଲ ଷ୍ଟାମ୍ପ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯିବ ।

NETAJI MUSEUM CUTTACK
ନେତାଜୀ ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ଉଦଘାଟନ ହେବ ନୂଆ ଗ୍ୟାଲେରୀ
Published : January 18, 2026 at 2:19 PM IST

କଟକ: ଆସନ୍ତା ଜାନୁଆରୀ 23 ରେ ନେତାଜୀ ଜୟନ୍ତୀ । କଟକ ଓଡ଼ିଆ ବଜାର ସ୍ଥିତ ନେତାଜୀ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ଏଥର ନୂଆ ଗ୍ୟାଲେରୀର ଉଦଘାଟନ କରାଯିବ । ଏହି ଗ୍ୟାଲେରୀରେ ଡାକ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନେତାଜୀ, ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ, ଆଇଏନଏ ସହିତ ଦେଶର ବହୁ ସ୍ବାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ପୋଷ୍ଟାଲ ଷ୍ଟାମ୍ପ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯିବ । ସେହିପରି ପୁରାତନ ପୋଷ୍ଟକାର୍ଡ, ଇନଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଲେଟର ସହ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମକୁ ନେଇ ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଚିଠିକୁ ଏଥିରେ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯିବ । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସିପି ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ ଯୋଗ ଦେବେ । ତେବେ ଗ୍ୟାଲେରୀରେ ଆହୁରି କଣ କଣ ସ୍ଥାନିତ ହେବ ସେନେଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସୂଚନା ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସଂଗ୍ରହଳୟ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଜଳେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ରାୟ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

ପୋର୍ଟ ବ୍ଲେୟାରକୁ କଟକ ନେତାଜୀ ସଂଗ୍ରହଳୟରୁ ନେତାଜୀଙ୍କ ପ୍ଲାଟିନମ ପେନ ଯାଇଛି:

ପୋର୍ଟ ବ୍ଲେୟାରକୁ କଟକ ନେତାଜୀ ସଂଗ୍ରହଳୟରୁ ନେତାଜୀଙ୍କ ପ୍ଲାଟିନମ ପେନ ଯାଇଛି:
ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସଂଗ୍ରହଳୟରେ 12 ଟି ଗ୍ୟାଲେରୀରେ ନେତାଜୀଙ୍କ ଷ୍ଟଡି ରୁମ, ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଜୀବନୀ, କାରାଗାର ଜୀବନ, ରାଜନୈତିକ ଜୀବନୀ, ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ରେଡ଼ିଓ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗ୍ୟାଲେରୀ ଆଦି ସାଇତି ରଖାଯାଇଛି । କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ବରଂ ଚଳିତବର୍ଷ ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ରାଜଧାନୀ ପୋର୍ଟବ୍ଲେୟାରରେ ଜାନୁଆରୀ 23 ରୁ ଜାନୁଆରୀ 26 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 4 ଦିନ ପରାକ୍ରମ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି । କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପୋର୍ଟ ବ୍ଲେୟାରକୁ କଟକ ନେତାଜୀ ସଂଗ୍ରହଳୟରୁ ନେତାଜୀଙ୍କ ପ୍ଲାଟିନମ ପେନ, ଜ୍ୟାମିତି ବାକ୍ସ, ହୋମିଓପ୍ୟାଥୀ ବାକ୍ସ ଆଦି ନିଆ ଯାଇଛି । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷ ପରେ ଏହି ଜିନିଷ ସବୁ ସଂଗ୍ରହଳୟକୁ ଫେରି ଆସିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜଳେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ।
ନେତାଜୀ ସଂଗ୍ରହାଳୟ
ନେତାଜୀ ସଂଗ୍ରହଳୟରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ:
ନେତାଜୀ ସଂଗ୍ରହଳୟରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ:
ନେତାଜୀ ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ହରିୟାଣା ବିଜେପି ବିଧାୟକ
ନେତାଜୀ ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ହରିୟାଣା ବିଜେପି ବିଧାୟକ


ନେତାଜୀ ଜୟନ୍ତୀ ପୂର୍ବରୁ ନେତାଜୀ ସଂଗ୍ରହଳୟକୁ ଏବେଠାରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗିଲାଣି । କେବଳ ଓଡି଼ଶା କାହିଁକି ବରଂ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗିଲାଣି । ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି । ନେତାଜୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ପୂର୍ବରୁ କେବଳ ବହିରେ ପଢିଥିଲୁ, ମାତ୍ର ନେତାଜୀଙ୍କ ବାସଭବନ ଆସିବା ପରେ ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଭାବ ବିହୁଳ ହୋଇପଡିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ନେତାଜୀ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ବୁଲିଛନ୍ତି ହରିୟାଣା ବିଧାନସଭା କମିଟି ସଦସ୍ୟ । ଏହି କମିଟିରେ 3ଜଣ ସଦସ୍ୟ ତଥା ହରିୟାଆନାର 3 ଜଣ ବିଧାୟକ ରାମ କୁମାର ଗୌତମ, ବିଧାୟକ ସୁନୀଲ ସତପାଲ ସାଙ୍ଗବାନ, ବିଧାୟିକା ଶକ୍ତିରାଣୀ ଶର୍ମା ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ମାନେ ସଂଗ୍ରହଳୟର ସମସ୍ତ ଗ୍ୟାଲେରୀ ବୁଲି ଦେଖିବା ସହ ନେତାଜୀଙ୍କ ପିଲାଦିନର ସମସ୍ତ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କ ରେ ବୁଝିଥିଲେ । ଦେଶ ସ୍ବାଧୀନତାରେ ନିଜର ସବୁ କିଛି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିବା ନେତାଜୀଙ୍କ ଜନ୍ମପୀଠରେ ପହଞ୍ଚି ନିଜକୁ ବେଶ ଭାଗ୍ୟବାନ ମନ କରୁଥିବା ବିଧାୟକ ମାନେ କହିଛନ୍ତି ।

ନେତାଜୀ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ବୁଲିଛନ୍ତି ହରିୟାଣା ବିଧାନସଭା କମିଟି ସଦସ୍ୟ
ନେତାଜୀ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ବୁଲିଛନ୍ତି ହରିୟାଣା ବିଧାନସଭା କମିଟି ସଦସ୍ୟ

