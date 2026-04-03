ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟରେ ମଦ ବିକିବ ଓଟିଡିସି, ହେଲେ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ଖୋଲିବନି 'ମଦକୁଡିଆ'
ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ ଅନୁସାରେ, ୧୮୦ ମିଲି ଲିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଦ ଟେଟ୍ରା ପ୍ୟାକରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । ଏଥିରେ ୬ଟି ସୁରକ୍ଷା ଲେୟର ରହିବ । ରିପୋର୍ଟ-ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : April 3, 2026 at 8:30 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ନିକଟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଣିଛନ୍ତି ନୂତନ ଅବକାରୀ ନୀତି । ନୂଆ ନୀତିକୁ ପାଥେୟ କରି ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଜାରି କରିଛି ନୂଆ ଗାଇଡଲାଇନ । ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିକୁ ଛାଡି ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବେଳାଭୂମିରେ ମଦ ବିକ୍ରି ପାଇଁ କେବଳ ଓଟିଡିସିକୁ ଅନୁମତି ମିଳିବ । ସେହିପରି ଇକୋ-ରିଟ୍ରିଟ ସ୍ଥଳରେ ମଦ ବିକିବାକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଲାଇସେନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଓଟିଡିସିକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ।
ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ଖୋଲିବନି ମଦ କୁଡିଆ
ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନୂଆ ଗାଇଡଲାଇନ ଜାରି ହୋଇଛି । ଗାଇଡ଼ଲାଇନ ଅନୁସାରେ, ୧୮୦ ମିଲି ଲିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଦ ଟେଟ୍ରା ପ୍ୟାକରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । ଏଥିରେ ୬ଟି ସୁରକ୍ଷା ଲେୟର ରହିବ । ରାଜ୍ୟର ସବୁ ବେଳାଭୂମିରେ ମଦ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଓଟିଡିସିକୁ ଅନୁମତି ମିଳିଛି । ହେଲେ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲିବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳି ନାହିଁ । ବିଭିନ୍ନ ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟରେ ମଧ୍ୟ ମଦ କୁଡ଼ିଆ ଖୋଲି ମଦ ବିକ୍ରି ହୋଇପାରିବ ।
ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ଵୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ କହିଛନ୍ତି, "ନୂତନ ଅବକାରୀ ନୀତିରେ ବେଆଇନ ମଦ କାରବାରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟାନ କରାଯାଇଛି । ବେଳାଭୂମିରେ କେବଳ ଓଡିଶା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ନିଗମ ବା ଓଟିଡିସି ଚାହିଁଲେ ମଦ ବିକ୍ରି କରିପାରିବ । ଓଟିଡିସିକୁ ସେଥିପାଇଁ ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ଦେଶର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବେଳାଭୂମିରେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ମଦ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଅଛି । କିନ୍ତୁ ଓଡିଶାରେ ସେମିତି ହେବନାହିଁ । ଅଯଥା ଏହାକୁ ନେଇ ଦ୍ବନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ।"
ଇକୋ-ରିଟ୍ରିଟ ସ୍ଥଳରେ ମଦ ବିକିବ ଓଟିଡିସି
ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବାକୁ ଟେଟ୍ରା ପ୍ୟାକରେ ମଦ ବିକିବାକୁ ଅବକାରୀ ନୀତିରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି । ଟେଟ୍ରା ପ୍ୟାକ ତିଆରି କରୁଥିବା ସଂସ୍ଥା ପାଖରେ ଇଣ୍ଡିଆନ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଅଫ ପ୍ୟାକେଜିଂ କିମ୍ବା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଫୁଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ରହିବା ଜରୁରୀ । ଓଟିଡିସିକୁ ଇକୋ-ରିଟ୍ରିଟ ସ୍ଥଳରେ ମଦ ବିକିବାକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଲାଇସେନ୍ସ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ଓଟିଡିସି ଏଠାରେ ସିଧାସଳଖ ମଦ କୁଡିଆ ଖୋଲି ମଦ ବିକ୍ରି କରିପାରିବ । ନଚେତ ଆଉ କାହାକୁ ମଦ କୁଡିଆ ଚଳାଇବାର ଦାୟିତ୍ଵ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବ । ବାର୍ଷିକ ଲାଇସେନ୍ସ ଫି' ୭୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ରହିବ । ମଦ କୁଡିଆ ଲାଇସେନ୍ସକୁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ 'ଅନରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ’ ବର୍ଗରେ ନିଆଯିବ । ଏଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସମସ୍ତ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିଜୁଳି ସଂଯୋଗ, ପାଣି ସଂଯୋଗ, ବର୍ଜ୍ୟ ପରିଚାଳନା ଓଟିଡିସି କରିବ ।
ବିରୋଧୀ ଜିରାରୁ ଶିରା ବାହାର କରୁଛନ୍ତି-ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ
ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, "୨୦୧୪ ଅବକାରୀ ପଲିସିରେ ଟେଟ୍ରା ପ୍ୟାକ ଅଛି । ଟେଟ୍ରା ପ୍ୟାକ ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ । ଯଦି କୌଣସି ଭେଣ୍ଡର କିମ୍ବା କମ୍ପାନୀ ଚାହିଁବେ ତେବେ ସେମାନେ ଟେଟ୍ରା ପ୍ୟାକ କରିପାରିବେ । ସରକାରଙ୍କର ଏଥିରେ କୌଣସି ଭୂମିକା ନାହିଁ । ସରକାର ନୀତି ନିୟାମକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି । ନୀତି ନିୟମ ଠିକ ଢଙ୍ଗରେ ହେଲେ ବେଆଇନ ବେପାର ହେବନାହିଁ । ଭେଣ୍ଡର ଓ କମ୍ପାନୀଙ୍କ ପାଖରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅପସନ ଅଛି । ସେମାନେ କେଉଁଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ତାହା ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ । ଯିଏ ବ୍ୟବସାୟୀ ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି କରି କାମ କରାଯାଏନାହିଁ । ସରକାର ରେଗୁଲେସନ ପାର୍ଟକୁ ଦେଖନ୍ତି । ଅବୈଧ ବିକ୍ରି ଉପରେ ନଜର ରଖିଥାନ୍ତି । ବିରୋଧୀ ଏହି କଥାକୁ ନେଇ ଜିରାରୁ ଶିରା ବାହାର କରୁଛନ୍ତି । ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ପଲିସୀଟିକୁ ଭଲ ଭାବେ ପଢନ୍ତୁ । ପଢିକି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଲେ ଠିକ ଲାଗିବ ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର
